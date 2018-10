NYTT MESTERSKAP: Stig-André Berge, som her slår hviterusseren Soslov Daurov i åttedelsfinalen i Rio-OL, skal i aksjon i VM førstkommende torsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Berge om tiden etter at familietragedien ble kjent: – Overrasket over støtten

SPORT 2018-10-23T15:49:33Z

Torsdag starter Stig-André Berge (35) jakten på VM-gull. Det skjer en drøy måned etter at han gikk ut med historien om at faren er fengslet for drap på stemoren.

Publisert: 23.10.18 17:49

– Det som skjedde har vært en stor belastning, selv om det ikke er meg det er synd på i denne saken. Likevel har jeg en historie, og det var godt å få fortalt den, sier Berge til VG.

I september kom boken «Et bryterliv», og der forteller bronsevinneren fra OL i 2016 om tragedien som rammet ham og familien året før.

Faren til Stig-André Berge , som hadde vært en viktig støttespiller for ham, tok livet av sin kone – stemoren til Berge . Han ble senere dømt for drapet, og soner fortsatt.

Berge valgte å holde historien unna offentligheten, også etter at han opplevde en ny tragedie da moren døde av kreft kort tid før han kjempet seg til OL-medaljen i Rio.

– Man skal ikke gjøre ting til tabu, og jeg tror mange hadde vært tjent med at man snakket mer om det som er vanskelig, sier Berge.

– Hvordan har tiden vært etter at historien om faren din ble kjent?

– Det har vært en ganske god tid for meg, egentlig. Jeg er veldig takknemlig og ydmyk for alle tilbakemeldingene jeg har fått fra kjente, ukjente, fjerne og nære, sier Berge og understreker:

– Jeg er overrasket over støtten og sympatien. Nok en gang – det er ikke meg det er synd på her.

Han tenker først og fremst på den nærmeste familien til stemoren, noe han også snakket om da han var gjest i «Skavlan» på TV 2 i september.

Se Berges siste knallharde treningsøkt før VM:

Drømmer om VM-gull

Berge er nå på plass i Ungarns hovedstad Budapest, der bryte-VM arrangeres. Onsdag morgen starter jakten på den internasjonale gullmedaljen han drømmer om å sikre seg før han legger opp etter Tokyo-OL i 2020.

– Jeg har vært så heldig og fått være med på mye, og har 27 mesterskap som senior nå. Men jeg har bare fire medaljer, og har reist hjem 23 ganger griseskuffet, sa Berge til VG om gulljakten tidligere denne måneden.

Torsdag skal han bryte i 63-kilosklassen i VM, og er blant de opplagte medaljekandidatene.

PS ! Grace Bullen (57 kilo) starter sin VM-konkurranse onsdag, og til helgen skal Felix Baldauf (97 kilo) og Oskar Marvik (130 kilo) i aksjon.