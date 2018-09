FAVORITT: Birgit Skarstein var klart best i forsøksheatet. Søndag ror hun VM-finalen. Foto: DELEBEKK, BJORN S.

Slik skaffet Birgitt Skarstein seg forspranget

PLOVDIV (VG) Hun frykter motstanderen i søndagens VM-finale, men Birgit Skarstein (29) er storfavoritt til å ta gullet i pararoing. Det er ikke tilfeldig

Publisert: 14.09.18 13:46

– Vi har gjort noen gode grep, sier hun til VG.

Trønderen ble verdensmester allerede i 2014. Hun tok året etter bronse i VM, mens Paralympics i Rio ble en skuffelse. Skarstein måtte ta til takke med 4.-plassen i det siste løpet for pararoerne over 1000 meter.

I fjor ble distansen doblet til 2000 meter. Det samme for all annen internasjonal roing. Etter den tid har Birgit Skarstein vunnet alt. Hun var suveren i fjorårets VM. Har satt to verdensrekorder og vunnet begge verdenscupene denne sesongen.

– Vi har vært mye mer i forkant på regelverket enn de andre nasjonene, forklarer hun.

– Vi startet to år før distansen ble endret fra 1000 til 2000 meter. Vi begynte å trene i forhold til det allerede da. Vi la det som et grunnelement i treningen og begynte å kjøre lengre økter.

Skarstein mener hun også har hatt en klar fordel av å være integrert del av ro-landslaget. Der er kunnskapen stor om å konkurrere over 2000 meter. Denne sesongen er utstyrsreglene endret. Stroppen som holde pararoerne på plass i setet er senket. Det gir muligheten for et mye større tak med årene.

– Vi var veldig kjappe også når stroppen ble forandret. Vi får igjen fordi vi har vært kjappe på endringer. Jeg vil anta at flere nasjoner kommer mye sterkere i VM neste år, sier hun – og legger til:

– Flere nasjoner krangler på det som blir bestemt og holder igjen. Vi har gjort det motsatte.

Hun forteller også at de andre nasjonene også misunner henne treneren Johan Flodin. Norges svenske landslagssjef ble i 2013 kåret til årets trener i verden.

Birgit Skarstein var onsdag helt suveren i forsøksheatet. Hun var bare 1,9 sekunder bak siden egen verdensrekord. Men Flodin var ikke fornøyd.

– Jeg er irritert faktisk, sa han til VG og mente Skarstein hadde levert langt bedre på trening.

– Jeg visste ikke at jeg var så nær rekorden. Jeg rodde ikke noe optimalt løp, men det er deilig kjenne at jeg er såpass god form likevel. Jeg er veldig spent på finalen. Vi har før opplevd at Moran Samuel kommer sterkt der, sier Skarstein.

Israelske Samuel er tidligere verdensmester og tok i fjor VM-sølv ni uker på vei med barn. Ved VM-arenaen i Bulgaria ammer hun barnet som ble født i april.

Hun vant sitt heat på en tid 32 sekunder svakere enn Birgit Skarstein.

– Hun har hatt mange lureløp. Du vet aldri hva hun finner på. Hun smeller til i finaler som bare juling. Hun klappet meg på skulderen og sa at «nå vinner du». Det har Samuel sagt før, sier Skarstein med en latter.

Men nå tyder alt på at Moran Samuel har rett. Finalen går søndag formiddag.