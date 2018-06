PÅ KURS: Patrick Thoresen (t.v) var en av deltakerne på ishockeyforbundets hurtigkurs for spillere som ønsker å heve egen trenerkompetanse for å bidra i spillerutvikling. Foto: Vegard Aulstad, VG

Her er hockeyprofilene på skolebenken: Tar hurtigkurs for å bli gode barnetrenere

Publisert: 20.06.18 08:12

OLYMPIATOPPEN (VG) Norges Ishockeyforbund tar grep for å bedre talentutviklingen i Norge. Med et «fast track»-trenerkurs har det bragt frem engasjement hos hockeyprofilene Patrick Thoresen (34) og Ole-Kristian Tollefsen (34).

Etter et skuffende VM for det norske A-landslaget i Danmark i mai ble det fart i debatten rundt utviklingen i norsk ishockey, som flere mente har stått noe stille de siste årene.

Sammenlignbare nasjoner som Danmark og Sveits kan vise til bedre resultater, og langt flere NHL-spillere enn Norge de siste årene.

Som et ledd i oppgaven med å sette fart på den norske spillerutviklingen tilbyr ishockeyforbundet nå et hurtig-trenerkurs for spillere som allerede har vist kompetanse som ishockeyspillere på høyt nivå, slik at de kan bruke kunnskapen når de engang blir trenere for egne barn eller i en klubb.

Da VG gjestet Olympiatoppen tirsdag ettermiddag var aktive og tidligere aktive spillere som Patrick Thoresen , Ole-Kristian Tollefsen, Cato Cocozza, Morten Ask og Tobias Lindström blant deltakerne.

– Det er interessant på kurs. Det er mye jeg kan lære i pedagogiske biten, nå som jeg er ute med barn på isen, sier Patrick Thoresen.

Selv om han har spilt kamper på det øverste nivået i NHL, Sverige og i Russland så erkjenner han at man ikke automatisk kan formidle videre det man kan uten hjelp.

– Dette er et godt initiativ fra forbundet. Vårt videre liv med hockey blir sikkert som trenere for barna våre. Med dette kurset kan vi gjøre de riktige tingene fra start av. Vi må ikke gå rundt å tro at han og han skal bli NHL eller GET-spillere. Vi må se alle.

Må ta vare på kunnskapen

Nylig holdt VGTV debatt med utgangspunkt i temaet Norsk ishockeys tilstand og utvikling der trenere for yngre spillere ble diskutert. Debatten kan du se i sin helhet under. Storhamar-trener Fredrik Söderström mente der at norsk ishockey ikke er flinke nok til å ta vare på kunnskapen som tidligere toppspillere besitter.

Kursdeltakerne er av samme oppfatning.

– Kunnskapen til de som sitter i det rommet her er det ikke noe i veien med. Men her kan man lære om følelsen av å være trener. Så kan man jo kjenne på om yrket er noe for deg selv om barnet ditt skulle slutte også, fortsetter Thoresen.

– Dette er lærerikt mye fordi vi kommer rett fra seniorhockeyen. Jeg har en som flyr rundt på U8 nå. Det er ikke det samme, sier Ole-Kristian Tollefsen.

Den tidligere landslagskapteinen er for øvrig er helt enig i at for mange forsvinner ut av idretten etter at man legger opp.

– Det er jo mange på kurset her som ikke har barn. Men de som sitter der inne bryr seg om norsk ishockey. Hvis vi kan hjelpe så stiller vi oss til rådighet, sier 34-åringen, som etter trøbbel med hodeskader måtte legge opp i januar.

Vil gi tilbake

Dagens gruppe var prøvekaniner for prosjektet som i løpet av én kveld skal kunne gi spillerne en inngang til treneryrket for å bedre kompetansen blant barne- og ungdomstrenerne i norsk ishockey.

– Det er fint at det ikke er for lenge på skolebenken for oss som liker å være aktive, gliser Tollefsen, som har stor lyst til «å gi tilbake» til ishockeyen.

– Det er mange landskamper i det rommet her i dag. Og at de kommer tilbake hit handler om at vi elsker ishockey og mener denne sporten er best i verden. Og vi vil hjelpe sporten opp og frem i Norge, avslutter den tidligere Sverige- og NHL-proffen, som nylig har startet opp i en deltidsjobb i hockeyforbundet.