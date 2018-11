Karjakin med Carlsen-kritikk: – Spiller hvitt absolutt uten ideer

2018-11-21

LONDON (VG) Magnus Carlsens forrige VM-motstander er ikke imponert over det verdensmesteren har prestert med hvite brikker mot Fabiano Caruana. Sergej Karjakin er også kritisk til teamet rundt Carlsen.

Publisert: 21.11.18 13:09 Oppdatert: 21.11.18 13:21

Den russiske VM-utfordreren fra 2016 uttaler seg kritisk i et intervju på det russiske sjakkforbundets hjemmeside.

– Magnus spiller ikke dårlig med svarte brikker, men han har ikke oppnådd noe med hvitt, sier Sergej Karjakin.

Magnus Carlsen skal onsdag ha hvite brikker i det niende partiet. Om sist Carlsen hadde hvitt, i det syvende partiet, sier Karjakin:

– Det virket for meg som han ville overraske Caruana, men det var forutsigbart. Igjen ble det en dronninggambit.

Karjakin analyserer Carlsens spill og mener at han brukte en «ganske primitiv måte» for å prøve å vinne.

– Ærlig talt er det et mysterium for meg hva Carlsens sekundanter driver med, for deres arbeid er praktisk talt usynlig. Riktignok ser han ikke dårlig ut i svart, men med hvitt spiller han absolutt uten ideer.

Russeren mener at dette gjelder ikke bare det sjette partiet, men i hele matchen. På spørsmål om Carlsen spilte mer «interessant» med hvite brikker i 2016-matchen, svarer Karjakin et ubetinget «ja».

– Han prøvde forskjellige åpninger. Selv om han ikke lyktes i alt, og jeg spilte svart uten superproblemer, så kom han i hvert fall ut på skarpere og mer interessante stillinger. Det som vi ser nå, er ikke det vi forventer av et verdensmesterskap!

– Jeg forventer at Fabiano kommer til å skape trøbbel for Magnus videre. Han gir ikke mesteren noe lett liv. Hvis Carlsen klarer uavgjort til slutt, er det stor suksess for ham, så lenge han ikke spiller bedre med hvitt.

Flere av sjakkekspertene på plass i London er enig med Karjakin. Carlsen selv var også klar på VGTV at han ikke har klart å få nok ut av partiene med hvite brikker.

– Det er ikke ideelt at jeg har fått så lite ut av to hvite partier, sa han etter parti nummer syv – og beskrev sitt eget spill som «puslete».

VG var onsdag formiddag i kontakt med manager Espen Agdestein. Han ønsker ikke å kommentere kritikken fra Karjakin.

I det åttende partiet skjedde det noe uvanlig:

Også tidligere VM-utfordrer Boris Gelfand mener at det var forventet mye mer av VM-matchen. Han uttaler seg på det russiske sjakkforbundets hjemmeside:

– Jeg har inntrykk av at Fabiano har forberedt seg bedre, uten at han klarer å skape problemer med hvitt.

Gelfand mener at Carlsen ikke legger nok i å studere åpninger.

– Selv om han har mange sekundanter rundt seg, så vil dette ikke kompensere for mangelen på oppmerksomhet (fra Carlsen), mener israeleren.

– Magnus har ikke den psykologiske formtoppen. Det kan være forklaringen på at han ikke spiller mer aggressivt, sier El Pais-journalisten Leontxo García til VG.