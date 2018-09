MØTEFORKLARING: Anders Mol (t.v.), og Christian Sørum følger med når Jan Kvalheim forklarer om kampbilder fra sandvolleyballbanen. Her sitter de sammen i et møtelokale i Norges idrettsforbund på Ullevaal stadion. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Maaseide jakter millionkontrakter for Mol og Sørum

SPORT 2018-09-09T06:17:26Z

ULLEVAAL (VG) Bjørn Maaseide (50) jobber sponsordugnad for de ferske sandvolleyballstjernene Anders Mol (21) og Christian Sørum (22). Milliardæren og den tidligere proffspilleren bekrefter at det handler om millionavtaler.

Publisert: 09.09.18 08:17

Sammen med sine gamle makker og nære venn, Jan Kvalheim (55), har de vært i møter med Mol og Sørum og apparatet rundt dem etter sommerens utrolige internasjonale gjennombrudd med EM-gull, tre store triumfer i verdensserien, og prisdryss fra det internasjonale volleyballforbundet (FIVB).

Maaseide og Kvalheim som var verdens beste sandvolleyballpar i 1995 ønsker å hjelpe med sin egen spisskompetanse. Maaseide som har slått seg opp på treningskjeder – og har bygd opp en milliardformue – har gått i bresjen for å danne et sponsorteam for Mol og Sørum. Kvalheim sier til VG at han ønsker å bidra overfor mediene og til karrierebygging.

– De er utrolig flinke volleyballspillere, men uansett hvor bra de gjør det, så er det rart at de kommer fra Norge. Akkurat det poenget genererer masse ekstra oppmerksomhet. De vil fremstå som skikkelige gode norske og nordiske ambassadører i mange år fremover, sier Bjørn Maaseide .

Han ser for seg at store selskaper som Norwegian, SAS, Visit Norway, Telenor, Equinor og norsk sjømatnæring kan være potensielle samarbeidspartnere i en sponsorpool med generalsponsor, hovedsponsorer og medsponsorer.

– Mol og Sørum er allerede så gode at de kommer til å prege sporten i årene som kommer. De er unge. Men de er samtidig veldig rutinerte, sier Maaseide.

Etter hva VG erfarer skal det handle om en total ramme på fem millioner kroner årlig. Tallet ønsker ikke Maaseide å kommentere. Men han bekrefter overfor VG at det allerede har vært møter med aktuelle samarbeidspartnere. Både store nasjonale og internasjonale aktører.

Markedssjef i volleyballforbundet, Iver Horrem (tidligere proffspiller blant annet med Maaseide), roser engasjementet til Maaseide og Kvalheim.

– Bjørn har masse penger, men lite tid. Men når han brenner for noe, så bruker han ressurser. At han og Jan tar dugnad for norsk volleyball er prisverdig, sier Iver Horrem.

Fakta Mol/Sørum Anders Mol (21) fra Strandvik i Hordaland. Christian Sørum (23) fra Rælingen i Akershus. Meritter i 2018: EM-gull. Finaleseier i verdensserien. Vinner av FIVB-turneringene i Wien og Gstaad. Prispenger i 2018: Totalt ca 2,6 millioner kroner Utmerkelser: Best i fem av ti kåringer i FIVB-sandvolleyball

Kvalheim snakker varmt og engasjert når han møter de unge sandvolleyballkometene i lokalene til Norges Volleyballforbund på Ullevaal stadion onsdag. Han påpeker at han tar av egen fritid for å hjelpe «to herlige personligheter», som han kaller Mol og Sørum.

– Jeg elsker denne idretten, og jeg vil hjelpe til med det jeg kan. Jeg spilte proff i ti år. Bjørn spilte mye lenger. Og hvis vi kan hjelpe med vår kompetanse, så gjør vi det gjerne, sier Jan Kvalheim.

Christian Sørum kaller hjelpen fra de gamle mesterne særdeles verdifull. Anders Mol medgir at de er svært takknemlige.

Kvalheim kommer med et godt råd etter «samboerskapet» med Maaseide.

– Bjørn og jeg var gode til å respektere og akseptere hverandre. Dere er to mannfolk som reiser rundt opptil 200 dager i året, bor på dobbeltrom og deler dobbeltseng. Vi var veldig like, men også veldig ulike. Jeg tipper det er det samme med dere. Når dere skal spille så mye sammen, så må dere gjøre hverandre gode, og ikke lete etter ting som kan irritere og ødelegge, sier Jan Kvalheim.