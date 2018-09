TAR AVSTAND: Presidenten for det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen, har fått massiv støtte for sin kritikk av WADA. Foto: Jørgen Braastad, VG

Friidrettstopp Svein Arne Hansen: – Viker ikke en tomme

I kjølvannet av Russlands retur til den internasjonale dopingvarmen, retter presidenten for det europeiske friidrettsforbundet kraftig kritikk mot WADAs håndtering. Og varsler at de ikke kommer til å fire på sine krav til det russiske friidrettsforbundet.

Publisert: 23.09.18 15:22

Presidenten for det europeiske friidrettsforbundet (EA), Svein Arne Hansen , la lørdag ut en uttalelse om hvordan hans organisasjon vurderer avgjørelsen om å ønske Russlands antidopingbyrå (RUSADA) velkommen tilbake i varmen til det internasjonale antidopingbyrået (WADA).

– Som mange i friidretten, er jeg bekymret over torsdagens avgjørelse, innleder han uttalelsen med.

IOC og IAAF uenige

Dermed tar friidrettstoppen sterk avstand fra den internasjonale olympiske komité (IOC), som eier 50 prosent av WADA, med internasjonale myndigheter som den andre deleieren.

Det kan føre til at det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), ved president Sebastian Coe, og IOC kommer på kollisjonskurs med hverandre nok en gang. De har flere ganger vært uenige om spørsmål knyttet til doping, med førstnevnte organisasjon som den mest restriktive.

Til eksempel var det stor uenighet rundt hvorvidt og hvordan russiske utøvere skulle delta i OL i Rio for to år siden.

– Coe er veldig streng, han viker ikke en tomme. Allerede i 1981 gikk han inn for en mye strengere dopingtesting, og har stålsatt seg der, uansett hva han har fått av trusler, forklarer Hansen overfor VG og spekulerer i om det er grunnen til at Coe aldri ble et medlem av IOC.

Hansen tar telefonen en route til Roma, der han skal bivåne et halvmaraton i Vatikanet, og understreker at han uttaler seg på vegne av EA og ikke hele IAAF som sådan. Han forklarer at han har mottatt støtteerklæringer fra hele Europa etter at han publiserte uttalelsen.

– Det forteller at vi gjør det riktige. Det er helt uforståelig for meg at utøverkomiteen i IOC kan gå inn for det her, forklarer han videre, og legger til at mange utøverkomiteer på friidrettssiden har uttalt seg kritisk til WADAs avgjørelse.

Den europeiske friidrettsgeneralen skal kommende uke i møte med Sebastian Coe, for blant annet å diskutere veien videre i forholdet med IOC og det russiske friidrettsforbundet. Og med seg på veien får de innsikten til Rune Andersens utvalg, som ble satt ned for å finne ut hvordan Russland skal komme tilbake til internasjonal friidrett.

Desember-avgjørelse

Andersen er tidligere WADA-direktør og har også tjent som spesialrådgiver til visepresident Linda Hofstad Helleland. Han forklarer til VG at hans utvalg - kalt «Taskforce» - skal ha det første av flere møter førstkommende tirsdag, før de legger frem sin rapport til IAAFs styre i desember.

I den rapporten kommer de til å konkludere om det russiske friidrettsforbundet (RusAF) kan ønskes velkommen tilbake til IAAF, eventuelt hva som gjenstår.

Både IAAF og EA har sagt at de kommer til å støtte Andersen-utvalgets avgjørelse fullt og helt.

Utvalget ble oppnevnt etter at RusAF ble suspendert fra IAAF i 2015, etter at det ble bevist systematisk og statsorganisert doping i den såkalte McLaren-rapporten. Andersens utvalg har som mandat å vise veien tilbake til IAAF-varmen for det russiske forbundet.

Videre sier den anerkjente antidoping-lederen at hans utvalg ikke kommer til å avsløre sine konklusjoner før rapporten blir offentliggjort i sin helhet i desember.

Tre vilkår

I uttalelsen fra Hansen, lister han opp tre vilkår for å kunne ønske russisk friidrett tilbake, fastsatt i Andersen-utvalgets siste rapport fra juli (krever registrering). Og det er disse kravene som er ufravikelige:

RUSADA må få medlemskap i WADA.

– Dette vilkåret er på papiret oppfylt, men vi er ikke helt sikre på om vi godtar det, likevel. Der kommer vil å støtte Rune Andersen-utvalget hundre prosent, utdyper Hansen.

Det russiske friidrettsforbundet (RusAF) må godkjenne innholdet i de såkalte McLaren- og Schmid-rapportene.

«Hvis de ikke anerkjenner innholdet i rapportene, hvordan kan vi stole på at de ikke kommer til å undergrave det videre antidopingarbeidet?», spør Andersen retorisk i juli-rapporten. Dette var også et vilkår fra WADA, som de mente RUSADA hadde oppfylt .

RUSADA må gi tilgang til dataene fra dopingtestene gjennomført på Moskva-laboratoriet i tidsperioden 2011 til 2015.

– Et vilkår for WADAs avgjørelse var at disse skulle bli tilgjengelige innen 1. januar, men det tror jeg først når jeg ser det, sier Hansen.

I tillegg krever Andersen-utvalget at RusAF skal betale for alle omkostninger forbundet med gjeninnsettelsen av forbundet til IAAF, inkludert kostnader forbundet med utvalget. Utvalget har fått en forsikring om at disse pengene skal betales så snart en fullstendig oversikt finner sted.

Kommer ikke til å gi

Videre ga også Andersen ros til det russiske forbundet for måten de har fulgt veikartet - og tidvis gjort mer enn forespurt - etter at han truet med å utestenge også de nøytrale russerne i mars.

IAAF-president Sebastian Coe har lenge vært en kontroversiell figur i idrettspolitikken, men har fått mye anerkjennelse for måten internasjonal friidrett har ryddet opp i dopingproblemene som plaget idretten frem til han ble president i 2015.

Hansen tror ikke Coe blir en lett mann å forhandle med, hverken for IOC eller RusAF.

– Hvis de kommer vår vei, kan vi samarbeide. Jeg tror ikke vi kommer til å gi noe. Vi kommer ikke til å fire på vårt standpunkt.