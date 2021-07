Sjokkexit for Osaka: − Vet ikke hvordan jeg skal håndtere presset

(Osaka – Vondrousova 1–6, 4–6) Japans superstjerne Naomi Osaka (23) har hatt en lengre pause fra tennisbanen på grunn av mentale problemer. I OL gjorde hun comeback, men i tredje runde røk 23-åringen på en kjempesmell.

Naomi Osaka er en av Japans største idrettsstjerner og fikk det ærefulle oppdraget med å tenne ilden før sommerens olympiske leker. Foran en hel nasjon – og med verdens øyne rettet mot seg – steg hun opp og markerte starten på mesterskapet.

Ilden brenner videre, men på tennisbanen er hjemmehåpets flamme slukket. Osaka gikk på et sjokktap mot tsjekkiske Marketa Vondrousova tirsdag.

Osaka tapte 6-1, 6–4 i sett. Dermed er den kanskje største gullfavoritten i kvinnenes tennisturnering utslått allerede i tredje runde.

Også verdensener Ashleigh Barty er ute av OL, noe som gjorde vinnersjansene til Osaka enda større.

UTSLÅTT: Naomi Osaka var gullfavoritt i tennis, men er nå ute av OL. Foto: MIKE SEGAR / X90033

Osaka gjorde et raskt TV-intervju etter kampen, men forsvant deretter ut av Ariaka Tennis Park. 23-åringen har hatt en to måneder lang pause fra tennisen før OL, og har forklart at hun sliter med depresjon.

Japaneren ønsket ikke å snakke med pressen under French Open tidligere i år, og trakk seg siden fra turneringen på grunn av presset. Hun begrunnet pressenekten med at hun ikke ikke liker «spørsmål som plasserer tvil i hodene våre» og at hun ikke vil «utsette meg selv for mennesker som tviler på meg».

Under OL har hun stilt opp på pressekonferanser, og etter en stund returnerte Osaka til pressesonen i Tokyo for å svare på noen raske spørsmål.

– Jeg føler at det var et stort press på meg, forteller hun om OL på hjemmebane.

– Jeg har tatt lange pauser tidligere og likevel gjort det bra. Jeg sier ikke at jeg gjorde det dårlig nå, men jeg hadde mye høyere forventninger til meg selv.

– Innstillingen min var ikke veldig bra, men jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere presset, så dette er det beste jeg kunne klart i den situasjonen jeg er i, forklarer hun.

Etter at hun åpnet opp om sine mentale problemer, mottok Osaka støttemeldinger fra en rekke kjente mennesker. Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton (36) og sprintstjernen Dina Asher-Smith er bare noen av de som har tatt kontakt.

– Jeg ønsker også å gi en offentlig takk til de som har støttet, oppmuntret og delt vennlige ord, som Michelle Obama, Michael Phelps, Steph Curry, Novak Djokovic, Meghan Markle, for å nevne noen, fortalte Osaka.

Vondrousova er rangert som verdens 42. beste spiller. Osaka er nummer to på den samme rankingen. Den amerikanskfødte japaneren hadde vunnet sine to første kamper i strake sett, men fikk det tøft mot den tidligere French Open-finalisten fra Tsjekkia. Seieren sender Vondrousova videre til kvartfinalen.

– Det er tøft for henne å spille i Japan og i OL. Det er så mye press, jeg kan ikke forestille meg det engang, sier tsjekkeren om Osaka.

Osaka har fire Grand Slam-seire på merittlisten og har tidligere toppet verdensrankingen i tennis.