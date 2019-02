GÅTT BORT: Matti Nykänen har gått bort 55 år gammel. Her fra et møte med VG i hoppuka i 2003. Foto: Geir Olsen

Matti Nykänen er død: – En av de store rockestjernene

SPORT 2019-02-04T06:46:04Z

Den finske hopplegenden Matti Nykänen (55) er død, melder flere finske medier.

Publisert: 04.02.19 07:46 Oppdatert: 04.02.19 08:17

Nykänens slektninger bekrefter dødsfallet overfor avisen Seiska. Matti Nykänen ble 55 år gammel.

– Det er alltid trist når noen går bort. Han var en stor hopper som har betydd enormt mye for hoppsporten, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen til VG.

– Han har vært en av de store rockestjernene i idretten vår. Han har både resultatmessig og med sitt vesen, på godt og vondt, laget overskrifter og gjort mye for sporten, sier Remen Evensen.

Det var mandag morgen at flere finske medier meldte om at 55-åringen skal ha gått bort natt til mandag.

– Jeg fikk nettopp høre dette selv, så jeg kan ikke si noe mer, sier Vieno Nykänen, Matti Nykänens mor, til den finske avisen Iltalehti.

– Nå fikk jeg frysninger på ryggen. Jeg har jo fulgt med i media og sett at han har levd et tøft liv, men dette var trist, sier Vegard Opaas til VG. Han hoppet samtidig som Nykänen i verdenscupen på 1980-tallet.

Finnen er en av verdens mest suksessrike skihoppere gjennom tidene. Han konkurrerte hele ni sesonger i verdenscupen og tok 46 seirer. Han har fire OL-gull og fem VM-gull.

– Dette er rett og slett trist. Nykänen var en fantastisk skihopper. Vi hoppet jo sammen, men jeg hadde ikke sjans mot ham. Men det er klart, han levde et tøft liv og var en tøff mann på mange måter, sier Hroar Stjernen (57) til VG.

De hoppet sammen i verdenscupen i flere år, men Stjernen sier han ikke kjente Nykänen spesielt godt.

– Det har å gjøre med at han kun snakket finsk, og det var det. Flere av de andre skihopperne snakket jo engelsk også, men Nykänen holdt seg til sine landsmenn og var vanskelig å komme inn på, sier Stjernen.

Nykänen ble kåret til årets idrettsutøver i Finland i 1985 og 1988. Han la opp i 1991.

– Han var en ekstrem skihopper, som lå forut for sin tid. Han var som en antilope, og hadde en ekstrem fysikk, sier Stjernen.

Nykänen hadde også et liv preget av skandaler. Han ble flere ganger dømt for mishandling, og i 2004 måtte han i fengsel etter å ha knivstukket en nabo. I 2009 ble finnen pågrepet for å ha forsøkt å angripe sin kone med kniv .

