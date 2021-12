Magnus Carlsen på dag to av VM i lynsjakk i Polen.

Carlsen rotet vekk knusende overtak: − Dette hadde han vunnet ti år gammel

Magnus Carlsen (31) pådro seg to strake tap i lynsjakk-VM torsdag - og rotet så bort seieren mot russeren Kirill Aleksejenko (24).

Av Ole Kristian Strøm

– Han hadde et knusende overtak. Dette kunne han vunnet da han var ti år gammel også, sier NRK-eksperten Torstein Bae på direkten om den skuffende remisen mot Aleksejenko.

– En Houdini-redning av Aleksejenko, fastslår kollega Atle Grønn.

– Magnus virker helt ute av slag. Det er lenge siden sist han har gått på så mange tap i lynsjakk, sier Tarjei J. Svensen, sjakkekspert som jobber for chess24.com.

– Det har gått ganske dårlig. Jeg får bare beklage. Det er veldig synd å være såpass langt unna sitt beste når det gjelder, sier Carlsen selv til NRK.

– Jeg skal gjøre mitt beste i de fire siste rundene, så får vi se hva det holder til.

Carlsen har nå fem tap etter 16 runder i lynsjakk-VM. I 2018 og 2019 hadde han til sammen bare ett tap på 42 partier.

Carlsen-hjelper Daniil Dubov leder når tre runder gjenstår. Russeren har 13,5 poeng, mens Levon Aronian og Maxime Vachier-Lagrave har 13. Carlsen er på delt 17. plass med 11,5.

Parti 18: Remis

Kirill Aleksejenko med hvite brikker var en vrien oppgave for Carlsen. Nordmannen skaffet seg et lite overtak, men russeren forsvarte seg godt. Aleksejenko gjorde en stor tabbe med en springer, og Carlsen lå an til klar seier - men rotet det hele bort til remis.

Parti 17: Seier

Grekeren Dimitrios Mastrovasilis hadde som ventet ingen muligheter mot Carlsen med hvitt. Nordmannen overbeviste og vant etter bare 23 trekk.

Parti 16: Tap

Lynsjakk-eksperten Aleksandr Grisjtsjuk hadde hvite brikker, men møtte en hevngjerrig Carlsen. Det var lenge helt jevnt, og russeren kom etter hvert i akutt tidsnød. Likevel spilte Grisjtsjuk perfekt, samtidig som Carlsen gjorde noen svake trekk og tapte.

Parti 15: Tap

Carlsen med hvite brikker mot Anish Giri. Det nederlandske esset fikk overtak på brettet - men trøbbel med klokka. Carlsen forsvarte seg hardnakket, men ble til slutt utspilt av en nøyaktig og sterk Giri.

Parti 14: Remis

Armeneren Haik Martirosjan kom fra fire strake seirer og hadde hvite brikker. Begge spilte raskt og feilfritt. Etter hvert ble de enige om remis.

Parti 13: Seier

Nordmannen fikk en perfekt start på dag to av mesterskapet da iraneren Parham Maghsoodloo ble slått. Etter snaut 20 trekk fikk Magnus Carlsen et voldsomt overtak, og hadde ingen problemer med å «sette ballen i mål».

Det skal spilles i alt ni partier på andre dag av lynsjakk-VM. Carlsen fikk 8,5 av 12 mulige poeng onsdag.

De andre nordmennene: Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen har nå begge 8,5 poeng. Kristian Stuvik Holm har 7 poeng.

Det var totalt kaos før torsdagens andre del av lynsjakk-VM endelig kunne starte - én time forsinket. Hikaru Nakamura fortalte på Twitter at han hadde testet positivt for corona og trakk seg fra videre spill, og det var lenge uklart om hva dette ville bety for avslutningen av mesterskapet. Men etter hvert kom spillet i gang, og samtlige spillere valgte å fortsette.

Det spesielle den første dagen var at Carlsen først hadde 11 partier med avgjørelse - fire tap og syv seirer, før han endelig fikk dagens første remis i det 12. og siste partiet.

Lynsjakk - som er den mest ekstreme av «fartsdisiplinene» - har på mange måter vært Magnus Carlsens spesialgren. Han har gått til topps i VM hele fem ganger: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019. Nordmannen har altså vunnet de tre siste gangene det har vært arrangert. I 2020 ble det ikke noe hurtig- og lynsjakk-VM på grunn av corona.

I hurtigsjakk-VM tidligere denne uken fikk Magnus Carlsen bronse. Han hadde samme poengsum som tre andre i teten, men de spesielle reglene gjorde at det ble en gullfinale mellom Jan Nepomnjasjtsjij og Nodirbek Abdusattorov. Den 17 år gamle usbekeren vant. «Klin idiotisk regel», kalte Carlsen det.