TILBAKE I MANESJEN: Tidligere dopingutestengte Bo Westergaard er tilbake i Norge. På Bjerke i kveld kommer han med favoritten Global Unreal. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Bankerfattig V76

SPORT 2018-11-14T08:02:09Z

Det er langt mellom de sikre holdepunktene i kveldens V76-omgang på Bjerke Travbane. VGs travekspert, Anders Olsbu, endte til slutt opp med to dobbeltbankere.



Anders Olsbu

Publisert: 14.11.18 09:02

Den sikreste dobbeltbankeren finner han i V76–5.

– I V76-5 synes jeg Smedpål og Kuven Storm peker seg ut, mens jeg prøver meg med Hadland Uri og Eikjærva i V76-4, men her er det flere som ikke kan avskrives i seierssammenheng, mener Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Ingen , jeg kjører to dobbeltbankere.

Dagens luring:

S.M.K. Silvousplait (V76-6) satt fast med krefter spart sist. Er egentlig en av våre bedre 4-årige varmblodshopper. Kan bli vrien å fange, om hun kommer foran.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 576 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2016 kroner

V76-1 (2140mv)

3 HAUGESTAD ALMA

10 TAO ELDA

9 ARVESØLV

12 PAVE LOMA

———————————

11 Tante Ragnhild

7 Mjølner Torine

8 Finnskog Oda

6 Sol Faksa

5 Kagge Lina

2 Pave Jerkila

4 Hvatt Ronja

1 Lykkje Embla

Løpet:

Jeg sjanser på fire hester i dette åpne hoppeløpet. Nesten ingen er helt sjanseløse.

Favoritten:

Haugestad Alma får et knepent tips. Hun slapp til Ness Tjo Edel i første sving i Oaks-revansjen sist og ble sittende fast med krefter spart bak denne. Hoppa er bra fra start, og bare hun unngår dødens, kan hun muligens ta en etterlengtet og årets første seier. I hoppe-Derby tredje sist ble hun treer bak Karmland Anna og Stjärnblomst.

Outsiderne:

Arvesølv går stadig fine løp. Hun kan være litt variabel og er ikke så lett å få inn på bestilling. Hun har kun vunnet en gang på 22 starter i år og seks ganger på 83 forsøk hittil i karrieren. Men nå møter hun helt riktig lag og kan slå til. Hun var god til seier fjerde sist og tapte kun for Brenne Blissi gangen før.

Luringen:

Tao Elda er milevis bedre enn raden. Hun avsluttet bra i kulissene sist etter å ha havnet på etterskudd fra start. Med det løpet i kroppen etter et par måneders pause kan hun være ytterligere forbedret. Hun liker seg på denne årstiden og kan runde alle.

Startsiden:

Hvatt Ronja, Sol Faksa og Haugestad Alma er alle gode fra start.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Tirsdager: Lunsjtrav fra kl. 13.10 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

3 MC VET

2 NOGARA

6 FERNANDO

5 Support Kindness

8 Impression

11 Sander Invalley

1 J.C. Royale

———————————

4 Skylander Hill

10 Sancus Cox

7 Yankee Frecel

Løpet:

Kun to hester kan avskrives i seierssammenheng, og jeg skulle gjerne hatt råd til flere hester på det lille forslaget.

Favoritten:

Mc Vet stakk til tet, men slapp etter snaue 500 meter sist. Fikk åpningg i siste sving og koblet grepet på Amazing Dream kort før mål. Gangen før satt han også relativt tidlig i tet, men skuffet litt da han ble tatt ned av dødenstravende Mr. Picasso. Feilfritt og på sitt beste kan han vinne igjen.

Outsiderne:

Support Kindness er lynrask ut og kan fort stikke til tet. Muligens velger man å sitte foran, men over full distanse er han nok best med ryggløp. Får han press i front, kan det bli tungt til slutt. Får han dirigere, kan han holde unna.

Luringen:

Fernando gjør en spennende start i Vegard Lundstrøm Wolden-regi. Hesten har ikke startet på fire måneder, men tar neppe turen til Bjerke uten litt ambisjoner. Vallaken er bra på sitt beste. Femte sist tapte han kun for Always On Time og Looking Superb i V75 på Leangen. Tilbake i slag kan han slå til. En typisk outsider første gang ut.

Startsiden:

Support Kindness er lynrask ut. Kan bli utfordret av Fernando og Impression. Mc Vet er heller ingen sinke.



V76-3 (2100ma)

6 BROAD VISION

10 BEAR MAN

5 Giggs B.R.

———————————

9 Millman

3 Lord Coral

2 Mystical Rebellion

1 Wheelie

7 Miss Tanic

4 Be My Ariel

8 C.C. Gyrus

Løpet:

Tre hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Broad Vision var flink til seier fra tet i sitt siste løp i Flåten-regi. Nå kommer 3-åringen ut i regi av Frode Hamre og kan ha funnet en ytterligere veksel. Hingsten er bra på sitt beste og kan slå til på direkten.

Outsiderne:

Bear Man har vært bra i sine fire siste starter med to første og to annen som fasit, alle fra tet. Må gå bakfra nå, men det tror jeg ikke spiller så stor rolle. Uansett skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Giggs B.R. skuffet litt ved ikke å vinne sist etter å ha fått dirigere i front. Måtte se seg knepent slått av en smygkjørt konkurrent, Hearthammer. Men Anders Lundstrøm Wolden-traveren var ikke helt frisk ved den anledningen. Holdt knepent unna for Circus Va Bene nest sist. Er litt flegmatisk, men vil han ta i for full helt inn, er det ikke umulig, om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden:

Wheelie, Be My Ariel, Giggs B.R., Broad Vision og Miss Tanic er alle god fra start. Kanskje kan Giggs B.R. eller Broad Vision sitte tidlig i front.



V76-4 (2140mv)

9 HADLAND URI

1 EIKJÆRVA

———————————

10 Thale

7 Ruskeli Svarta

6 Brødsjø Spika

5 Tangen Saga

4 Horgen Gaupa

11 Irma H.R.

3 Modijerva

2 Lykke Ida

8 Magnums Mocca

12 Ejo Blesa

Løpet:

Jeg sjanser på to hester i dette hoppeløpet, men jeg skulle gjerne hatt råd til fire-seks hester til.

Favoritten:

Hadland Uri går alltid gode løp. Kun en gang har hun vært utenfor trippelen på sine 15 starter. Halvparten av dem har hun vunnet. Hun går alltid til mål og skal regnes i striden igjen. Sist tok hun en sterk seier fra dødens.

Outsiderne:

Thale er god nok til å kjempe i toppen, men har vært uryddig i det siste. Tredje sist feilet hun i striden med Stumne Fyr. En typisk outsider.

Luringen:

Eikjærva er veldig variabel, men var meget bra til annen bak gode Vestpol Kongen sist. Trykket på i dødens til hun overtok 500 meter igjen. Fullførte flott da. Med samme innsats kan hun ta en etterlengtet seier.

Startsiden:

Eikjærva, Brødsjø Spika og Tangen Saga kan løse bra. Muligens Brødsjø Spika til tet.



V76-5 (2100ma)

12 SMEDPÅL

1 KUVEN STORM

———————————

10 Valle Storm

7 Tusse Storm

2 Anima

11 Fjord Jerka

4 Remspik

5 Missingmyr Stjernen

9 Hornnes Vilje

6 Miramill

3 Mira

Løpet:

To hester peker seg litt ut i dette løpet for de stallansatte.

Favoritten:

Smedpål var god til seier i V75 sist og ble fjerde i DNTs 5-årsløp mot Tand Kraft, Garli Moe Garlin & co. nest sist. Har styrken som sitt våpen og kan runde alle, selv fra spor tolv.

Outsiderne:

Valle Storm er litt variabel, men bra på sitt beste. Får han det rette smygløpet kan han fort ende blant de tre.

Luringen:

Kuven Storm ble avløst til annet utvendig etter 750 meter sist. Fikk litt trafikkproblemer i siste sving, men gikk et bra oppløp til tredje i et løp Frøyu Pelle var suveren i. Moen-traveren er kjapp fra start og kan lede lenge, muligens helt inn, om han legger godviljen til.

Startsiden:

Kuven Storm er kjapp fra start. Utenfra vil nok Mira og Missingmyr Stjernen prøve seg. Mira skal uansett ha rygg.



V76-6 (2100ma)

11 GLOBAL UNREAL

3 S.M.K. SILVOUSPLAIT

9 AMAZING CASE

———————————

1 Encore Un Sisu

12 She's In Love

10 Demerara

7 Two To Tango

6 Mara Boudream

5 Daddy's Angel

2 Stepping For You

8 Ubet

Løpet:

Tre-fire hester rekker normalt i hoppedivisjonen.

Favoritten:

Global Unreal er en god 4-åring som vant greit fra tet sist. Uten galopp kan hun bli tung å stå i mot til slutt, spesielt om det skulle bli litt kjøring i front. Hittil i karrieren har hun vært blant de to første i 10 av sine 17 starter hittil i karrieren. Seks av dem har endt med seier. Var uheldig i en kvalifisering til hoppe-Derby fjerde sist da hun feilet på vei mot tet, men reparerte bra i kulissene.

Outsiderne:

Amazing Case ledet i det lengste sist, men ble innhentet av Katie Mae oppunder mål. Feilet fra seg en mulig femteplass i hoppe-Derby femte sist. Regnes blant de tre igjen.

Luringen:

S.M.K. Silvousplait gikk ned i lederrygg etter 400 m i V75 sist og ble siden sittende fast. Hun er kjapp fra start og klarer hun å komme seg foran, kan hun lede lenge, muligens helt inn.

Startsiden:

S.M.K. Silvousplait og Encore Un Sisu kjører om føringen.



V76-7 (1609ma)

3 HORGEN LYNET

5 WELLEK

11 BRÅTNESFAKS

8 EMIL MOLLYN

———————————

6 Alsaker Blest

4 Jærvinn S.K.

12 Maks Mollyn

10 Kvikk Tojo

7 Myhreng Brage

2 Høvding Jaros

7 Myhreng Brage

1 Skogli Viktor

9 Solberg Rasken

Løpet:

Fire hester peker seg litt ut i dette sprintløpet i V76-finalen.

Favoritten:

Horgen Lynet kommer ut lang pause, men rapporteres godt forberedt. Er kjapp fra start og har fordel av distansen. Feilfritt kan han lede hele veien.

Outsiderne:

Wellek går gode løp hver gang. Har vært solid i sine siste starter. Har ingen fordel av sprint, men kan kjempe om seieren igjen.

Luringen:

Bråtnesfaks kommer ut etter pause og har trent fint. Liker denne årstiden. Heller ikke han har noen fordel av sprint, men bare han går feilfritt, runder han de fleste, muligens alle.

Startsiden:

Horgen Lynet kan sitte tidlig i tet i feilfritt. Skogli Viktor og Myhreng Brage er også gode ut. Sistnevnte skal sikkert ha rygg igjen.