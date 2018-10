ALVORLIGE ANKLAGER: Cristiano Ronaldo har hele tiden hevdet sin uskyld i forbindelse med voldtekstanklagene fra 2009. Foto: ALBERTO LINGRIA / REUTERS

Politiet starter ny granskning av voldtektssak der Ronaldo er anklaget

SPORT 2018-10-02T03:43:46Z

Politiet i Las Vegas har gjenopptatt etterforskningen av en voldtektssak fra 2009, der en kvinne har anklaget Cristiano Ronaldo.

Publisert: 02.10.18 05:43 Oppdatert: 02.10.18 05:56

Det bekrefter Las Vegas Metropolitan Police Department i en uttalelse mandag, ifølge New York Times .

På opppfordring fra flere medier kom Vegas-politiet med en uttalelse der de opplyser at de etterforsker saken på ny, ved at de følger opp informasjon gitt av fornærmede. De navngir ikke formærmede eller noen mistenkt.

Cristiano Ronaldo har hele tiden hevdet at han er feilaktig anklaget for voldtekt.

Hans advokater varslet nylig at de ville saksøke avisen Der Spiegel etter at Kathryn Mayorga fredag snakket ut om den angivelige voldtekten som skal ha skjedd i USA i 2009.

Betalte tre millioner for stillhet

Det var før helgen 34 år gamle Mayorga stilte opp i den tyske storavisen og forklarte sin versjon av det hun mener skjedde da hun møtte den portugisiske superstjernen i Las Vegas i 2009.

Kvinnen hevder at hun ble dratt inn på et soverom og voldtatt av Cristiano Ronaldo etter at hun tidligere på kvelden møtte den nåværende Juventus-spilleren i VIP-området på nattklubben Rain i Las Vegas.

Til tross for at Ronaldo har hevdet sin uskyld, betalte han kvinnen omlag tre millioner norske kroner for å signere en taushetserklæring i etterkant av hendelsen.

Ifølge hennes nye advokat, var ikke Mayorgas psykiske tilstand god nok til å signere en taushetserklæring i 2009. Derfor ble det nylig sendt inn en ny stevning i saken.

– Jeg har hatt alvorlige sammenbrudd, og gang på gang klandret voldtekten. Jeg klandrer ham, og jeg klandrer meg selv for å ha signert den avtalen, uttalte den amerikanske kvinnen til Der Spiegel før helga.

Mayorga registrerte ifølge New York Times et søksmål mot Ronaldo i Clark County torsdag.

En talsperson for Las Vegas-politiet bekrefter at Mayorga leverte en voldtektsanmeldelse 13. juli 2009, men sa hun ikke navnga den angivelige gjerningspersonen. Hun gjenomgikk da en medisinsk undersøkelse og det ble gjennomført bevisinnsamling fra et såkalt «rape kit». Saken skal ha blitt gjenåpent i september etter Mayorgas ønske.

Ronaldo kaller anklagene «fake news» i en video på Instagram som senere er publisert på YouTube.