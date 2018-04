Røthe ga opp gullkampen mot Holund: - «Ødela» turen jeg var ute på

Publisert: 07.04.18 17:02

ALTA/OSLO (VG) Han var til slutt bare 10 sekunder foran sølvvinner Hans Christer Holund (29). Men Sjur Røthe (29) holdt unna og vant en femmil han ledet fra start til mål.

Det ble imidlertid langt mer dramatisk enn gullvinneren på den 50 kilometer lange intervallstarten hadde trodd. For etter tre mil ledet Røthe med nesten halvannet minutt på det som til slutt ble sølvvinner Hans Christer Holund.

Røthe hadde på sin side pangåpnet, men fikk det etter hvert tungt. Samtidig som Holund for alvor kviknet til.

– Det ble jækla tungt til slutt. Han kom og «ødela» turen jeg var ute på. Men Espen Udjus Frorud (bronsevinner) gjorde en enorm innsats de siste ti kilometerne. Jeg holdt på å slippe av og til. Jeg måtte be ham roe ned litt for at jeg skulle få være med inn, beskriver Røthe.

Ga opp gullet

Holunds innsats bekymret Røthe underveis. Fra halvannet minutt gikk differansen ned til 48 sekunder. Deretter var det 20.

– Da skjønte jeg at dette ble sølv. Jeg begynte å spørre der ute hvor langt ned det var til siste medalje. Jeg hadde lyst på medalje i dag.

Og i mål skilte det bare ti sekunder mellom de to landslagsløperne. Gull til Røthe, sølv til Holund og bronse til Frorud.

– Men du trodde gullet glapp?

– Jeg hadde gitt opp gullet da det var åtte kilometer igjen. Jeg skal ikke si det var flaks, men heller dyktighet av Frorud som gjorde at jeg kom meg igjen, sier Røthe - som dermed innkasserer NM-gull for andre dag på rad i Alta.

Ikke motivert

For Hans Christer Holund ble det et spesielt løp. Han har vært lei av langrenn den siste perioden. Nesten ikke trent og var «avskrudd» før løpet.

– Jeg var ikke motivert, sier han til VG.

Men han fant motivasjon i gode tider. Han gikk fra «null» til å «være på».

– Da jeg bestemte meg gikk jeg «all in». Hadde jeg skrudd på det giret tidligere, så kunne jeg kanskje klart det, sier Lyn-løperen.

– Mer enn hva jeg hadde drømt om

For Røthe, som har fått deler av sesongen ødelagt av ryggtrøbbel og revmatismesykdom, har NM-helgen i Alta vært en stor opptur. Holund sier at «hvis det er en som skulle slått ham, så er det nettopp Røthe».

– Han er Norges mest sympatiske skiløper. Han har trøblet så mye i starten av sesongen. Jeg vet alt om en kropp som ikke fungerer. Det er fint at han går på ski igjen og har funnet tilbake til sitt gamle «jeg». Det er godt å se, sier Holund.

- Det har vært et tungt og tøft år. At jeg kunne avslutte på denne måten, med to NM-gull, er mer enn hva jeg hadde drømt om, sier Sjur Røthe .

De 10 beste:

1. Sjur Røthe 1.44.53,5

2. Hans Christer Holund +10,2

3. Espen Udjus Frorud +1.30,1

4. Simen Hegstad Krüger +1.44,9

5. Magne Haga +2.15,1

6. Simen Andreas Sveen +2.28,6

7. Daniel Stock +2.43,8

8. Vebjørn Turtveit +3.15,3

9. Johan Tjelle +3.19,2

10. Andrew Musgrave +3.33,9