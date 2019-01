Carlsen fullroses etter «mesterverk»: – Fullstendig genialt

Magnus Carlsen herjer i Tata Steel-turneringen i Wijk aan Zee. I den åttende runden var han knusende overlegen mot ungarske Richard Rapport.

Seieren betyr at Magnus Carlsen nå har spilt 36 langsjakkpartier på rad uten å tape. Jon Ludvig Hammer omtalte søndagens seier som «et mesterverk».

– Jeg syntes ikke det var et mesterverk. Jeg fikk en tidlig ledelse, og etter det spilte partiet seg selv, mente Carlsen, som også hevdet at han overså flere gode trekk.

Det ga imidlertid ikke merkbare utslag på stillingen. Spesielt e5 i det 25. trekket ble hyllet i TV 2s studio. Carlsen selv uttalte etter partiet at han ikke visste om trekket var smart.

– Det er ikke så rart at han ikke visste at det var fullstendig genialt det han gjorde, forklarte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer entusiastisk.

– Det er overraskende at det ga så mye utslag på sjakkcomputeren, for det ser ikke magisk ut.

– Først sa jeg at Magnus overhodet ikke kom til å gå for denne varianten, for det er umulig for et menneske å vurdere at dette er en vinst-stilling, sa Hammer, som mente at det var Carlsen sin intuisjon som gjorde at han gikk for trekket.

– Så var det den heldige bieffekten at sjakkcomputerne også mente det var fullstendig genialt.

Verdensmesteren har tidligere slitt med å avgjøre partier, men i denne turneringen har Carlsen igjen vist den offensive spillestilen man har lært å kjenne.

– Magnus spiller sjakk på 2014-nivå, tvitret sjakkpresident Morten L. Madsen.

Seieren betyr at Carlsen er i delt ledelse med 5,5 poeng. Den deler han med Vishy Anand, som søndag vant mot Shakhriyar Mamedyarov.

– De siste rundene har vært bedre. Det ser bra ut, sa Carlsen før mandagens hvilerunde.

Niende runde vises på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo tirsdag fra kl. 13.25. Carlsen spiller da svart mot amerikanske Samuel Shankland.

Dagen etter ligger det an til å bli et svært avgjørende parti mot Vishy Anand.