VAR SMITTET – DELTE UT PRISER: Novak Djokovic delte ifølge Beograds tennisforbund ut priser til årets beste utøvere dagen etter han ifølge rettsdokumenter testet positivt for corona.

Fikk spørsmål om dette Djokovic-bildet – da avbrøt de pressekonferansen

Tennisesset Novak Djokovic (34) er foreløpig ute av rettskarusellen og har startet treningen for Australian Open. Men kontroversene har langt fra lagt seg.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

Publisert: Nå nettopp

– Novak ble utsatt for tortur og trakassering, sa Novak Djokovics mor Dijana på en pressekonferanse mandag.

Da hadde, far, bror og mor Djokovic brukt flere minutter på å fortelle om hvordan deres sønn og bror hadde blitt behandlet av de australske myndighetene på en pressekonferanse.

En pressekonferanse som brått tok slutt.

For dagen etter at Djokovic testet positivt for corona, publiserte hans lokale tennisforbund bilder av at han delte ut priser til en flokk med barn og unge.

På spørsmål om hvorfor Djokovic ikke isolerte seg, men heller var ute blant folk, fikk familien rett og slett nok:

– Denne pressekonferansen er over, var svaret til bror Djordje.

Ifølge serbiske regler på det tidspunktet, skulle alle som testet positivt på coronaviruset vært i 14 dagers karantene. The Telegraph melder at karantenetiden kunne bli forkortet om man fremviste en negativ test.

Djokovic selv deltok ikke på pressekonferansen. Etter å ha fått medhold i sin anke om å få bli værende i Australia, dro serberen rett til tennisbanen.

– Jeg er glad og takknemlig for at dommeren opphevet visumkanselleringen min. Til tross for alt som har skjedd, vil jeg bli i Australia og prøve å konkurrere, skrev Djokovic på Twitter.

Men det er ikke gitt at verdenseneren får bli. Nå er det opp til immigrasjonsminister Alex Hawke å bestemme om Djokovic sitt visum skal kanselleres likevel.

Og serberen er ikke ferdig med de australske myndighetene. For nå skal den australske regjeringen undersøker om den serbiske tennisstjernen løy på dokumentene som skulle sikre han innreise til Australia for å delta i Australian Open.

Djokovic svarte ifølge Sydney Morning Herald nei på spørsmålet om han hadde vært på reise 14 dager før han ankom Australia 6. januar. Han skal imidlertid ha foretatt en reise fra Beograd i Serbia til Spania i løpet av denne perioden. Det kommer frem av bilder i sosiale medier.

Å gi feil opplysninger på dette punktet er ulovlig, og kan føre til fengsling i maksimalt 12 måneder.

Verdensenerens vaksineholdning er omdiskutert. Årsaken til at han ikke kom forbi grensevaktene i Australia er fordi han ikke kunne dokumentere at han er vaksinert.

Det førte til et lengre drama på flyplassen, der Djokovic – som er på jakt etter Australian Open-tittel nummer ti og Grand Slam-tittel nummer 21 totalt – ble satt under politiovervåkning og senere transportert til et karantenehotell. Før han mandag slapp ut.