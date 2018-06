MESTERE: Malmö gikk helt til topps i Allsvenskan 2017. Foto: Emil Langvad/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det svenske jordskjelvet truer betting-borgen

Publisert: 28.06.18 14:47

Hvis en festning ble beleiret, kunne makthaverne søke seg til citadellet. Men selv i den innerste fortifikasjonen var det gjerne begrenset hvor lenge det gikk an å holde angriperne på avstand.

Det er langt fra borger og riddere til internettbasert gambling.

Likevel er bildet ganske treffende for hvordan utviklingen i spillmarkedet presser og presser på dem som har søkt dekning bak høye monopolmurer.

I nyere tid er begrepet citadell gjerne brukt i videre forstand.

Det siste tilfluktsrommet.

Den desperate krampetrekningen.

Stedet der man gjemmer seg i håp om at det vonde bare skal gå over, for eksempel ved å vedta stadig nye formelle forsøk på å holde Unibet & co. unna.

Men nå ser vi en utvikling i vårt aller nærmeste naboland, som vil føre til at det tas enda noen skritt innover i borgen.

Når den utenlandske betting-giganten Kindred-gruppen erstatter Svenska Spel som samarbeidspartner for Svensk Elitfotboll (SEF) og Allsvenskan, og spytter inn over 700 millioner kroner, er det intet mindre enn et jordskjelv.

Det er i tillegg opsjon på enda en periode, slik at den totale innsprøytingen i svensk fotball kan bli i størrelsesorden halvannen milliard kroner.

I seg selv er dette kanskje ikke så overraskende. Slutten på et 85 års fotballsamarbeid med Svenska Spel kan anses som en påregnelig konsekvens av at Riksdagen valgte en liberaliseringslinje.

Men når både summer og serie blir konkretisert på denne måten, flytter disse pengene, og hvilket potensial de har på godt og vondt, seg betydelig nærmere.

Og det er interessant å se hvordan bettingbransjen knuser staten på første forsøk.

Hva så i Norge?

Et av de store spørsmålene fremover, blir da selvsagt om det lykkes å bevare den uttalt samstemte linjen i norsk idrett om å støtte monopolet, eller om flere av de mest kommersielt attraktive vil få økende lyst på den muligheten et frislipp hadde betydd for dem.

Det er også mildt sagt interessant å se hvor ulikt det tenkes i de skandinaviske landene.

I Norge er det primært sosialpolitiske hensyn – faren for spillavhengighet – som begrunner den formelle utestengelsen av de utenlandske selskapene fra markedet.

Samtidig er det valgt en modell der majoriteten av overskuddet til statseide Norsk Tipping, som jo også har avhengighetsproblematikk, er bærebjelken i finansiering av idrett- og kulturformål.

Mens Danmark har hatt en lisensordning siden 2012, ble det nylig tatt et prinsipielt veivalg i Riksdagen, som skiller seg markant fra hvordan politikerne tenker her.

I Sverige åpnes det konkurranse på nettspill, og begrunnelsen er at det anses bedre med et regulert og lovlig marked enn at de uansett trenger seg inn, for å bli kvitt en tilstand Svenska Spel-sjefen har kalt «det ville vesten».

I det nye svenske systemet går 18 prosent av bunnlinjen til staten.

Spillisensloven innebærer regler som begrenser muligheten til bonusprogrammer for å lokke til mer spilling, og den tidligere «Lotteriinspektionen» forsterkes under det nye navnet «Spelinspektionen».

Dessuten skjerpes virkemidlene for å stenge ute de selskapene som ikke har fått den nødvendige lisensen.

Fra svensk side er «behovet for å ta tilbake kontrollen» den gjennomgående argumentasjonen, der det erkjennes at det tidligere systemet var tilpasset et helt annet marked enn det nettutviklingen innebærer.

I Norge er det inntil videre ingen politisk vind i retning av å gjøre som i Sverige, og systemet med at statlige spillemidler finansierer frivillighet ser ut til å få leve en stund til.

Men hvor lenge?

Norsk tippings spillere er jo ikke først og fremst de yngste blant oss.

Spillselskapene lykkes stadig med å spise seg inn, finne måter å markedsføre seg på, vinne legitimitet og oppnå blest om eget merkenavn, uansett hvor mye de er utestengt på papiret.

Det er mange gode grunner til hvorfor norske politikere så langt har valgt å prioritere beskyttelse av svake grupper, og moralsk sett er monopolet et gode.

Men alle skjønner jo at dette lever på lånt tid.

Det betyr at det må tas noen helt overordnede diskusjoner om hvor man vil med hele dette feltet på lengre sikt.

Da er trolig det første man må gjøre, uansett hvor man står i forhold til de utenlandske selskapenes rolle, å se nærmere på selve forbindelsen mellom tippemidler og mottagerssiden.

Da vil det etter hvert tvinge seg frem at idretten må inn på statsbudsjettet, og at ordningen med at statlige gamblingpenger som ryggrad opphører.

Det vil skape økt handlingsrom, mer fleksibilitet og gi bedre rom for idrettspolitiske diskusjoner.

Uansett hva man mener prinsipielt om å ønske bettingbransjen velkommen inn, er det en pragmatisk siden det ikke er mulig å lukke øynene for i evig tid.

Monopol-fansen har nemlig ikke så mange kvadratmeter av citadellet igjen å trekke seg tilbake til ...