LEDER AN: Kristoffer Ajer (t.v.) er ikke bare en glimrende fotballspiller, men også en solid ledertype. Det siste har han jobbet med for å bruke på rett vis. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Ajer-endringen som kan hjelpe landslaget: – Han har enorme lederegenskaper

Publisert: 13.03.18 21:57

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-13T20:57:15Z

ULLEVAAL (VG) Kristoffer Ajer (19) kan bli en svært viktig figur på A-landslaget, mener U21-trener Leif Gunnar Smerud (41) – som i fjor tok grep for å forberede Celtic-stopperen på dagens uttak.

– Jeg har følt at jeg har prestert bra nok til å være i diskusjonen, men jeg tok ikke noe på forskudd og det var veldig gøy å bli tatt ut. Jeg har jobbet hardt i mange år for dette, sier Ajer til VG.

Da Lars Lagerbäck leste opp troppen som skal møte Australia hjemme 23. mars og Albania borte 26. mars, var Ajer for første gang med.

– Vanvittig morsomt. Jeg er bare 19 år. For meg er det noe særegent å spille på landslag. Da representerer jeg alle jeg kjenner, sier han.

– Spille i 20 år til

Tross den unge alderen besitter Ajer lederegenskaper som har vært sterkt savnet på landslaget de siste par årene. Egenskaper som han og U21-trener Leif Gunnar Smerud har jobbet med det siste året.

– Kristoffer har modnet i løpet av året. Han har ledet gjennom mer handling og litt mindre ord. Han har enorme lederegenskaper i seg, men det må ut på en måte så det ikke går utover hans spill, sier Smerud til VG.

– Han har et vinnerinstinkt som er sterkt, men som jeg og han har snakket om – at de lederegenskapene bør formes så han både er god selv og en leder for laget.

Som 16-åring debuterte han i Eliteserien for Start. Og før fylte 17 hadde han vært kaptein for klubben på Norges øverste nivå. Han viste tidlig at han taklet ansvar.

– Det er noe han vokser på. Om han gjør seg fortjent til respekten blant lagkameratene og trenerne så blir han jo kaptein, fortsetter Smerud.

Ajer selv håper å være på landslaget i mange år.

– Jeg kan spille i 20 år til. Forbildet mitt er Frode Kippe (Lillestrøm-kaptein, 40 år). Jeg håper å være med på landslaget lenge, sier Rælingen-gutten.

Takknemlig landslagssjef

Lagerbäck har sett Ajer mye det siste året, og imponeres. Han blir også svært glad for å høre skussmålene hans nye «elev» får som fremtidig leder.

– Vi vil gjerne ha personer med selvtillit og som tør å sette krav så lenge de gjør det på riktig vis. Lever han opp til de beskrivelsene så er han ekstra velkommen på landslaget, sier 69-åringen fra Katrineholm i Sverige.

Samtidig ønsker de ikke at Ajer skal forhaste seg med å være sjefen i landslagsgjengen. Den oppfatningen deler Smerud.

– At han blir en ledertype på sikt er det ingen tvil om. Nå kommer han inn som ferskest og yngst og skal på en måte bruke tid på å finne sin plass i hierarkiet. og det kommer han til å klare fint.

Ajer er vant til å ikke komme til dekket bord. Etter overgangen fra Start til Celtic ventet en høst uten særlig spilletid, før han gjorde sakene godt på utlån i Kilmarnock i fjor vår. I høst ble det også ikke mye spilletid i Celtic, før han denne vinteren har gjort stopperplassen til sin i den grønne og hvite delen Glasgow. I helgen var han med å slå byrival Rangers 3–2.

– Det er morsomme dager. I Celtic er nivået veldig bra og jeg må prestere hver kamp for å forsvare plassen. Det er rått å spille foran verdens beste supportere, sier Ajer og roser trener Brendan Rodgers.

– Han er helt topp og veldig god på å følge opp alle spillere. Laget har godt samhold og stor vinnervilje. Det er en fotballdrøm jeg lever.