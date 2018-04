SIGNERT: Ole Gunnar Solskjær smiler sammen med sin nye spiss, Leke James. Foto: Moldefk.no

Leke James klar for Molde

Henrik Myhrvold Simensen

NTB

Publisert: 30.04.18 12:14 Oppdatert: 30.04.18 12:51

Tidligere Aalesund-spiller Leke James (25) har signert for Molde. Ifølge lokalavisa Romsdals Budstikke blir han erstatter for Erling Braut Håland (17).

Det bekrefter Molde selv i en pressemelding mandag formiddag. Det var TV2 som først meldte om nyheten.

Nigerianeren har skrevet under en kontrakt ut sesongen 2020 med Ole Gunnar Solskjærs lag.

Fakta Leke James Alder: 25 Posisjon: Angrep Tidligere klubber: Bridge Boys, Aalesund, Beijing Enterprises.

– Leke har vist tidligere at han er en spiss av fremste klasse på øverste nivå. Vi glad for at han nå er i Molde og vi er trygge på at vi får ham i samme gode form som han var sist i Aalesund. Han er nå skadefri og klar for opptrening og vil være i slag om ikke så lenge, skriver Molde i pressemeldingen.

– Blir Håland-erstatter

Lokalavisa Romsdals Budstikke har også meldt om nyheten. De skriver at James skal erstatte Erling Braut Håland som etter all sannsynlighet blir solgt til utlandet når sommervinduet åpner i juli.

James spilte for Aalesund fra 2012 til 2015, før han i februar 2016 ble solgt til kinesiske Beijing Enterprises for nærmere 19 millioner.

Nigerianeren spilte totalt 98 kamper i Aalesund, og scoret 44 mål på de kampene. Nå er han altså klar for rivalen Molde.

