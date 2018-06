START: Kjetil Rekdal blir presentert som ny Start-trener fredag kveld. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Rekdal blir ny Start-trener

Publisert: 01.06.18 16:51 Oppdatert: 01.06.18 17:26

SPORT 2018-06-01T14:51:28Z

Etter hva VG erfarer er det Kjetil Rekdal (49) som blir presentert som ny Start-trener fredag kveld.

Start meldte fredag ettermiddag at de vil presentere ny trener på en pressekonferanse klokken 20:00 fredag kveld.

Etter hva VG erfarer er det Kjetil Rekdal som vil bli presentert som ny hovedtrener for laget som ligger nest sist i Eliteserien. Sørlendingene har fire poeng opp til trygg plass, og tre opp til Stabæk på kvalifisering.

Etter en svak sesongstart fikk Mark Dempsey sparken 18. mai, siden har assistent Mick Priest ledet laget sammen med Joey Hardarson.

Rekdal har det siste drøye året jobbet som ekspert i Eurosport. Han har ikke vært trener siden han ledet Vålerenga fra 2013 fram til høsten 2016. Da gikk han over i en rolle som sportssjef i samme klubb, men sluttet ikke mange månedene etterpå.

– Det er en viss fare for at det Start-laget er for ungt. Det er mye talent og gode spillere i ung alder, men om det er rett medisin for å overleve i Eliteserien i år kan det hende at de har bommet på i år, sa Rekdal om Start da han gjestet VGTVs «Foppall» i midten av april.

Start blir Rekdals tredje norske klubb på trenersiden. Fra før har han trent Vålerenga i to perioder, samt Aalesund fra 2008 til 2012.

Hans første kamp som Start-trener vil bli hjemme mot Strømsgodset søndag. Deretter venter HamKam i Cupen, klubben hvor Rekdal har vært involvert som spillerutvikler det siste året.

Start har forøvrig aldri vært i en cupfinale, det kan muligens Rekdal endre, som trener har han vunnet cupen i Norge tre ganger, én gang med Vålerenga, og to ganger med Aalesund.