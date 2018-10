TØFF BESKJED: Casper Ruud fikk lite hyggelige meldinger etter å ha tapt i Calgary lørdag. Foto: ANGELIKA WARMUTH / dpa

Casper Ruud utsatt for grov sjikane etter tap

SPORT 2018-10-24T23:05:14Z

Casper Ruud fikk svært tøffe meldinger etter han lørdag tapte semifinalen i challenger-turneringen i Canada. Selv fleiper 19-åringen med det hele. John Christian Elden mener meldingen er straffbar.

Publisert: 25.10.18 01:05

– Slikt er jo et ekstra slag i trynet etter et tap. Men han har lært seg å leve med det. Det blir litt komikveld over det hele, sier far Christian Ruud til VG.

Sønnen velger å se komikken i at en anonym person – angivelig en serber – hele syv ganger ønsket ham død. Fortrinnsvis i helvete. Så avsluttet han meldingene, sendt via billeddelingstjenesten Instagram, med å be Ruud svare. Han kaller seg en god mann, en fan, fra Serbia.

– Virker som en stabil fyr, skriver Casper Ruud ironisk på story-delen av sin åpne Instagram-konto. Den har 18.700 følgere.

Advokat Jon Christian Elden mener slike meldinger kan straffes.

– Det fremstår som et ønske og ikke en trussel, men det rammes nok av lovforbudet mot sjikane og vil normalt medføre en bot, skriver Elden i en sms til VG.

Ifølge faren kom meldingene etter at Ruud lørdag tapte svært knepent for australske Jordan Thompson i Calgary. Nordmannen hadde to matchballer, men feilet og tapte semifinalen. Dermed skuffet han alle dem som hadde satt penger på ham.

– Han sender alltid slike meldinger videre til ATP, opplyser Christian Ruud og fortsetter:

– Det er vanlig at tennisspillere blir utsatt for hatmail når de har tapt. 99 prosent opplever slikt. Sånn har det blitt og det må man bare leve med.

Slik kvalifiserte Casper Ruud seg for US Open i høst:

Den svenske tennistalentet Daniel Windahl – nå 22 år – ga seg med sporten på grunn av trusler.

– Da jeg var sytten begynte truslene å eskalere, de skulle drepe både meg og min familie, sier den tidligere tennisproffen til Aftonbladet . Windahl anslår at han fikk slike meldinger i 60 prosent av turneringene han spilte. Først handlet det om sinte gamblere etter tap. Etter hvert skal han ha blitt kontaktet av kampfiksere før kamper.

– Flere matchfikserorganisasjoner meldte seg samtidig. Oftest på Facebook. En gang skrev en italiensk jente med en falsk profil. Hun ville tilby meg 70.000 kroner for en match, pluss poserende bilder. Hun skrev til og med navn på andre tennisspillere som hadde akseptert tilbudet og var «kjempefornøyde», forteller svensken.

– Casper har aldri fått tilbud om penger for å tape, sier Christian Ruud. Han mener slike tilbud først og fremst går til eldre spillere lenger ned på rangstigen. De som spiller kamper utenfor offentlighetens lys.

– Moralen ble satt på prøve. Skal man dra rundt å vinne 15.000 kroner per år, når man kan få 70.000 kroner for en kamp, spør Daniel Windahl, som selv spilte en dobbeltkamp som var så merkelig at den i sin tid ble anmeldt.

Han fikk nok under en turnering i Polen. En kar tilbød ham 7000 euro for å tape. Windahl vant kampen klart og fikk ifølge Aftonbladet etterpå en melding om at han skulle dø. Etter hvert sluttet han med tennis og satser nå på den beslektede sporten padel.

Casper Ruud er nå i USA. Tirsdag kveld slo han amerikanske Mitchell Krueger i Las Vegas i første runde av Challenger-turnering med 2–1 i sett.