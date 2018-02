SHOPPING: Jan Schmid på supermarked i Pyeongchang for tre dager siden. Her handler han vann og leskedrikker. Foto: BJØRN ARNE JOHANNESSEN

Kombinertsjefen angrer: – Det med Schmid holdt meg våken

Publisert: 12.02.18 07:45 Oppdatert: 12.02.18 10:30

PYEONGCHANG (VG) Jan Schmid (34) var i knallform – men ble syk på vei til OL. Landslagssjef Kristian Hammer (41) avslører at han har vært søvnløs fordi han tillot gambling med kombinertlagets gullkort.

Schmid, som har vært bestemann i store deler av vinterens verdenscup, stilte ikke på pressetreffet til kombinert i deltagerlandsbyen i Pyeongchang mandag.

Trønderen har ligget isolert på grunn av et forkjølelsesvirus og har gått på antibiotikakur. Etter hva VG forstår er det mest sannsynlig at han ikke er på start i åpningsøvelsen normalbakke/10 kilometer onsdag.

– Dette med Jan Schmid har holdt meg våken, sier Kristian Hammer.

Han tillot at Schmid – som kniver om sammenlagtseieren i verdenscupen (20 poeng bak Akito Watabe) – fikk reise til verdenscupkonkurransen i japanske Hakuba like før OL. Hammer understreker overfor VG at de visste det var en risiko for at deres største gullkort kunne bli rammet av sykdom.

– Jan har hatt en fantastisk sesong, men å få «denne her i trynet» er kjedelig, sier Hammer.

– Sett i ettertid burde Schmid vært sammen med de andre og ladet opp til OL i Norge?

– Vi diskuterte det, og det var en av faktorene at ikke resten av OL-laget reiste til Japan, fordi det var en fare for sykdom. Men han ville selv reise fordi han vil vinne verdenscupen sammenlagt. Det er også et mål for hele laget, sier Hammer.

Magnus Krog kommer inn «fra benken» hvis Schmid ikke blir klar. Hammer medgir at det fort kan bli løsningen. De gambler ikke med helsen. Det er to konkurranser til i OL (storbakke/10 km og lagkonkurranse).

– Vi sjanser ikke med Jan. Det vil bare være dumt å ødelegge hele OL for ham, sier Kristian Hammar.

