DUELLANT: Det forventes et spennende oppgjør mellom Ferrari B.R. og Donatomite i Kjell Håkonsens minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Ferrari i V75

Publisert: 20.04.18 10:24

Verdensrekordsetteren Ferrari B.R. gjør en meget spennende start i Kjell Håkonsens minneløp på Forus Travbane i morgen, men kan få tøff kamp av Donatomite.

Begge var meget gode gode i årsdebuten sist og skal ha gått ytterligere frem med løp i kroppen.

– Andelstraveren Ferrari B.R., som har vunnet hele 16 av 19 løp hittil i karrieren, tar normalt ikke en lengde på Donatomite. Midtfjeld uttaler at dette ikke er årets viktigste oppgjør og vil nok gi hesten et så snilt løp som mulig. Uansett skal 1.09,9-traveren regnes i striden. Men om Hamre-traveren Donatomite ikke blir alt for hissig og får styre litt i tet, kan han bli vrien å fange, tror Olsbu.

– Jokeren i leken er Klosterskogen Grand Prix-vinneren Pingus Vang som ligger an til å få et perfekt smygløp igjen. Jeg ser frem til et flott oppgjør, sier traveksperten.

I det andre storløpet, Gaute Gudmestads æresløp, blir Kleppe Slauren stor favoritt.

– Kleppe Slauren har vært bra til to strake seirer. Sist var han ute på joggetur i billig lag, mens han imponerte i Moe Odins æresløp gangen før. Tillegg på sprint er ikke alltid så lett, så jeg velger å gardere med strekhestene Nyland og Solør Svarten, samt Meyer-treeren Galileo, sier Olsbu.

Dagens banker

Ingen , men Kleppe Slauren kan muligens være et alternativ i V75-innledningen.

Dagens luring

Nordlys Rosa (V75-3) feilet bort minst annen bak Tao Elda i V75 sist og blir kuskeforsterket med landschampion Høitomt nå.

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1728 kroner

V75-1 (1600mv)

7 KLEPPE SLAUREN

2 Nyland

1 Solør Svarten

6 Galileo

——————————-

9 Lex Lodney

5 Philip Lyn

8 Vertigo Prins

4 Super Gullet

3 Tøffe Toft

Løpet

Kleppe Slauren blir klar favoritt i Gaute Gudmestads æresløp, men jeg velger å gardere på det største forslaget.

Favoritten

Kleppe Slauren vant et veldig billig løp fra tet i Bergen sist. Gangen før møtte han eliten i Moe Odins æresløp. Satt i tet etter 500 meter da etter en 1.20-åpning. Rykket i siste sving og vant enkelt, selv om det stummet litt oppunder mål. Tredje sist ble han treer i Laumb-løpet. Har tillegg på sprint, noe som i utgangspunktet ikke er så enkelt. Men Djøseland-traveren er blitt kjappere og kan vinne bare han kommer tidlig frem i dødens.

Outsiderne

Solør Svarten har tatt to strake seirer etter tidlige tetkjenninger. Møter langt tøffere lag nå, men er kjapp fra start og forsvarer han sporet, kan han lede lenge, muligens helt inn. Geir Gudmestad har en seiersprosent på nesten 30 på 62 starter i år.

Galileo var god som tredje bak Odd Herakles og Ulsrud Tea i Jacob Meyers pokalløp sist. Måtte gjøre en god del av grovjobben selv da. Gangen før feilet han i angrep på siste bortre i Kleppe Slaurens seiersløp på Klosterskogen. Tredje sist var han bra til seier etter et fint løp. Klaffer det litt med posisjonene, er han god nok til å ende blant de tre fremste i mål.

Luringen

Nyland har vært god over lengre tid. Avsluttet bra til annen bak Myhreng Jerker på Klosterskogen i påsken. Vant tre av fire løp før det. Slo Solør Svarten nest sist. Viser han seg fra sin aller beste side, ser jeg ikke bort i fra at han kan holde unna for favoritten.

Startsiden

Solør Svarten forsvarer trolig sporet, selv om Nyland, Super Gullet og Philip Lyn kan løse bra.

V75-2 (2040ma)

3 TEARS IN HEAVEN

7 DUPONT

11 Hurricane Field

——————————-

9 Diamond Yankee

12 Nu Love S.S.

6 Jailhouse Banker

10 Libeccio Sun

1 Red Lane

5 Satori K. Divic

8 Real Salt

2 Lara's Revenge

4 Lily's White Sun

Løpet

Tre-fire hester peker seg litt ut i grunndivisjonen.

Favoritten

Tears In Heaven, helsøster til årgangstoppen Born In The U.S.A. viste endelig sist hva som bor i henne etter et par skuffende innsatser. Tross et tungt løp var hun helt overlegen. Møter langt tøffere lag nå, men kan løse bra fra start. Og skulle hun komme seg greit til tet, blir hun vrien å fange.

Outsiderne

Hurricane Field har virkelig funnet formen. Vant lett fra tet sist. Avsluttet fort til annen nest sist. Med tempo kan han runde de fleste.

Luringen

Dupont har feilet bort mye penger. På kapasitet er han god nok. Nest sist vant han lett fra tet, mens han feilet fra seg en trippelplass bak Cool Canadian nest sist. Feilfritt og med klaff fra et sjanseartet spor, er han aktuell i striden.

Startsiden

Tears In Heaven kan sitte tidlig i tet.



V75-3 (2040mv)

4 VALLE TIRIL

3 NORDLYS ROSA

——————————-

2 Mine

8 Vesle Maia

5 Kap Tilly

7 Elding Frøya

9 Solberg Jela

12 Oriola

11 Tangen Tia

10 Arvesølv

1 Sylv Svarta

6 Will Lita

13 Aine G.L.

Løpet

Jeg prøver to hester i hoppecupen.

Favoritten

Valle Tiril har vært god til seier i alle sine fire starter hittil i år. Har ikke vært dårligere enn annen. Vant greit foran Kap Tilly og Solberg Jela sist. Tapte kun for seiersmaskinen Torben nest sist.

Outsiderne

Mine går gode løp hver gang og kan ende blant de tre igjen, men hun møter en del gode.

Luringen

Nordlys Rosa var uheldig og feilet bort en topplassering i ledelse på oppløpet i V75 på Leangen sist. Tao Elda vant. Hun blir kuskeforsterket med Høitomt senior nå. Kan bli farlig feilfritt og på sitt beste.

Startsiden

Mine kan kanskje få overta.

V75-4 (1600ma)

6 DREAM PRINCESS

9 ENJOYTHESPIRIT S.C.

1 WINNER VANG

——————————-

8 Believe la Marc

7 Balaine

10 Eck Black Attack

4 Lady Revenue

2 Purple Light

5 Poussieres la Vie

3 Cecilia Linn

Løpet

Jeg sjanser på tre hester i hoppedivisjonen, men skulle gjerne hatt råd til et par til.

Favoritten

Dream Princess avsluttet bra til seier foran Barbarella og S.K.s Sagitta sist. Har vært strøket en gang siden. Buer-traveren er bra fra start, og skulle hun bli sluppet til tet, uten at åpningen blir for tøff, kan hun meget vel holde unna. Men hun er vel så bra med ryggløp.

Outsiderne

Enjoythespirit S.C. var helt overlegen foran Girl Power og Balaine etter et fint løp sist. Kom akkurat for sent til å innhente Circe des Emois gangen før. Tredje sist tapte hun kun for gode Normandie Royal og Tassen H. Står til for et fint ryggløp, og blir det litt kjøring innledningsvis, kan Tvedt-traveren runde alle igjen.

Believe la Marc firte til femte fra tet i et V75-løp Millminx vant sist. Feilet direkte nest sist, mens hun gikk mest på det jevne gangen før. I norgesdebuten fjerde sist var hun helt overlegen. Hoppa er bra på sitt beste, og det varsles offensiv kjøring. Men sporet er sjanseartet.

Luringen

Winner Vang var bra etter pause sist. Satt i tet før hun slapp til Brotherman Nibs etter 400 meter da. Ble siden sittende fast med krefter spart. Er veldig kjapp fra start, og kusken kan velge om han vil sitte foran eller ei. Kan være ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen og skal ikke avskrives. Men hun er variabel.

Startsiden

Winner Vang er lynrask ut. Utenfra vil nok både Dream Princess og Believe la Marc prøve seg.

V75-5 (2040mv)

4 MØLLER VIKTORIA

8 KARMLAND STILSON

5 TANGEN ELVIRA

11 DAG JO

6 GYLDENLINN

9 Tangen Bjørn

——————————-

15 Spang Express

10 Dag Julius

12 Odins Høvding

2 Frøya Lill

13 Bjørkejoker

7 Gjerde Tora

3 Kringelandester

1 Manni Kvikka

14 Sandemoin

Løpet

Seks hester kan rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Møller Viktoria fungerte ikke som best sist, men rapporteres å fungere langt bedre nå. Hun var god tidligere i vinter. På sitt beste er det ikke umulig.

Outsiderne

Karmland Stilson vant tross galopp sist. Har vært strøket en gang siden. Møter skjerpet lag, men har kapasitet for å kjempe i toppen om det løser seg fra innerspor på tillegg og han går feilfritt.

Luringen

Tangen Elvira har gått fantastiske opphentinger etter galopp i det siste. Er fryktelig usikker, men feilfritt blir hun tung å stå i mot.

Startsiden

Møller Viktoria, Frøya Lill eller Gyldenlinn kan sitte tidlig i tet.



V75-6 (1600ma)

5 FERRARI B.R.

3 DONATOMITE

1 Pingus Vang

——————————-

4 Deep Sea Dream

2 Gematria

7 Rafolo

10 Chief Orlando

8 Sejr Gammelsbæk

9 Twain Bi

6 Photo Lavec

Løpet

Jeg forventer en duell mellom Ferrari B.R. og Donatomite i Kjell Håkonsens minneløp, men Pingus Vang skal heller ikke avskrives helt.

Favoritten

Ferrari B.R. vant lett fra tet i årsdebuten sist og kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Men det virker ikke som Midtfjeld ønsker å utfordre Donatomite skikkelig om føringen. Får sistnevnte dirigere kan han bli vanskelig å fange. Men en hest som Ferrari B.R. skal aldri avskrives. Verdensrekordsetteren har vunnet hele 16 av 19 løp, men feilet seg bort i de to viktigste oppgjørene Kriteriet og Derby.

Outsiderne

Pingus Vang speedet inn til seier i Klosterskogen Grand Prix sist etter et perfekt løp i tredje innvendig. 11-åringen kan få et smørløp igjen i rygg på Donatomite, og har Kolnes-traveren fritt frem på oppløpet, skal ingen føle seg helt trygge. Spesielt ikke om det har gått fort unna underveis. Vallaken, som nærmer seg tre millioner kroner innkjørt, blir nok langt mindre betrodd enn Ferrari B.R. og Donatomite.

Luringen

Donatomite leverte en fantastisk årsdebut sist. Fra tet var han helt overlegen, selv over full distanse. Hamre-traveren er klart best på sprint og vil normalt stikke til tet. Vallaken har lett for å bli hissig og vil nok dra unna. På sitt beste ser jeg ikke bort i fra at han kan holde unna for Ferrari B.R.

Startsiden

Donatomite tar trolig føringen med Pingus Vang i rygg.



V75-7 (2040ma)

3 MASSIVE SPEED

5 HIGHLAND BREEZE

12 INTO THE SUN

2 REVENUE LAVEC

——————————-

1 Jacobine Y.

9 Xante

7 Neverending L.

8 Rapide Frecel

11 Bernardo Halbak

6 Maksi Amour

4 New Talisman

10 Mr. Malando

Løpet

Jeg forsøker fire hester i bronsedivisjonen.

Favoritten

Massive Speed har avsluttet fort i sine to siste starter. Vant lett tredje sist etter å ha sittet i tet etter 500 meter som gikk etter 1.11. Kommer han seg greit til tet, kan han bli vrien å fange.

Outsiderne

Highland Breeze vant lett fra tet foran Bernando Halbak sist. Feilet bort en topplassering i V75 nest sist. Måtte seg seg slått av Massive Speed tredje sist, men gikk et sterkt løp fra køen da. Tar neppe en lengde på Massive Speed, men får hun et fint utvendig løp, skal hun ikke avskrives.

Luringen

Into The Sun feilet i siste sving etter lang pause sist. Kunne uansett ikke ha gjort noe med Highland Breeze. Blitt bedre enn syvende, kunne han ikke ha startet her. Står således perfekt inne grunnlagsmessig, men sporet kunne vært bedre. Må være klart forbedret og få overpace. Da kan han muligens rekke frem. Han var meget god i fjor sommer, vant tre av fire da.

Startsiden

Jacobine Y. og Revenue Lavec er kjappe, men slipper muligens til Massive Speed.

NØKKELKUSK

Navn: Kjetil Djøseland

Alder: 44 år

Antall seirer i år: 4

Antall seirer totalt: 391

Favoritt i fare

Kjetil Djøseland er treneren og kusken bak Kleppe Slauren, kanskje landets beste kaldblodshest i dag, og stor V75-favoritt lørdag. Selv har han en annen favoritt.

V75-1: - Klart jeg kan vinne med Kleppe Slauren . Han holder toppform, men tillegg på sprint er ikke enkelt. Derfor tipper jeg Solør Svarten først. Han kan lede lenge, kanskje helt inn. Nyland og Galielo er heller ikke uten muligheter.

V75-2: - Det meste tyder på et oppgjør mellom Dupont og Tears In Heaven . To veldig gode hester på sitt beste. Bak disse lurer Diamond Yankee , som kan bli skummel i et feilfritt løp.

V75-3: - Hun holder toppform og har en fin oppgave på papiret, Valle Tiril . Jeg tror hun vinner. Banker.

V75-4: - Hun får fin fart fra dette sporet på sprint, Dream Princess . Har ventet på dette løpet. Normalt en god vinnersjanse. Utfordres av Enjoythespirit S.C. , som var veldig god til seier sist og Believe la Marc , som jeg tror kan bedre enn vist de siste gangene. Purple Light kan være luringen.

V75-5: - Holder Tangen Elvira seg unna galoppen, er det fort snakk om vinneren. Men hun er usikker. Dag Jo har vært veldig stabil og god i det siste. Tangen Bjørn og Karmland Stilson er også gode nok med klaff.

V75-6: - To meget gode hester gjør opp om seieren i Kjell Håkonsens minneløp, med Ferrari B.R. som logisk favoritt etter det han har vist. Men han kommer ikke til dekket bord med Donatomite i tet. Et herlig oppgjør på gang.

V75-7 : - Trioen Highland Breeze , Jacobine Y. og Massive Speed , er alle i form og står alle i fine spor. Men gjør Into The Sun det han kan, er han god nok til at vi kan blande seg inn i leken. Men da må det klaffe fra spor i annen rekke.

