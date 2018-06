PRESIDENTEN OG STJERNEN: Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov (i grønn treningsoverall) og Liverpools egyptiske stjernespiller Mohamed Salah på fotballstadion i Groznyj søndag. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

New York Times: Salah tatt på sengen av «Putins Pitbull»

Publisert: 12.06.18 12:25

Mohamed Salah (25) har fått hudflettende kritikk for sin bildeflørt med Tsjetsjenias president. Nå viser det seg at Liverpools egyptiske stjernespiller bokstavelig talt ble tatt på sengen av Ramzan Kadyrov - kalt «Putins Pitbull».

Det er nyhetsbyrået AP og New York Times som mener å vite foranledningen, eller oppspillet, til Salahs oppsiktsvekkende opptreden sammen med Tsjetsjenias mildt sagt omstridte leder i forbindelse med afrikanske Egypts VM-oppkjøring i Tsjetsjenias hovedstad Groznyj.

Mohamed Salah , som pådro seg en skulderskade da han spilte for Liverpool i Champions League-finalen mot Real Madrid, skal ha blitt vekket på hotellrommet sitt med beskjed om at en «viktig gjest» ventet på ham i lobbyen.

Salahs landslagskolleger var på stadion, oppkalt etter Ramzan Kadyrovs far Akhmad Kadyrov som ble drept i 2004. Superpopulære Salah foretrakk å hvile på sengen. Den viktige gjesten viste seg å være Ramzan Kadyrov (41). Han spurte Salah om han ville ta følge med ham - i hans bil - til stadion for liksom å ta del i treningen foran rundt 8000 lokale fans.

Kadyrovs rådgiver Turko Daudov skal overfor New York Times ha bekreftet at det var slik det foregikk da Tsjetsjenias leder lyktes i å gjennomføre det som betegnes som et PR-kupp.

Kadyrov var tidligere en opprører, som etter hvert snudde og ble venn med Russlands ubestridte leder og president Vladimir Putin; såkalt «Moskva-lojal».

Vel inne på stadion tok Kadyrov tak i Salahs arm - ikke den skadde - og hevet den som om scoringmaskinen var en seierherre i bokseringen.

Salahs Egypt skal spille mot Uruguay i sin åpningskamp i Jekaterinburg, 170 mil øst for Moskva, kommende fredag. Det er uvisst om Salah vil bli friskmeldt til premieren.

Kadyrovs skjeggpryd er varemerket til ultrakonservative muslimer kjent som salafibevegelsen. Salah har også skjegg. Men Egypts regjering har nulltoleranse for politisk islam. Det egyptiske VM-lagets øverste sjef Eihab Leheita forsvarer valget om å legge treningsleiren til Kadyrovs Tsjetsjenia.

– Vi angrer overhodet ingenting, uttalte han til AP i et intervju mandag .

Alle Egypts spillere skal være muslimer (Egypt: 90 prosent muslimer ifølge Store norske leksikon ). På spørsmål om «møtet» mellom Kadyrov og Salah svarte Eihab Leheita «spør FIFA når det gjelder en kommentar». Mohamed Salah har ikke kommentert hendelsen.