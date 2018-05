PSG: Tidligere Borussia Dortmund-sjef Thomas Tuchel er den nye PSG-manageren. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Bekreftet: Thomas Tuchel ny PSG-manager

Publisert: 14.05.18 17:40

SPORT 2018-05-14T15:40:15Z

Tyske Thomas Tuchel (44) er bekreftet som ny manager hos den franske seriemesteren.

Mandag ettermiddag bekrefter PSG at Thomas Tuchel tar over etter Unai Emery. Tyskeren har signert en kontrakt på to år som hovedtrener for Neymar og resten av stjernegalleriet i Paris.

Tuchel har vært uten jobb denne sesongen. Han har lenge vært linket til PSG -jobben, og det var forventet at bekreftelsen skulle komme mandag.

– Jeg ser frem til å jobbe med spillerne i denne klubben, som er noen av de beste i verden. Det er et stort potensial i Paris, og dette er den mest spennende oppgaven jeg har hatt hittil i min karriere, sier Tuchel til klubbens hjemmeside.

Med én kamp igjen leder PSG serien med 15 poeng ned til fjorårets mester, Monaco. I Champions League røk de mot Real Madrid allerede i åttedelsfinalen.

Det har vært klart siden april at Emery, som kom fra managerjobben i Sevilla, ville gi seg etter sesongen, til tross for at han har ett år igjen av kontrakten med Paris-klubben.

PSG har vunnet serien fem av de seks siste årene, men aldri lyktes med å gå hele veien i Champions League.

På kant med ledelsen i Dortmund

Tuchel skapte seg et navn som manager i Mainz fra 2009 til 20014, før han ble hentet til Borussia Dortmund som Jürgen Klopps erstatter. Der ble han i to sesonger, med triumf i den tyske cupen i 2017 som høydepunktet.

Mye av årsaken til at han forlot Dortmund var et skrantende forhold til klubbens ledelse. Tuchel skal blant annet ikke ha vært fornøyd med hvordan klubbledelsen håndterte situasjonen i etterkant av bomben som eksploderte like ved spillerbussen foran Champions League-kvartfinalen mot Monaco i 2017.

Også under sin tid i Mainz kom Tuchel på kant omgivelsene.

