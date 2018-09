SEIERSJUBEL: Simone Blum forstår at hun har tatt VM-gullet i sprangridning. Foto: Lynn Hey / TT NYHETSBYRÅN

Så glad blir du når du skriver kvinnehistorie

SPORT 2018-09-24

Det kryr av jenter i stallene, men likevel har gutta dominert sprangridning. Endelig ble det en kvinnelig verdensmester: Simone Blum (32).

Publisert: 24.09.18 06:42

Tyskeren red fem runder uten et eneste riv i mesterskapet og plukket VM-gullet foran sveitserne Martin Fuchs og Steve Guerdat.

– Jeg er verdensmester som første kvinne. Det spiller selvfølgelig ingen rolle om du er mann eller kvinne, men dette var en perfekt dag, fastslo Blum etter seieren.

I ryttersport konkurrerer kvinner og menn mot hverandre på like vilkår. Men det er bare delvis riktig at Blum er den første kvinne som tar gull. Hun er den første etter at alle hestegrenene fikk samme VM fra 1990, World Equestrian Games. Men kanadiske Gail Greenough vant VM i sprangridning i 1986, for 32 år siden. Det internasjonale rytterforbundet FEI gikk søndag likevel ut med at Blum er den første kvinne som vinner sprangridning.

– Jeg kan ikke tro det. Alice hoppet fantastisk, og jeg hadde en veldig bra følelse. For meg er hun den beste hesten i verden, sa Blum til svensk TV etter seieren.

– Det var tøft press, men jeg gjorde mitt beste. Og jeg vet ikke om jeg noen gang får en slik sjanse igjen.

På seierspallen, da den tyske nasjonalsangen ble spilt, klarte ikke Simone Blum lenger å holde tårene borte.

– Jeg hadde ikke forventet dette, sier hun ifølge Frankfurter Allgemeine.

For et par år siden kunne hun ikke en gang drømme om å delta i et verdensmesterskap. På forhånd var Simone Blume bare rangert som nummer 142 i verden før mesterskapet, som gikk i Tryoen i USA.

Å vinne på Alice, «min beste venn», som hun uttrykker det, var spesielt.

– Alice gjør alltid sitt beste, hun har et stort hjerte. Og jeg har vokst sammen med Alice, sa Blum ifølge noellefloyd.com.

– Jeg visste at hun kunne vinne verdens hjerter.

Drammen og Omegn Rideklubbs Marit Haarr Skollerud med hesten Dublin Van Overis var norsk deltaker i VM i sprangridning. Hun havnet til slutt på 105. plass i sin VM-debut, og dermed var det slutt etter to dager.

De alltid suksessrike svenskene da? Kvartetten Malin Baryard Johnsson, Henrik von Eckermann, Peder Fredricson og Fredrik Jönsson tok VM-sølv i lag. Jönsson på Cold Play ble nummer åtte individuelt.