KONSENTRERT: Magnus Carlsen i aksjon i spillelokalet i Wijk aan Zee i Nederland. Foto: Tata Steel Chess

Omspill-kongen Carlsen vant drama mot Giri

Publisert: 28.01.18 15:13

(Magnus Carlsen-Anish Giri 1,5–0,5 i playoff) Magnus Carlsen (27) er også omspill-kongen.

Søndag ettermiddag vant han den prestisjetunge Tata Steel Chess-turneringen i Nederland takket være seier over Anish Giri (23) i playoff.

Det er hans niende omspilltriumf av ni mulige siden 2007.

Blant annet avgjorde han VM-kampen mot Sergej Karjakin i 2016 etter playoff, og sist sommer vant han lyn- og hurtigsjakkturneringen i Paris etter omspill mot Maxime Vachier-Lagrave. Den samme franskmannen ble slått da den prestisjefylte London Chess Classic skulle avgjøres i 2015.

– Det er lenge siden jeg har hatt en sånn prestasjon i en sånn turnering, så jeg er utrolig fornøyd, sa Carlsen til TV2 etterpå.

Nordmannen er også den første i den tradisjonsrike turneringens historie som har tatt seks seirer.

Mens Carlsen i 2017 måtte vente helt til 1. oktober før han tok sin første langsjakktriumf, har han i 2018 gått til topps allerede i det tradisjonsrike januaroppgjøret i den nederlandske byen Wijk aan Zee.

Hvis vi holder oss til de såkalte superturneringene, er dette hans første seier siden Bilbao i juli 2016.

– Magnus går ubeseiret gjennom turneringen. Dette styrker nok selvtilliten i langsjakk, sier manager Espen Agdestein til VG.

Carlsen hadde fem seirer og åtte remis i de 13 ordinære partiene. Både hjemmehåpet Anish Giri og Carlsen endte på ni poeng, mens Shakhriyar Mamedyarov fra Aserbajdsjan fikk 8,5.

Giri har gitt Carlsen en del stikk på sosiale media. Etter seieren kommenterte Carlsen dette slik til TV2:

– Jeg tar meg ikke så nær av sånne stikk, det er bare moro. Jeg føler ikke at det er ekstra gøy å slå ham. Anish har gjort en fantastisk turnering, såvidt jeg kan forstå den beste noen sinne.

– Men når det ble omspill, så var jeg nødt til å gi alt for å slå ham.

I det første lynsjakk-partiet hadde Carlsen hvitt. Begge spilte fort, men nordmannen fikk et visst press. Giri kom en bonde under, og etter 55 trekk ga nederlenderen opp.

Med svarte brikker skulle Carlsen holde minst remis. Anish Giris ofret offiser og lå bedre an på klokka. Det lå an til forsvarskamp for den norske verdensmesteren, men Giri kom ikke opp med noe som kunne gi seier. Carlsen inviterte til dronningbytte, men Anish Giri ble ikke med på den. Plutselig var det Giri som var i tidsnød, og Carlsen kunne angripe. Giri skjønte at han var sjanseløs til å vinne, og måtte bare tilby remis.

– Magnus viste at han har mer erfaring i lynsjakk enn meg, sa Giri på pressekonferansen i Wijk aan Zee.

Magnus Carlsen spilte remis med sorte brikker mot russiske Sergej Karjakin i sitt siste ordinære parti tidligere søndag, mens Anish Giri endte opp med det samme resultatet, også han med svarte brikker, mot kinesiske Yi Wei.

Omspillet var en lynsjakk-duell de to imellom, der de to spilte to lynsjakk-partier med fem minutter på klokka pluss tre sekunder tillegg per trekk. Dersom ingen vinner var kåret etter de to partiene, skulle det spilles ytterligere ett parti, et såkalt armageddon-parti.

– Jeg blir litt skuffet om jeg ikke får komme med i Norway Chess, sa Aryan Tari til TV2 etterpå. Den norske juniorverdensmesteren fikk 6 av 13 poeng i «B-puljen» i Tata Steel Chess, noe han var brukbart fornøyd med.

PS: Carlsen avsluttet 2017 med å bli verdensmester i nettopp lynsjakk .