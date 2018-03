VM-MOTSTANDERE: Fabiano Caruana og Magnus Carlsen, her fotografert i Norway Chess i 2015. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Dette blir Magnus Carlsens VM-motstander

Publisert: 27.03.18

For første gang får Magnus Carlsen (27) en yngre motstander i VM-match. Fabiano Caruana (25) vant tirsdag retten til å spille mot nordmannen i London i november.

Carlsen har overtak på Caruana i innbyrdes oppgjør: ni seirer, fem tap og 16 remis. Det siste tapet kom i Norway Chess i 2015.

– Caruana kommer til å være ekstremt godt forberedt til VM-matchen, sier Atle Grønn, ekspert i NRK og spaltist i Aftenposten.

– En fin motstander som spiller mer prinsipielt enn Magnus i åpningen. Men Magnus er vanligvis en bedre praktiker.

Carlsens motstandere i kampene om VM-tittelen har vært:

2013: Viswanathan Anand.

2014: Viswanathan Anand.

2016: Sergej Karjakin.

2018: Fabiano Caruana.

Carlsen vurderte tidligere tirsdag at Caruana hadde 70 prosent sjanse for å vinne. Da Sergej Karjakin måtte nøye seg med remis mot Liren Ding, lå alt til rette for at Fabiano Caruana for første gang skulle kvalifisere seg for tittelkamp i VM. Det klarte han ved å slå Aleksander Grisjtsjuk.

Caruana var også en av Carlsens ønskemotstandere før kandidatturneringen startet.

– Jeg ønsker en sterkest mulig motstander, som Caruana eller Aronian, sa den norske verdensmesteren til VG.

– Fabiano var veldig nær for to år siden. Han fortjener å klare det denne gang, sa Sergej Karjakin etter sitt parti.

– Dette er velfortjent. Vi tar hatten av for måten han kom tilbake på i de to siste partiene, sa kommentator Peter Svidler på chess24-sendingen.

Åtte mann har de siste ukene kjempet om å bli Magnus Carlsens motstander i VM-matchen i London i november.

Sergej Karjakin slo Fabiano Caruana i det tredje siste partiet og tok ledelsen. Men Caruana slo tilbake i den neste runden og hadde et halvt poengs ledelse til Karjakin og Mamedyarov før tirsdagens avsluttende runde.

I 2014 spilte Fabiano Caruana fantastisk sjakk, og mange snakket om at han skulle bli mannen som kunne utfordre Carlsen som verdensmester. I oktober 2014 hadde han 2844 i rating, bedre enn Carlsen har i dag.

Caruana vokste - som Bobby Fischer - opp i Brooklyn, men foreldrene mente at mulighetene for å utvikle som sjakkspiller var bedre i Europa, så de flyttet til Madrid da Fabiano var 12 år. De flyttet videre til Ungarn og Sveits - fortsatt med tanke på sjakk-karrieren.

Fram til 2015 representerte Caruana Italia. Siden har han spilt for USA. Han er både amerikansk og italiensk statsborger.

PS: Magnus Carlsen er for tiden på «hemmelig» treningsleir og skal fra lørdag spille Grenke-turneringen i Tyskland. Han drar rett derfra til Shamkir-turneringen i Aserbajdsjan.

Sluttstilling kandidatturneringen:

1. Fabiano Caruana, USA 9,0.

2. Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan 8,0.

2. Sergej Karjakin, Russland 8,0.