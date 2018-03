BANKERKUSK: Øystein Tjomsland, her med Tekno Odin, trener og kjører V76-bankeren Believe la Marc. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Suveren Jackpot-banker i V76

Publisert: 14.03.18 10:07

2018-03-14

Believe la Marc var overlegen fra tet i norgesdebuten sist. VGs travekspert, Anders Olsbu, tror på reprise i denne Jackpot-omgangen som har snaue 1,2 millioner kroner ekstra i syverpotten.



Tjomsland-traveren er lynrask fra start og har trukket et perfekt innerspor.

– Alt taler for at danskeimporten Believe la Marc leder fra start til mål igjen, selv om distansen er noe lenger nå. Tiger Man E.P. og Brenne Banker kan også være aktuelle bankerkandidater, men er langt i fra like sikre som Believe la Marc, mener Olsbu.

Dagens banker:

Believe la Marc (V76-6) overbeviste i norgesdebuten sist. Var overlegen fra tet da. Vinner normalt igjen.

Dagens luring:

Tripsson Ø.K. (V76-1) montédebuterer, men har gått veldig fint under sal i trening. Kan vinne på direkten.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 144 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2160 kroner

V76-1 (2140mv)

8 STRIKKEPRINSEN

9 TROLL SVENN

7 TRIPSSON Ø.K.

2 ARNSPIK

14 STRAM VAIER

11 KODRAN

12 Lome Gant

13 Tojo Prinsen

——————————

1 Hadland Stjernen

4 Krokstad Juvita

5 Kleppe Skranten

6 Turbin

3 Mintor

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette travrittet.

Favoritten:

Strikkeprinsen har vært en meget bra montéhest med fem seirer og en annen på seks forsøk. Da han ble toer ble han klart slått av en overlegen Troll Svenn. Strikkeprinsen har et trangt spor å hanskes med, men kommer han feilfritt avgårde venter en topplassering.

Outsiderne:

Troll Svenn vant lett foran Arnspik i et travritt sist, men står 20 meter dårligere til kontra denne nå. Men blir det en fast og fin bane, har Løvdal-traveren en god sjanse igjen. Han er uansett ikke til å stole på. Galoppen ligger hele tiden på lur. Men viser han seg fra sin beste side, kan han bli tung å stå i mot.

Luringen:

Tripsson Ø.K. kommer ut i dette montéløpet uten å ha gått montéprøveløp og er således litt vanskelig å vurdere. Men han rapporteres veldig fin under sal i trening hjemme. Har vært god i vanlige travløp og kan slå til på direkten.

Startsiden:

Alle på strek kan løse ganske bra fra start. En noe åpen startside.



V76-2 (2100ma)

4 TIGER MAN E.P.

9 Royal Winner

5 Always A Star

——————————

7 Eurora

2 Logical Mystic

11 Weinberry

8 Millman

10 Gemma B.R.

12 Pique

1 Cosmic Carpenter

3 Ideal Yankee

Løpet:

Tiger Man E.P. kan være et bankeralternativ i DNTs 4-årsserie.

Favoritten:

Tiger Man E.P. skuffet som storfavoritt etter pause sist. Etter å ha fått dirigere i tet, kunne han ikke stå i mot Walkabout Classic til slutt. Er trolig klart forbedret med det løpet i kroppen. På sitt beste er han mer enn god nok. Tredje sist satt han fast som treer på 1.16,0 over full distanse i et løp Gilbert B.R. vant foran Rocket Man. Møter ingen av deres kaliber her. Gangen før ble han sjette på samme tid i en Kriterie-kvalifisering. I normalform har han en god sjanse til å lede hele veien.

Outsiderne:

Royal Winner kommer ut etter sykdom og kastrasjon og trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Men Rennesvik-traveren skal få et fint løpsopplegg første gang ut. Kan også få det fra spor ni. Og skulle det bli kjøring i front, stiger sjansene. Han ble fjerde i fjor høst bak Rocket Man og Silver Wing med en liten galopp, så kapasitet finnes. En typisk outsider første gang ut.

Luringen:

Always A Star feilet som mulig vinner foran den senere Widding-vinneren Patrimony tredje sist. Har vært litt flegmatisk. Nå kommer han ut med amerikanervogn, i tillegg til at han bli kuskeforsterket med Magnus Teien Gundersen. Skulle favoritten ha en dårlig dag, tør jeg ikke avskrive Gøran Antonsen-traveren.

Startsiden:

Tiger Man E.P. stikker trolig til tet, selv om både Logical Mystic og Ideal Yankee er gode fra start. En feilfri Eurora er heller ingen sinke.



V76-3 (2100ma)

9 BRENNE BANKER

3 Briljant

8 Finnskog Nox

——————————

6 Førlands Odin

4 Idlilly

2 Heimstad Lomen

7 Jærvsøælva

11 Stjerne Åsa

1 Gerifaks

5 Ringstad Svarten

12 Fintore

10 Perfekt

Løpet:

Brenne Banker kan muligens være en frekk banker i dette amatør/rekrutt-løpet.

Favoritten:

Brenne Banker tapte kun for Prins C.K. (sto 20 m foran) i Kaare Krosbys minneløp sist og ble tredje i DNTs høstfinale gangen før. Berdalen-traveren skal ha løp i kroppen før Telemarksløpet og har en sjanseartet rygg fra start. Men med klaff skal det være en god sjanse.

Outsiderne:

Finnskog Nox har gått gode løp. Selv fra dødens kan han ende blant de tre.

Luringen:

Briljant har vært uheldig. Feilet i trippelkampen sist i et løp gode Frøyu Petter vant. Feilet som vinner foran Frier Birk gangen før. Feilfritt og på sitt beste er han aktuell.

Startsiden:

Briljant og Finnskog Nox er flinke ut.



V76-4 (2140mv)

5 CANTAB GENIUS

7 SOUTHWIND GIZZEL

4 TRESPASSER

8 DREAM ON PLUSH

6 William Tinghøj

——————————

12 C.C. Queen

3 Valcyrie Simoni

11 Pathos Om

9 Standing Ovation

2 Hallo Again

10 Space Bee

Løpet:

Jeg synes fem hester peker seg litt ut.

Favoritten:

Cantab Genius får et knepent tips på grunn av starthurtigheten. Kommer Hamre-traveren seg foran, kan han lede hele veien. Sist ble han fjerde i et løp gode Allaway G.T. vant. Og tredje sist tapte han kun knepent i et løp stallkameraten Orlando Knick vant.

Outsiderne:

Southwind Gizzel kommer ut etter pause. Rapporteres fin i trening, men skal ut med en uvant startmetode nå. Kommer muligens ut skoløs nå. Skal regnes feilfritt og om hun viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Dream On Plush har vært bra i det siste. Sist var hun god som tredje og tapte kun for Viking Va Bene og No Limit L.A. Møter langt enklere lag nå, men det må løse seg fra innerspor på tillegg.

Startsiden:

Cantab Genius kan muligens ta føringen. William Tinghøj, Trespasser og Southwind Gizzel kan nok også løse bra om de går feilfritt ut.



V76-5 (1609ma)

5 FRØYU PETTER

2 FINNSKOG LUX

4 NORDBY FRØY

——————————

3 Brenne Major

7 Ruskeli Scott

8 Best Ruggen

1 Sprett Odin

10 Idborken

9 Rem Odin

6 Bork Juni

12 Missingmyr Stjernen

Løpet:

Jeg sjanser på tre hester, men skulle gjerne hatt råd til dobbelt så mange.

Favoritten:

Frøyu Petter tok en sterk seier fra dødens sist. Har vært blant de to fremste 15 av 19 ganger. Ti av dem har endt med seier. Skal regnes i striden igjen.

Outsiderne:

Nordby Frøy fortjener snart en seier igjen etter å ha blitt toer i tre av sine fire siste starter. Sist tapte han kun for gode Mietor.

Luringen:

Finnskog Lux ble fjerde bak Frøyu Petter etter en hjulhekt i første sving sist. Gangen før tok han en sterk seier etter en knalltøff tur i tredjespor og dødens med en 1.22-åpning. Skulle han komme foran stiger sjansene.

Startsiden:

Brenne Major kan ta føringen, men slipper muligens. Finnskog Lux, Nordby Frøy, Frøyu Petter og Bork Juni er alle plussvarianter fra start.



V76-6 (2100ma)

1 BELIEVE LA MARC

——————————

2 Coktail Classic

9 Enjoy My Hooves

11 Got You B.R.

8 Lakeside Cassie

10 Ulla del Ronco

4 Lindy Cru

3 Scandolara

5 Emma Buitenzorg

6 Filippa B.R.

7 Chardonnay W.

12 Wozniacki D.K.

Løpet:

Believe la Marc blir kveldens klare Jackpot-banker.

Favoritten:

Believe la Marc var overlegen fra tet i norgesdebuten sist. Forsvarer normalt sporet og har en solid sjanse til å lede hele veien igjen. Jeg spekulerer ikke i favorittfall.

Outsiderne:

Coktail Classic satt fast med krefter spart sist. Skuffet fra tet gangen før. Står fint til spormessig og kan ende på trippelen.

Luringen:

Enjoy My Hooves gjør en spennende start i Gøran Antonsen-regi. Hesten er operert og rapporteres veldig fin i trening. Står til for et fint løp og er aktuell blant de tre feilfritt og på sitt beste.

Startsiden:

Believe la Marc forsvarer etter alt å dømme sporet.



V76-7 (2140mv)

11 TRØ HERA

13 BRENNE BLISSI

1 ALESSANDRA

8 TRONS TORILA

——————————

7 Røste Lill

6 Voje Diva

5 Kagge Lina

3 Pave Jerkila

9 Finnskog Oda

10 Oriola

12 Tante Ragnhild

4 Stuve Yr

2 Bork Odina

Løpet:

Jeg synes en kvartett peker seg ut i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Trø Hera feilet direkte sist. Var solid til seier nest sist. Avsluttet solid i de to foregående startene, mens hun feilet som vinner femte sist. Høitomt senior nå.

Outsiderne:

Brenne Blissi viste seg fra sin beste side sist. Avsluttet flott til annen bak gode Ulsrud Tea da. Møter ingen av hennes kaliber her.

Luringen:

Trons Torila er litt variabel, men er bra på sitt beste. Med rett ryggløp kan hun avslutte fort.

Startsiden:

Alessandra kan forsvare sporet. Bork Odina i mot.