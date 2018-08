FINALEKLAR: Viktor Hovland sammen med sin trener på Oklahoma State University, Alan Bratton, på Pebble Beach tidligere denne uken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Historisk Hovland klar for U.S. Open og The Masters

SEATTLE, WASHINGTON (VG) Golfhåpet Viktor Hovland (20) ble historisk på flere måter etter at han kvalifiserte seg for søndagens finale i verdens største og gjeveste amatørturnering, U.S. Amateur Championship.

I en fantastisk duell slo Hovland 18 år gamle Cole Hammer fra Houston, Texas, i semifinalen som ble sendt direkte på Fox Sports.

– Er denne gutten god, eller? Han minner om en ung utgave av Rory McIlroy , sa den amerikanske kommentatoren Curtis Strange om nordmannen.

Han gjorde fem birdies på rad og vant matchen på hull 16.

– Akkurat nå kunne han slått hvem som helst i hele verden. Han er rett og slett bare sykt god, og en helt jæ... spiller å spille mot. Jeg er ekstremt imponert, sier kompisen Kristoffer Reitan til VG.

– Det er bare helt utrolig. Vi var obs på at noe stort var på gang og at Viktor hadde mye inne, men dette er helt fantastisk. At han nå har nådd frem, er til enorm inspirasjon hos alle andre. Det er et vanvittig løft for ham og norsk golf, supplerer golfpresident Marit Wiig.

Hovlands slag med jernkøllene var fenomenale. Putteren var glohet. Til sammen gjorde han syv birdies, noe som fikk ansvarlig redaktør i Norsk Golf, Magnus Sveen, til å tvitre følgende:

TV-profil og golfkommentator Hallvard Flatland har også latt seg overbevise.

For det var en maktdemonstrasjon fra et av Norges største golftalenter gjennom tidene. Han møter Devon Bling i finalen, som også gjorde syv birdes i sin semifinale.

– Det ble for mye for meg

– Det er ikke mye jeg kan gjøre når han gjør seks birdies på backnine. Det ble for mye for meg i dag, sier Hammer til Fox.

Henrik Bjørnstad, den eneste nordmannen som har spilt på PGA-touren, sier til VG at Hovland «gutt med stor selvtillit».

Norske herregolfere i Major-turneringer 2018, U.S. Open: Kristoffer Reitan

2006, The Open: Marius Thorp 2005, The Open: Lars Petter Brovold 1997, The Open: Per Haugsrud 1981, The Open: Tore Sviland

Kilde: Norsk Golf

– Dette er stort! Finale i verdens største amatørturnering. Uansett utfall av finalen, vil dette åpne mange dører for Viktor. At vi nå har en nordmann i US Masters, er utrolig, sier Bjørnstad.

Hovland sier til Fox at han gikk inn i turneringen med dårlig selvtillit etter mange dårlige slag gjennom sommeren.

– Men denne banen handler om å plassere ballen på riktig sted etter utslaget. Og det har jeg gjort. Denne banen passer meg bra, sier Hovland.

Tidligere kjente vinnere av US Amateur: Tiger Woods (1994, 1995, 1996), Phil Mickelson (1990), Matt Kuchar (1997), Ryan Moore (2004, Danny Lee (2008), Matthew Fitzpatrick (2013), Bryson Dechambeau (2015). Tidligere vinnere inkluderer også golflegender som Jack Nicklaus, Arnold Palmer og Bobby Jones.

Han sier at det ikke har sunket inn at han er kvalifisert for to av de største turneringene man kan spille i golf.

– Nå skal jeg bare konsentrere meg om å vinne finalen også. Jeg er en ganske slitsom spiller å møte i duell. Jeg slår stort sett ballen rett og treffer de fleste greenene. Hvis jeg gjør det i 36 hull i finalen også, skal jeg bli tøff å slå, sier Viktor Hovland til Fox.

Bryter barrierer

Hovland, som blir 21 år neste måned, er nå kvalifisert for The Masters på Augusta og U.S. Open på den samme banen, Pebble Beach, med de store gutta neste år. Ingen nordmann har spilt The Masters før.

Den som vinner over de 36 finalehullene i ordinært slagspill søndag, får også en billett til The Open.

Hovland bryter barrierer hver gang han rusler langs de ikoniske fairwayene på Pebble Beach denne uken. Fra før er Kristoffer Venturas åttedelsfinale i fjor den beste norske prestasjonen i verdens største og gjeveste amatørturnering.

312 amatører fra 24 nasjoner hadde kvalifisert seg til den 118. utgaven av turneringen hvor Tiger Woods gikk til topps i tre år på rad (1994, 1995 og 1996).

Totalt var det 7643 amatører fra hele verden som prøvde å komme til den berømte golfbanen langs stillehavskysten i California.

Hovlands collegetrener på Oklahoma State University, Alan Bratton, har vært nordmannens caddie denne uken.

– Konkurranseinstinkt

– Viktor har et strålende konkurranseinstinkt. Det er noe inni ham som er så spesielt, han brenner sånn for dette. Han jobber knallhardt for å bli god. Hans beste slag er blitt bedre de to siste årene og hans misser er virkelig bra, som vi sier på golfspråket, sier Bratton til VG.

Han forklarer at Hovland også har jobbet hardt med det mentale.

– Før var han så kritisk til seg selv etter en dårlig sving, og da gikk det gjerne feil vei etter det. Mentalt har han nå mye mer kontroll. Det er spennende å se hvor mye bedre han er blitt på de to siste årene, sier Bratton.

Henrik Bjørnstad er helt enig:

– Han har hatt en fantastisk utvikling i tiden han har vært i USA, både på og utenfor golfbanen.

Hovland har levert flere oppsiktsvekkende prestasjoner på sin vei til finalen i turneringen.

# Han var den første spilleren i U.S. Amateur siden Scott Hoch i 1978 til å vinne både åttedelsfinalen (mot Kristoffer Reitan) og kvartfinalen (mot Austin Squires) med syv hull eller mer.

# 7-6-seieren over Squires tangerte den største seiersmarginen i en kvartfinale i U.S. Amateur siden de endret turneringsformatet i 1934.

– Stort potensial

Niklas Diethelm har ansvaret for de unge talentene i Norges Golfforbund. Han trente Hovland før Miklagard-spilleren reiste på college.

– Vi har ingen garantier for noe i en så stor sport som så mange ønsker å leve av. Til slutt er det detaljer som avgjør, hvor mye man er villig til å orke for å lykkes. Men det jeg så av Viktor da han var hjemme i sommer, var enormt imponerende. Han har et utrolig stort potensial, sier Diethelm.

Hovland har to år igjen på college med USAs beste lag, Oklahoma State. Under et stort intervju med VG tidligere denne uken, sa Hovland at planen hans er å vente med å bli proff.

– Med mindre det tar helt av og jeg vinner en del turneringer, og jeg samtidig føler at jeg har slagene som skal til for å spille på PGA-touren, fullfører jeg college, sa Hovland.

Hovland ble et kjent navn i amerikansk golf da han var en del av en realityserie på Golf Channel – og han vant alle sine tre sluttspillmatcher for Oklahoma State University i NCAA-mesterskapet, skriver Norsk Golf.