OFFENSIV: Silje Norendal på trening i Aspen foran helgens X Games. Foto: Process Films / Snowboardforbundet

Norendal følte seg avskrevet: – Jeg er ikke ferdig

SPORT 2019-01-24T22:51:37Z

Silje Norendal (25) har funnet storformen etter en turbulent fjorårssesong. I helgen kan hun vinne sitt femte gull i X Games.

I januar i fjor uttalte hun til VG at OL i Pyeongchang ville bli hennes siste.

– Det virket som OL-beskjeden ble tolket som at jeg skulle legge opp neste år, og det ble skriverier om alt mulig annet, og at jeg ikke hadde så lenge igjen som idrettsutøver. Men det var ikke ment som at jeg er ferdig, forklarer 25-åringen på telefon fra Aspen.

Samtidig ble sesongen en skuffelse med ingen medaljer i OL.

Tilbake på topp

I sommer forlovet hun seg med hockey-kjæresten Aleksander Bonsaksen. I den nye sesongen har det også blitt suksess med snø under bena for brettkjøreren.

I generalprøven til X Games forrige helg vant hun slopestyle-konkurransen i Laax i verdenscupen. De to foregående konkurransehelgene tok hun én tredje- og én femteplass.

– Det er en stund siden jeg har kjent på følelsen av stå på toppen av pallen. Det gir selvtillit, og ikke minst en sult til å kjenne på den følelsen igjen, sier Norendal til VG, to dager foran slopestyle-finalen i X-Games, som går av stabelen klokken 19 lørdag kveld norsk tid.

– Hva er annerledes denne sesongen?

– Jeg følte meg bra i fjor også, men det var mye dårlige forhold som ødela, ting klaffet ikke og jeg fikk aldri vist hva jeg kunne. Likevel har jeg hatt troen på meg selv, det har de rundt meg også hatt, og nå er jeg på et punkt hvor det virkelig begynner å løsne, sier en offensiv Norendal.

Se dette supertrikset fra Norendal:

Om hun vinner vil det bli hennes femte gull i X Games, det forrige kom på Hafjell i 2017.

– Jeg håper jo på gull. Men først og fremst har jeg en ambisiøs drøm med mange triks jeg ønsker å lande, om jeg klarer det, da vet jeg at det blir veldig bra, forklarer Norendal.

Liker løypa

Hun omtaler konkurransen som en av de morsomste og mest nervepirrende i sesongen, men understreker at hun gleder seg.

– Det er en veldig bra løype i år, en av de beste X Gamesløypene jeg har kjørt. Den er intens, korte mellomrom mellom hvert element og det er ikke rom for feil. Jeg har litt mange triks som må sitte før finalen, men jeg har heldigvis to dager på meg.

I tillegg til Norendal skal også Ståle Sandbech og Mons Røisland i aksjon. Sandbech satser både på big air og slopestyle, mens Røisland kun stiller i slopestyle.

Big air-finalen er halv fem natt til lørdag norsk tid, mens slopestyle er klokken 9 lørdag kveld.