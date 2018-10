SJANSESPILL: Hvis du åpner pakker i FIFA Ultimate Team, kan du være heldig å få Lionel Messi. Det hører imidlertid sjeldenhetene til. Foto: EA Sports

Spillbransjens store bekymring: «Loot boxes» kan bli forbudt i Norge

Bekymringen rundt bruk av ekte penger for virtuelle fordeler i videospill fortsetter. I Belgia har det blitt forbudt. 1. november leveres en rapport til Kulturdepartementet som kan avgjøre «loot boxes» skjebne i Norge.

Det bekrefter Trygve Hermansen fra Lotteritilsynet overfor VG.

– Forum for Spilltrender fikk bestilling fra Kulturdepartementet i oppgave å vurdere mikrotransaksjoner og loot boxes i spill for å finne ut om dette skal reguleres i Norge, og om det skal gå under pengespilloven eller om det skal gå under andre regelverk, forteller han.

Mikrotransaksjoner/loot boxes er ting man kjøper i spill for ekte penger, for å tilegne seg virtuelle verdier eller ulike ting som gir deg fordeler inne i spillet - enten rent kosmetisk eller i form av noe som gjør spillet «enklere».

Forum for Spilltrender er en tverrfaglig gruppe sammensatt av mennesker fra Lotteritilsynet, Forbrukerombudet, Medietilsynet og representanter for forskning, bransje (spillbransjen) og teknologi.

I oppgaven Lotteri- og stiftelsestilsynet fikk, sto følgende:

«Gruppen skal følge utviklingen av og dele kunnskap om sosiale nettverksspill og digital og virtuell valuta.»

Dette er loot boxes og mikrotransaksjoner * «Loot boxes» omtales som noe man kjøper i spill – enten med ekte penger eller virtuelle verdier. I disse kan få alt fra fantastiske til ubrukelige ting. Det kan være alt fra rent kosmetiske gjenstander, som en unik drakt, eller det kan være noe som forbedrer sjansene du har til å gjøre det bra i spill. * Modusen i FIFA – Ultimate Team – er et godt eksempel på dette. Du kan åpne pakker med FIFA points (som kjøpes for ekte penger), eller du kan bruke dine virtuelle midler, som heter coins. I pakkene du åpner, hvor en rekke ulike spillere venter, kan man enten få en av de beste og sjeldneste, som Cristiano Ronaldo, eller man kan få noe veldig ordinært og middelmådig. Det er nettopp her gamblingelementet kommer inn. *Flere fortsetter å kjøpe disse pakkene i håp om å få de beste spillerne. Det kan sammenlignes med å jakte «jackpoten» på en spillautomat.

– Vanskelig å vurdere

Det har blitt skrevet mye om bruken av loot boxes (se faktaboks) i videospill, spesielt etter at spillgiganten EA Sports lanserte Star Wars – et spill som ga enorme fordeler til dem som valgte å bruke penger på spillet.

Dette er også et fenomen som går igjen i de fleste spill, hvor man kan kjøpe fordeler, enten kosmetiske oppgraderinger eller oppgraderinger som gir større vinnersjanser, som i FIFAs populære spillmodus «Ultimate Team», eller i spill som World of Warcraft og Counter Strike.

Hermansen i Lotteritilsynet understreker at det er vanskelige å vurdere hva som faktisk er pengespill og hva som ikke er det, og at det er nettopp derfor Lotteritilsynet har vært litt forsiktige i sine uttalelser tidligere.

– Mikrotransaksjoner og loot boxes er noe som kan falle inn under definisjonen av lotteri. Det er innskudd, etterfulgt av tilfeldig utfall og gevinst, sier han, og utdyper:

– Element av pengeinnskudd vil stort sett alltid være til stede i et spill, og hva man får ved å åpne en pakke eller boks er i stor grad tilfeldig. Og så får man noe i andre enden, som er gevinsten. Det er det som er vanskelig for oss å vurdere. Normalt sett skal de ha hatt en økonomisk gevinst.

Dette er Forum for Spilltrender

Khalid Ezat Azam – Medietilsynet

Jan Erik Kroglund – Barnevakten

Marianne Lerdahl – Bransjerepresentant

Rune Mentzoni – Forsker fra Universitet i Bergen

Torgeir Waterhouse – IKT Norge

Trude G. Høgseth Felde – Lotteritilsynet

Trygve Hermansen – Lotteritilsynet

Lotteritilsynets definisjon av hva som er pengespill, er følgende:

«Det må koste noe å kjøpe vinnersjansen, en eventuell gevinst må være helt eller delvis tilfeldig, og premien må ha en økonomisk verdi», en definisjon blant annet Rune Mentzoni, forsker ved Universitet i Bergen og del av Forum for Spilltrender-gruppen har kalt «utdatert».

– Den passer ikke inn i alle ting som eksisterer i dag. Man må klare å vurdere om det man får i en eventuell pakke/boks faktisk er en gevinst. Man må ha en standard som ikke er subjektiv og som ikke kan variere fra person til person, forteller Hermansen, og legger til at dagens definisjon er det regelverket Lotteritilsynet må forholde seg til.

En studie gjennomført av Australian Enviroment and Communications Reference Committe viser derimot at mennesker som har et gamblingproblem hadde en større sannsynlighet for å bruke penger på loot boxes.

Over 7400 spillentusiaster deltok i undersøkelsen til studiet, som slo fast at loot boxes psykologisk sett er det samme som gambling.

15 europeiske land, i tillegg til den amerikanske delstaten Washington, har signert en erklæring hvor de understreker sine bekymringer knyttet til mikrotransaksjoner. I erklæringen heter det blant annet at «skillet mellom gambling og videospill viskes ut». Det er det ingen tvil om, ifølge Hermansen.

– Dataspill tar nå inn egenskaper fra pengespillverdenen–og motsatt. Vi ser at spillautomater som er på nett, ligner stadig mer på det man får se i dataspill.

– Kan bli forbudt

Et av problemene, ifølge Hermansen, er at det mangler kvalitetsbasert forskning på dette området. Men i nyere tid har man fått på plass nyttig informasjon, takket være tidligere nevnte Mentzoni, og hans undersøkelser i FIFA 18.

Mentzoni, forsker og førsteamanuensis ved det psykoligks efakultet ved Universitetet i Bergen, brukte nemlig – fra februar til mai tidligere i år – 36.500 norske kroner på pakker i Ultimate Team. Resultatet?

Av de 6992 spillerkortene han fikk, var ingen av dem blant de ni beste i spillet.

– Som regel viser det seg du får ganske mye mindre tilbake enn du skyter inn. De mest attraktive kortene er ekstremt vanskelige å få fatt igjennom disse pakkene. Dette er informasjon som spillerne ikke har, sa FIFA-forskeren til TV 2 om resultatene sine.

Nå er han en del av gruppen som skal levere rapport til Kulturdepartementet.

– Det er en gruppe med folk fra ulike felt og med forskjellige perspektiv, og vi diskuterer oss frem til fornuftige måter å løse dette på, forteller han til VG, og understreker at han ikke vet hva gruppen kommer til å foreslå ennå, ei heller om forslaget deres blir gjeldende fremover.

Ett av alternativene er at loot boxes kan bli forbudt i Norge, som det har blitt i Belgia – hvor det blir sett på som gambling.

– Det er en sjanse for at det kan bli forbudt her også, men det er vanskelig å si om det burde bli det. Selv om jeg personlig ser på det som en uting og en plage, er det ikke dermed riktig å forby det, sier han, og legger til at han synes det er rart at spillselskapene får selge produkter uten å opplyse om vinnersjanser.

– Det burde i hvert fall ha noe å si på aldersmerking av spill. FIFA har en aldersgrense på tre år, men Ultimate Team-modusen er stappfull av markedsføring og kjøpsoppfordringer. Små barn som spiller spillet har ingen forutsetninger for å forstå dette, hvor dyrt det er og hva man står igjen med.

Appellerer til unge

Blant dem som er kritiske til mikrotransaksjoner, finner vi Erling Rostvåg. Han er ligaansvarlig hos Telenorligaen, Norges største e-sport-liga. Han mener spillselskapene holder forbrukerne gissel.

– Det er veldig enkelt for utviklerne å utvikle løsninger som er bedre for forbrukerne. Løsninger som er mindre lotteribasert, eller som gir bedre vinnersjanser dersom det absolutt fortsatt skal være et element av tilfeldighet. Men de ønsker ikke å gjøre det siden de tjener så mye penger. De holder forbrukerne som gissel.

Rostvåg understreker at gamere flest hater denne delen av spillet, hvor man kjøpe seg fordeler og fremgang – uavhengig av om de vinner eller taper.

– Det har blitt gjort forskning på dette. Man ser at i en del spill så går det igjen en del fargekoder, knyttet til ulike ferdighetsnivå som «epic», «legendary» og «magic». Det er ikke tilfeldig at alle disse fargene symboliserer sjeldenhet. Man har forsket på hva som trigger brukerne. Det var i utgangspunktet gjort for å få folk til å spille mye. Men det er enda mer problematisk når forskningen brukes for å bare tjene mer penger, sier han, og lister opp ting som gjør det mer attraktivt å investere ekte penger for virtuell valuta:

– Jeg forstår appellen. Det er mye «hype» rundt tingene du kan kjøpe, det er kule animasjoner og ting er designet for at det du kjøper føles bra. Jeg vet selv hvordan man tenkte da man var ung. Det som skjer her og nå er det eneste som betyr noe, og det å gå «all in» er ganske vanlig. Man oppdrar nå en hel generasjon til å tenke at en stor del av økonomien skal gå til sjansespill.