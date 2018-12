I GULT: Emil Iversen overtok den gule ledertrøya etter 3.-plassen på minitouren i Lillehammer. Det betyr at han er verdens beste herreløper. Foto: Tore Meek/ NTB scanpix

Iversen endret livsstil – så ble han best i verden

SPORT 2018-12-11T01:39:05Z

Han er sosial. For sosial. Foran denne sesongen kuttet Emil Iversen (27) drastisk ned på all slags moro.

Publisert: 11.12.18 02:39

Etter 3.-plassen på minitouren i Lillehammer overtok Emil Iversen den gule ledertrøya i verdenscupen. Han var best i verden.

Det ble nesten for mye for ham. Den gule trøya var enormt stort for en 27-åring fra Meråker.

Pappa Ole Morten Iversen, som også er damelandslagstrener, er stolt av sønnen og forandringene han har gjort for å bli best.

– Han var ikke sløv før heller, men nå har det vært optimalt på trening. Han har hatt lite sykdom, han har gjort noe med kostholdet og fått nok søvn, sier pappa Iversen til VG.

Enig med pappa

Et viktig grep var mer ro og hvile.

– Emil har vært hakket for sosial. Skal man fungere så må man ha et sosialt liv og, man må ha det gøy, men man må finne balansegangen. Nå er det litt mer balanse, sier pappa Iversen og fortsetter:

– Han har mange gode venner i Meråker. De er en god kompisgjeng. De har ikke hatt et utsvevende uteliv, men vi kan si at han har vært litt mer hjemme.

Emil Iversen blir konfrontert med dommen fra pappa: At det har blitt litt for mye moro.

– Jeg er enig i den, sier Iversen.

Hør Emil Iversen joike på biltur i den gule ledertrøya:

Han har ansatt broren som altmuligmann.

– Det var et godt grep. Han har fått mer tid til fokus på avslapning, sier Ole Morten Iversen.

Stolt og imponert

Pappa Iversen er veldig stolt.

– Jeg blir stolt og imponert. Han leverte gode skirenn innimellom før og, men nå er det bare gode skirenn. Han er på et stabilt høyere nivå. Det har fungert bedre på trening, sier pappa Iversen.

Under landslagstrener Tor-Arne Hetland på allroundlaget var Emil Iversen bakerst på alle hardøkter da O2-maskinene dunket på i motbakkene. Han måtte ha spesialtilpassede intervalløkter.

– Treningene med (Eirik Myhr) Nossum passer nok bedre. Jeg ser poenget at han ble lei av å være sist på alle økter i motbakke. Han måtte gå på lettere rulleski. Ha kortere drag, sier pappa Iversen.

Festlig med gult

Derfor ønsket han seg over på sprintlandslaget denne sesongen. Der fikk han ikke viljen sin. Men opplegget på allroundlaget har åpenbart fungert særdeles bra nå. 27-åringen er stinn av selvtillit nå.

– Hemmeligheten er bare solid jobbing. Jeg har følt jeg har gjort litt feil de siste to årene, jeg er ikke helt fornøyd med meg selv der. Vi måtte evaluere grundig og endre på en del ting. Jeg har trent bedre fra 1. mai og fått mer selvtillit og blitt tryggere på det jeg har gjort. Jeg har trent det som passer for Emil Iversen, sier Iversen.

Svenskene gikk på en real smell på stafetten. Her er Iversens dom:

Han skal ikke gå i Davos. Han skal lade opp til Tour de Ski.

– Gul trøye, det er festlig det. Det er bra noen viser de syns det er stas, at han viser følelser. Men nå har det vært nok gul trøye, det er bra han blir kvitt den til helgen, sier pappa Iversen og ler litt.

Iversen gikk en strålende stafettetappe for Norge på Beitostølen søndag, og vekslet først.

– Så god som jeg er nå kan jeg gå flere distanser i VM. Nå har jeg vist til både Eirik, Vidar og Arild at jeg er en mann som kan regnes med om jeg er i form, så nå må jeg bare vise at jeg kan være i form igjen på nyåret. Men jeg må fortsette i samme duren, sier Iversen til VG.

Emil Iversen er ikke redd for å vise følelser. Se her:

VM starter i Seefeld torsdag 21. februar med sprint.

– Jeg vil gå så mye som mulig jeg. Men ikke femmila, det orker jeg ikke, sier Iversen og ler.