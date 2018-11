Carlsens vanvittige statistikk: Har vunnet ni av ni omspill

LONDON (VG) Ekspertene er enige: Magnus Carlsen (27) er favoritt om VM går til omspill med hurtigsjakk - og siden lynsjakk. Men kanskje har Fabiano Caruana (26) tjuvtrent?

21.11.18

De åtte første partiene har endt i remis. Om de står likt etter 12 partier med klassisk sjakk, er det klart for hurtigsjakk, deretter lynsjakk - og til slutt såkalt armageddon.

Statistikken taler helt klart for Carlsen om det skulle bli slik:

* I hurtigsjakk er de riktignok helt jevne: To Carlsen-seirer, én uavgjort og to Caruana-seirer.

* I lynsjakk derimot er Carlsen suveren: 11 Carlsen-seirer, to remis og fire Caruana-seirer.

* Totalt gir dette 13 Carlsen-seirer, tre remis og seks Caruana-seirer i de «kjappe» sjakk-formatene.

Men dernest kommer denne go-biten, servert av Tarjei J. Svensen, mannen bak mattogpatt.no:

* Carlsen har vunnet ni omspill av ni mulige siden 2007.

– En vanvittig statistikk, sier Svensen.

Sist vant han omspillet mot Anish Giri i den prestisjetunge Tata Steel Chess-turneringen i Nederland i januar. Han avgjorde VM-kampen mot Sergej Karjakin i 2016 etter playoff, og sist sommer vant han lyn- og hurtigsjakkturneringen i Paris etter omspill mot Maxime Vachier-Lagrave. Den samme franskmannen ble slått da den prestisjefylte London Chess Classic skulle avgjøres i 2015.

– Det viser ikke bare at Magnus er best med kortere betenkningstid, men også at han holder hodet kaldt når det gjelder som mest.

Carlsens omspill siden 2007: 2007: Mot Onischuk - seier (Biel). *) 2011: Mot Ivanchuk - seier (Bilbao/Sao Paulo). 2012: Mot Caruana - seier (Bilbao/Sao Paulo). 2015: Mot Naiditsch - seier (Baden-Baden). 2015: Mot Vachier-Lagrave - seier (London). 2015: Mot Yu - seier (Doha). 2016: Mot Karjakin - seier (New York). 2017: Mot Vachier-Lagrave - seier (Paris). 2018: Mot Giri - seier (Wijk aan Zee). *) Seieren kom på armageddon.

Svensen legger likevel til:

– Caruana er langt uten sjanser i et omspill. Han har blitt veldig mye bedre i hurtigsjakk de siste to årene, og har slått Magnus flere ganger, så det vil ikke være noen stor overraskelse om han vinner over fire partier.

Judit Polgar, tidenes beste kvinnelige sjakkspiller, er klar i sin tale når VG spør:

– Magnus vil være en klar favoritt om vi kommer til omspill.

– Ja, Magnus er helt klart verdens beste i hurtig- og lynsjakk, men du skal ikke se bort ifra at Caruana har trent mye på dette de siste månedene, smiler Jonathan Tisdall, som dekker VM for chess.com og som tidligere var sportssjef i Norges Sjakkforbund.

Fabiano Caruana har ikke deltatt i de tre siste verdensmesterskapene i hurtig- og lynsjakk - der Carlsen har innkassert til sammen to gull, én sølv og én bronse.

– At Caruana ikke har deltatt i hurtig-VM siden 2014 er et problem. For du trenger erfaring i å spille hurtig- og lynsjakk, sier Elmira Mirzojeva, som dekker mesterskapet i London for den

– Uansett vil jeg gi Magnus Carlsen en fordel hvis dette skal avgjøres i hurtigere sjakk. Der er jo han best.

Magnus Carlsen svarte slik da VG etter mandagens parti spurte om han gikk for «ekstraomganger»:

– Hvis det går til det, så skal jeg prøve å gjøre det meste ut av det. Men det mye sjakk som skal spilles før det.

– Vi har begge to hvite partier igjen. Med tanke på det åttende partiet, er jeg fornøyd med remis.

Peter Doggers, innholdsdirektør i chess.com, ser ikke at Caruana kan vinne mot Carlsen i de raske sjakkformatene:

– Caruana må spise mye hvitløk til frokost om han skal slå Carlsen i omspill, smiler nederlenderen.

– Han må i hvert fall ha en spesiell strategi om det skal skje. Fabiano er ikke blant de beste i verden hverken i hurtig- eller lynsjakk. Han er ikke så glad i ddisse sjakkformatene. Derfor har han heller ikke stilt opp i VM de siste årene.

El Pais’ legendariske sjakkjournalist Leontxo Garcia tror i utgangspunktet Carlsen vil vinne et omspill, men er samtidig usikker:

– Teoretisk er det Magnus som skal vinne, men hans mentale form er ikke den beste. Og med tanke på at Caruana har forbedret seg i hurtigsjakk de siste månedene, er jeg ikke helt sikker.

Hikaru Nakamura, som tradisjonelt har vært Magnus Carlsens erkerival, men som klart støtter nordmannen i denne VM-matchen - fordi han har et dårlig forhold til klubbkollegaen Fabiano Caruana - sa mandag på chess.com’s sending at VM-utfordreren mangler den intuisjonen som Magnus Carlsen har. Derfor gjør han det dårligere i de kjappe sjakkøvelsene.

Carlsen-manager Espen Agdestein sier at nordmannen ikke har forberedt seg spesielt til et mulig omspill.

– Jeg tror de har hatt mer enn nok med å forberede seg til de 12 klassiske partiene. Men Magnus er jo i god fysisk form for å spille mer og liker tradisjonelt å spille hurtig- og lynsjakk. Så det er ikke noe problem.

Statistikken viser altså at Carlsen er bedre i forhold til Caruana jo raskere trekkene må komme.

Men amerikaneren vant faktisk deres siste møte i hurtigsjakk. Det skjedde i Paris i fjor.

Siste møte i lynsjakk var årets Norway Chess (der partiene i klassisk blir satt opp ut fra lynsjakken). Der vant Carlsen med hvitt.

Men en vesentlig faktor kan altså bli at Caruana ikke har vært med i VM i disse to sjakkformatene siden 2014. Men i hurtig- og lyn-VM møter du hele tiden nye motstandere. Hvis det blir omspill her i London, så handler det selvfølgelig bare om én motstander.

Magnus Carlsen er nok mer bevisst på sin egen styrke i hurtig- og lynsjakk enn han vil innrømme. Men til VGTV - etter mandagens parti - sa han:

– Caruana har kanskje en fordel med at han har hvite brikker i det 12. partiet, mens jeg kanskje har en fordel om det blir tiebreak.

Reglene:

Dette er reglene for omspillet. Om det ikke blir avgjørelse i hurtigsjakk, går det videre til lynsjakk. Og så til armageddon om heller ikke lynsjakken skiller:

1. Hurtigsjakk: Fire partier, der avgjørelsen faller om en av spillerne får 2,5 poeng eller mer. 25 minutter + 10 sekunder pr. trekk.

2. Lynsjakk: 2+2+2+2+2, altså fem enkeltmatcher der begge har både svart og hvitt i hvert sitt parti. Hver enkeltmatch kan gi avgjørelse om VM-tittelen. 5 minutter + 3 sekunder pr. trekk.

3. Armageddon: Sjakkens straffesparkkonkurranse. 5 minutter til hvit, 4 minutter til svart. Svart vinner om det blir remis. Farge blir trukket.