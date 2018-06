Generalsekretær Stein Opsal på et pressetreff i 2016, der han snakket om Therese Johaugs dopingsak. Advokatutgiftene fra den saken er en av flere ting som bidro til skiforbundets underskudd i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

NSF erkjenner manglende økonomikontroll etter 2017-underskudd

Publisert: 03.06.18 09:06

STAVANGER (VG) Etter et år med røde tall i regnskapet varsler Norges Skiforbund strengere kontroll med økonomien. Derfor har de blant annet hentet inn freestylesjef Håkon Wibstad for å holde alpinistene i ørene.

Det var en tydelig formanende generalsekretær Stein Opsal som lørdag formiddag inntok talerstolen på Scandic Hotel Forus i Stavanger for å fortelle de fremmøtte delegatene i Norges Skiforbund (NSF) om underskuddet de pådro seg i 2017.

Hardest ble pekefingeren rettet mot kombinertleiren og alpinleiren som sammen gikk 16 millioner i underskudd, penger som de nå skylder forbundet, men pekefingeren vandret over hele forbundet – også sentraladministrasjonen selv. Totalt gikk NSF 14,6 millioner i minus.

– Underskudd i 2017 er noe vi ikke skal være bekjent av i Skiforbundet, sa Opsal.

– Fra skistyrets side er vi ikke fornøyde med resultatet i 2017, fulgte skipresident Erik Røste, som søndag etter all sannsynlighet blir gjenvalgt uten noen motstander , opp.

NSF sentralt skal fremover holde mye hardere i tømmene ut til grenene, som de blant annet mener i flere tilfeller har vært for sene med å rapportere om økonomisk svikt.

– Vi legger opp til en langt strammere styring, sa Opsal fra talerstolen.

– Mangelfull økonomistyring

Overfor VG understreker han at de mener grenenes underskudd i alle fall delvis skyldes dårlig oppfølging og for liten vilje til å si fra om at det har gått dårlig.

Audun Skattebo fra Oppland skikrets oppsummerte det slik da regnskapene fra 2016 og 2017 ble diskutert på Skitingets første dag:

– Det tyder på mangelfull økonomistyring over tid, og det tyder på mangelfull samhandling mellom administrasjon og gren.

– Det har ikke vært gode nok systemer til å på et tidlig nok tidspunkt varsle, slik at man kanskje kunne begrenset underskuddet noe, medgir Opsal.

Ny økonomisjef

Et av forbundets svar er at de nå har ansatt en ny økonomisjef i administrasjonen på Ullevaal, Håkon Wibstad, som også er leder av freestylekomiteen.

– Hans oppgave nå blir å kvalitetssikre budsjettene i alle grener og i hele selskapet, og å få til tett og løpende kontakt, hver måned, med sportssjefer og ansvarlige i grenkomiteene i langt sterkere grad enn det har vært, forteller Opsal om den nye økonomisjefen, som starter i jobben 1. juli.

I tillegg har de ansatte en ny regnskapsmedarbeider, og de jobber med å få inn en økonomiansvarlig i alpingruppen.

– Vi skal få kontroll på økonomien. I fire grener går det veldig bra, og de to siste viser nå god holdning i komiteen. Det er jo det det går på, det er bare å stoppe å bruke mer penger enn man har, sier generalsekretæren.