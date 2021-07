Gabriel Medina fra Brasil mister fotfestet i mennenes surfekonkurranse ved Tsurigasaki beach. Foto: Francisco Seco / AP

Se blinkskuddene fra OL i Tokyo

Olaf Tuftes tårer, dramatisk velt for Kristoffer Brun og Are Strandli og fartsfylte kamper for de norske håndballspillerne er noe av det siste vi har fått se fra Tokyo. I denne bildespesialen har vi samlet noen av de beste øyeblikkene fra de siste OL-døgnene.

Av Aleksander Myklebust

TÅRER: Olaf Tufte tar seg til ansiktet etter B-finalen i dobbeltfirer på roarenaen Sea Forest Park i Tokyo. Foto: Lise Åserud, NTB

Japanske Megumi Murakami i aksjon under sandvolleyballkampen mot Sveits. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Tyske Max Kieffer slår ballen opp fra bunkeren på det 18. hullet i runde 1 i mennenes golfturnering. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Medaljejakten til Kristoffer Brun (33) og Are Strandli (32) endte dramatisk da duoen havnet i vannet rundt 250 meter fra mål. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Sander Sagosen og Argentinas Pedro Martinez Cami i håndballkampen mellom Norge og Argentina, der Norge til slutt seiret 27–23. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Kinesiske Zhu Mingye mot sør koreanske Choi Injeong. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Euri Cedeno Martinez fra Den dominikanske republikk blir truffet av et slag fra argentinske Francisco Daniel Veron i 16-delsfinalen i boksing for menn 69–75 kg. Foto: LUIS ROBAYO / POOL

Tobias Foss var det norske håpet på mennenes sykkeltempo. Det endte til slutt med en 23. plass. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Viktor Hovland i aksjon på den første dagen av mennenes golfturnering. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

En mann passerer forbi OL-ringene i skumringen. Foto: PHILIP FONG / AFP

Amerikanske Chase Kalisz demonstrerer god rekkevidde under mennenes 200 meter medley. Foto: OLI SCARFF / AFP

Henny Reistad (t.h.) og Marit Malm Frafjord står opp i forsvaret mot Angola. Norge vant til slutt kampen 30–21. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Kvartfinale i BMX i Ariake Urban Sports Park. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Sol og regn skaper en regnbue over OL-ringene i Odaiba Marine Park i Tokyo. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Kanadiske Eleanor Harvey blir truffet i masken av konkurrenten Ysaora Thibus fra Frankrike. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Camilla Herrem viser tommel opp i de norske kvinnenes håndkamp mot Angola. Norge vant til slutt kampen 30–21. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Jane Nicholas fra Cookøyene i Stillehavet konkurrerer i kano. Foto: YARA NARDI / Reuters

FOKUS: Kinesiske Fan Zhendong har øynene på ballen i mennenes kvartfinale i bordtennis. Foto: Nathan Denette / The Canadian Press

JUBEL: Julio Ruben Mayora Pernia fra Venezuela jubler etter å ha vunnet sølvmedalje i mennenes 73 kilosklasse i vektløfting. Foto: Luca Bruno / AP

Lasha Bekauri fra Georgia får inn det avgjørende poenget mot Davlat Bobonov fra Usbekistan. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Japanske Sae Hatakeyama krasjer i kvinnenes BMX-kvartfinale. Foto: Ben Curtis / AP

Wang Zongyuan og Xie Siyi fra Kina vant finalen i synkronstup fra tre meter. Foto: David J. Phillip / AP

Australske Kaylee McKeown gratuleres av lagvenninnen Emily Seebohm etter å ha vunnet kvinnenes finale i 100 meter rygg. Foto: Morry Gash / AP

Patrick Hausding og Lars Rudiger fra Tyskland i mennenes finale i synkronstup fra tre meter. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Julio Mayora fra Venezuela feirer med en salto etter sitt løft i Tokyo International Forum der øvelsene i vektløfting foregår. Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters

Det japanske hjemmehåpet i turn, Daiki Hashimoto, i aksjon. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

Amerikanske Allisha Gray i basketballkampen for 3x3 mellom USA og Frankrike. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Franske Jean Patry med en inngripen i volleyballkampen mellom Argentina og Frankrike. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

FOKUS: Mima Ito fra Japan i kvinnenes semifinale i bordtennis. Foto: Kin Cheung / AP

BLOKK: Tre polske spillere strekker hendene for å blokkere ballen i volleyballkamp mot Venezuela. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Armenske Arman Darchinyan med røde hansker forsvarer seg mot slovakiske Andrej Csemez i en av de innledende rundene i boksing, vektklasse 69–75 kg. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

I BAKKEN: Kazakhstanske Bekzad Nurdauletovi kamp mot russiske Imam Khataev. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Sema Ludrick Rivas fra Nicaragua mislykkes i ett av sine forsøk Foto: CHRIS GRAYTHEN / Reuters

Amerikanske Zach Harting i mennenes semifinale i 200 meter butterfly. Foto: STEFAN WERMUTH / Reuters

Den kasakhstanske turneren Milad Karimi i aksjon. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Patrick Hausding og Lars Rudiger fra Tyskland i mennenes finale i synkronstup fra tre meter. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Jose Carrasco Angulo fra Venezuela går rett i reklameskiltene underveis i volleyballkampen mot Polen. Foto: ANGELA WEISS / AFP