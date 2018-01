Høgmo skjønner at han irriterte folk

Publisert: 08.01.18 20:18

FREDRIKSTAD (VG) Per-Mathias Høgmo (58) gikk fra Norge-jobben som en lite populær mann. Nå snakker han ut om nedturen.

418 dager etter den tunge avskjeden med landslaget, er Høgmo på nivå tre i Norge – der han mener han hører hjemme nå.

Med topplue og dunjakke i kaldt og klart stilongsvær ledet Gratangen-mannen sin første Fredrikstad -trening mandag klokken 13.

– Det har vært mange tilbud utenfra, men dette var det som passet meg best nå, sier Høgmo til VG, etter at vi har trukket inn i varmen.

En drøy måned etter at Fredrikstad rykket ned og ble regelrett skjelt ut av egne supportere i Notodden, er det igjen optimisme rundt den spesielle Østfold-klubben.

Det er solgt 800 sesongkort, sponsorer fornyer avtaler, klubbens «rike onkel» Terje Høili er med videre og titalls middelaldrende menn – og kvinner – møter opp for å se lagets første treningsøkt.

– Fasilitetene er her. Interessen er helt i norgestoppen. Å bidra til å fylle stadion igjen, å skape et bredt engasjement og ikke minst utvikle lokale spillere gjennom en god prestasjonskultur – det er mye av hjertet i det å være fotballtrener, sier Høgmo.

Reist, forsket og hatt god tid

Han sier at han skal bidra som kulturskaper. Høgmo skal lage en god treningskultur og skape systematikk rundt den sportslige satsingen.

Profesjonaliseringen er allerede i gang. Et nytt Høgmo-prosjekt, altså. Det manglet ikke på visjoner da han tok over landslaget i september 2013 heller. Det gikk bra en stund, men endte med et mørkt kapittel i 2016.

– Hvordan har det siste drøye året vært?

– Jeg har reist og hentet impulser, både internasjonalt og nasjonalt. Så har jeg forsket, tatt en del eksamener og har hatt god tid til å være med familie og venner.

– Hvordan ser du tilbake på din periode som landslagssjef nå som du har fått det på avstand?

– Jeg tenker at vi gjorde en veldig god EM-kvalik. Vi tok 19 poeng med det yngste landslaget i Europa. Vi skapte flere sjanser enn Ungarn i to kamper, men vi klarte det ikke. Vi var ikke dyktige nok. Så blåste det litt det siste året. Vi hadde mange forfall, og en del som falt utenfor i klubben sine. Det er mange årsaker til det. Jeg ser først og fremst tilbake på EM-kvaliken vi hadde. Det var gøy. Vi hadde fem fulle hus på Ullevaal. Det er viktig at alle som er glade i norsk fotball husker det. Du skal ikke lenger tilbake før du ser potensialet og entusiasmen som ligger i fotballnasjonen.

– Ungarn ble vår bane

– Fikk du unfair behandling på slutten? Du har jo nevnt at pressen ikke fokusert på skadene. Ble det oversett?

– Det blir veldig for sort-hvitt i fotball, og nyanser blir borte. Og det er vanskelig å nå frem med en del fakta når det drar seg til. Vi har ulike roller, og det må man finne seg i. Noen ganger kan man bli irritert og sint, men det hjelper ikke. Det er viktig å være saklig, og alltid se bak resultatet uansett om man vinner eller taper.

– Har du selv gjort noen erkjennelser? Grublet over ting du burde gjort annerledes? Du brant jo for denne jobben.

– Jeg brenner jo for norsk fotball. Jeg har brukt store deler av mitt liv i ulike roller, som spiller, trener og leder. Jeg ønsker at landslaget skal lykkes. Vi var ekstremt nære et sluttspill, men klarte det ikke. Så må man lete etter detaljer som kunne vært gjort annerledes, og det berømmelige laguttaket borte mot Ungarn, og så videre. Sånn er det å være fotballtrener. Livet handler om dagen i dag, og morgendagen, men det betyr ikke at man ikke lærer av historien.

– Du nevner selv laguttaket i Ungarn (1-2-tap, Norge tapte EM-playoffen). Ser du at det ble feil? At det rett og slett av en tabbe av deg?

– Jeg tenker at det var hjemmekampen mot Ungarn som ble vår bane. Vi var klart best og skapte 6-7 sjanser, flere veldig store, uten å score. Og da ble det et vanskelig utgangspunkt.

– En aggressiv presse

– Men ble det litt feil med måten laget ble tatt ut på. Det var et annet lag som ble drillet på trening?

– Igjen, du tar vurdering der og da. Det er basert på nuet og historikk. Vi valgte det vi valgte. Vi skapte mer enn Ungarn også i den kampen, men vi vant ikke.

– Ble du skremt av trykket på deg som landslagssjef? Er du klar til å ta en lignende jobb igjen?

– Jeg er klar for det meste, for å si det på den måten. Å håndtere med- og motgang er noe av det aller viktigste når du skal ha den typen jobber, ellers er det bare å la være. Det var en fantastisk periode i 2015, hvor vi var høyt på rankingen, var nært et sluttspill og hadde unge spillere i flott utvikling. Så hadde vi en del stolpe ut, en del motgang og en aggressiv presse.

– I helikopterperspektiv er det fotballens sjel. Den store forskjellen i dag kontra tidligere er at det er kortere tid fra du er geni- til du er idiotforklart. Det går bare én kamp eller to, mens det tidligere gikk én måned eller et halvt år.

Tar det negative internt

– Du hadde en retorikk der du var veldig positiv til laget og spillerne. Ser du at folk følte at du ikke tok selvkritikk når dere ikke presterte godt nok?

– Jeg er forsiktig med å kritisere mine ansatte utad. Det betyr ikke at jeg ikke er tydelig internt på hva jeg forventer. Men jeg tar den negative delen internt. Min grunnleggende filosofi går ut på å lete etter det som er bra, og så bygge videre på det. Men det betyr ikke at man ikke er kritisk til prestasjoner som ikke er gode nok. Men når vi taper en fotballkamp og jeg står og sier at i dag var det bra, så kan jeg skjønne at det er irriterende. Det får jeg ta innover meg, at jeg kan være mer nyansert i feedbacken.

– Trengte du en pause?

– Det var et bevisst valg. Jeg har to ganger tidligere planlagt en pause, men da kom Rosenborg og Djurgården. Nå hadde jeg behov for å ta ut distanse, hente ny energi og kunnskap og få tid til de nærmeste. Det har gjort godt.

– Nå hadde du ett års etterlønn (rundt 4 mill.) som gjorde at du kunne ta fri. Det hadde du krav på, men det var omdiskutert. Hvordan opplevde du det?

– Da jeg tok landslagstrenerjobben, så fikk jeg kjeft fordi jeg ikke tok et økonomisk tilbud som var bedre, og ble nærmest latterliggjort for at jeg tok «luselønna» til fotballforbundet og ikke en klubblønn. Når det blir snudd på hodet, så blir det brukt andre veien. Det er litt sånn det er i dag. Du lever på korttidskontrakter. Markedet er der, og det må du forholde deg til.