– Det er galskap

Han er en av Ski-Norges mest betrodde menn. Nå lurer han på om han har sviktet de unge.

– Jeg tror alle har syndet, sier Torbjørn Broks Pettersen.

Han er en altmuligmann i norsk langrenn. Få kan så mye om skiløyper som ham, det er tross alt gjerne han som designer dem:

Lillehammer, Beitostølen, Gålå, Gjøvik, han har vært med og laget hundrevis.

Men den siste tiden har Pettersen innsett at han, og mange med ham, har sviktet. Han sier det selv.

Han er bekymret for hva barn og unge har opplevd ute i skiløypene.

Og hva opplevelsene kan ha ført til.

Pettersen ser betenkt ut i kontorstolen sin.

– Alt skulle være så tøft, ikke sant. Det startet etter Lillehammer-OL. Løypene vi lagde her var brutale. Det spredte seg, alle skulle ha det sånn etterpå, sier han.

Løypedesigneren sukker.

– Men du kan ikke sende en 17 år gammel jente opp der. Det er galskap! sier han og peker mot skiløypen utenfor.

Der ligger bakken han selv var med på å designe inn i verdenscupløypa her på Lillehammer.

72 høydemeter rett opp.

Slike kraftprøver lager han for å gi noen av verdens best trente, og mest robuste, mennesker noe å bryne seg på.

Men arrangører rundt omkring i Norge bruker disse tøffe løypene, designet for voksne, under alt fra krets- til juniorrenn. Barn helt ned i 13-årsalderen konkurrerer i dem.

– Det er den største feilen vi har gjort de siste 15–20 årene, sier Pettersen.

Utenfor kontoret hans bader Lillehammer-bakken i høstsol. Til vinteren skal den igjen få selv de beste skiløperne til å be om nåde.

Therese Johaug i bakkene på Lillehammer i 2015.

«SETTER IDEER I HODENE»

Det er noe som ulmer i Ski-Norge.

Noe må gjøres med løypene vi sender de unge ut i, det er alvor, sier flere vi snakker med.

Det blir pekt på at ungdommen ofte går i akkurat de samme, harde løypene som de beste – før storparten har trent og utviklet seg tilstrekkelig.

Dette kan gi så dårlige opplevelser at barn og unge slutter, sier både utøvere og foreldre vi har snakket med. Det er bekymringsverdig i seg selv, men mer alvorlig er den andre frykten mange har:

At løypene kan «sette ideer i hodene» til utøverne, og være med på å gi et anstrengt forhold til mat.

For i de tyngste løypene kan de med lett kropp få en fordel.

Også i forskningsmiljøet er dette blitt et tema.

– Løypeprofiler og løypelengde har betydning for hvilke utøvere som lykkes. Spesielt blant de unge er det viktig å være raus, slik at vi har ulike løyper og flere har en mulighet til å prestere, sier Jostein Hallén, professor i idrettsfysiologi ved Norges idrettshøgskole.

VG har den siste tiden skrevet flere artikler om spiseforstyrrelser og tynnhetsjag i skisporten. Det har kommet tips om å se på løypene – at de kan være en av årsakene. Flere vi snakker med sier løypeprofiler er en snakkis blant mange i miljøet.

Én som hever stemmen, er Gabriel Johannessen. Han er faren til landslagsløper Pål Golberg og leder for langrennskomiteen i Buskerud skikrets.

Gabriel Johannessen og Grete Golberg, foreldre til langrennsløper Pål Golberg.

– Vi er nødt til å se på hvordan vi kan ta vare på unge som ikke er født med verdens slankeste kropp. Hvorfor må alle gå like bratt og like langt? Hvorfor kan ikke skiidretten endre seg på dette området? spør Johannessen.

– Mange sier «det var like bratt og tøft før». Ja, det var det kanskje. Men vi trenger da ikke kjøre alle utøverne til topps i alle løypene som brukes av eliteutøverne, sier han.

FIS-KRAVENE Nettopp dette utløste debatt da representanter fra landets skikretser og Skiforbundet nylig møttes til høstmøte. Der var Johannessen en av flere som tok opp løypeprofilene. Noe det ble stilt spørsmål ved, er at de unge ofte går i løyper som har såkalt FIS-status. Det betyr at de er godkjent av Det internasjonale skiforbundet (FIS), og kan brukes til for eksempel NM og verdenscup. Det betyr også at løypene oppfyller kravene FIS har til blant annet høydemeter. På en femkilometer har FIS krav om en klatring på minimum 150 meter, og maks 200 meter, totalt. På en femmil skal det dermed være maksimalt 2000 høydemeter. Men løyper med likt antall høydemeter kan oppleves helt ulikt. For eksempel: To lange, bratte bakker kan oppleves som hardere enn åtte små. Mange tror også at det er løypene som går rett opp og ned som er tyngst, men det er det ikke. I slike får løperne nemlig hvile rett etter oppoverbakken, når de kjører ned: Derfor er løypene i verdenscupen ofte designet med flate partier etter oppoverbakkene – for å gjøre dem til en real utholdenhetstest. Det er dette som er en skikkelig voksenløype:

«EN BEVISSTLØS HOLDNING»

Så hvordan havnet Ski-Norge her?

Løypedesigneren Pettersen mener mye startet da norgescupen for juniorer fikk status som FIS-renn tidlig på 2000-tallet. Da måtte arrangørene begynne å bruke slike FIS-godkjente løyper.

– Men da tenkte de ikke over at den FIS-løypa var myntet på Marit Bjørgen og Petter Northug og den gjengen, og ikke en 17 år gammel jente fra Tromsø. Det er altfor mange som har hatt en bevisstløs holdning til bruken av løyper inn mot yngre, sier Pettersen.

Han utdyper:

– Arrangørene plukker bare frem den ene femkilometeren de har, og så kjøres det kretsrenn og juniorrenn og alt mulig der – og det tenkes ikke på at den er designet for voksne folk. En middels god junior har ingen god opplevelse i en sånn løype.

Problemet hadde ikke vært vanskelig å løse heller, mener han. Det kunne bare blitt laget til en løypevariant inne i det eksisterende løypenettverket som opplevdes lettere.

Selv er Pettersen den første til å innrømme at også han har arrangert renn der «løypen ble brukt feil», fordi han ikke skjønte bedre før.

I nesten 20 år har det vært slik.

Nå, etter en rekke saker om både frafall og problemer med mat, er det flere i Ski-Norge som har begynt å lure samtidig.

Kan det være en sammenheng?

«ET ENSIDIG IDEAL»

Det har blitt sent på kveld i Asker. Skiløperne Hannah Lervik (19) og Margrethe Wettre Andreassen (20) er omsider ferdig med alt av dagens treninger og studier.

De to venninnene har satt seg med hver sin kopp te.

– Dette med løypene er et tema folk har snakket om, sier Andreassen.

20-åringen er et av Norges lovende talenter, med sølvmedalje på fem kilometer i junior-NM som en av merittene. Men selv hun som er en så god skiløper, har stusset på det som foregår der ute i norske skoger.

– Jeg har reagert på skiløypene og hvilke egenskaper som blir favorisert, innrømmer Andreassen.

De to venninnene diskuterer over de rykende koppene. Dette synes de er viktig å snakke om – og på tide. De har selv kjent løypeproblemet på kroppen gjennom ungdomsårene.

– Da vi var små, og da vi ble juniorer, var det helt vanlig at vi skulle gå i de samme løypene som i verdenscupen, der toppen av seniorene går, sier Andreassen.

– Og selvfølgelig er det som kjennetegner langrenn, nettopp de bratte løypene, men jeg synes det er et problem at det er veldig lite variasjon. Det som går igjen, er at det er en fordel å være veldig liten og lett, men jeg synes det burde være større variasjon i hva slags egenskaper som kan være en fordel når du står på start, sier hun.

De to presiserer at de aldri har prøvd å tyne vekten eller hatt problemer med mat. Men de har observert mange som har det.

– Det er noe vi ser i miljøet, sier Lervik.

– Det er problematisk at det skapes et ideal, og et ensidig ideal. Det er derfor jeg tror mange føler at de må ned i vekt, sier Andreassen.

NERVØSE FOR Å SNAKKE

Om venninnene fikk bestemme, ville det kommet inn flere ulike løyper, samt noen kortere sprinter.

– Jeg føler langrenn bare blir snevrere og snevrere, lengre og hardere. Kanskje må vi få inn litt mer fart og spenning også, sier Lervik.

De har vært litt nervøse for å snakke om temaet i mediene. De frykter noen skal tro at de bare ikke liker å gå i tunge løyper, selv om de knapt har gjort annet de siste ti årene.

– Det er viktig å presisere at vi vil ikke ta bort noe, men heller legge til. De tøffe og lange distansene skal fortsatt være der. Dette handler om at vi vil at det skal være mer variasjon i langrenn, understreker Lervik.

De har lest samtlige av VGs artikler om spiseforstyrrelser i langrennssporten med interesse.

– Det er synd at mange får et veldig usunt forhold til langrenn, og at mange unge – og skiløpere generelt – føler at det å gå fort på ski må gå på bekostning av god helse, sier Andreassen.

De to skulle så gjerne ønske at alle fikk ha det som dem.

– For meg og Hannah har langrenn alltid vært noe gøy, en veldig positiv greie, sier Andreassen.

Det store spørsmålet som opptar stadig flere, er: Hva kan gjøres for at det blir det for alle?

«MÅ HA TO TANKER» Det kan virke som noe er i rørelse. Gabriel Johannessen sier han utelukkende har fått positiv respons etter at han luftet sine bekymringer på skimiljøets høstmøte. – Vi som har vært involvert i mange år, må nå ta et kollektivt ansvar for at det ikke har skjedd noe på dette området, sier Johannessen. – De som setter løypene, må ha to tanker i hodet samtidig: De skal tenke på eliten, men også på bredden. De må huske at vi også skal ha med oss unge utøvere inn i voksen alder. Sprintene må derfor også gjøres mer attraktive. Løypene må bli kortere, og løypene må bli lettere. Pål Golbergs far legger ikke skjul på at han har sett hvordan enkelte «går på havregrøt og vann» i forkant av renn. Det er dette som gjør det så komplisert. Hvordan sikre at utøverne klarer å satse på langrenn, med alle kravene, alle bakkene – alt som venter – på en måte som bevarer fysisk og mental helse? – Siden vekt spillere en rolle, kan det sette ideer i hodene på utøverne, sier idrettsprofessor Jostein Hallén. – Det er derfor en viktig oppgave å informere om at det ikke er særlig lurt å manipulere vekten, for det kan ha en rekke negative konsekvenser både på prestasjonen og helsen på kort og lang sikt. Disse konsekvensene er blant annet tap av viktig muskelmasse, og at utøvere som ikke spiser nok ikke klarer å trene optimalt. – Vi vet også at å finne en optimal konkurransevekt, som kan være veldig forskjellig for ulike individer, er det som gir de langsiktig beste resultatene. Jeg synes fokus bør ligge på den delen, sier den svenske landslagslegen Per Andersson. TAR SELVKRITIKK Lygna på Hadeland er en av løypene som ofte trekkes frem som blant de hardeste. Terje Nilsen i Gran IL er rennleder i Lygna. Han har vært med siden 1970-tallet, og synes det er bra at løypeproblematikken nå blir tatt tak i. – Vi har er en tøff bakke, som vi har diskutert mye. Det har vært underholdende å se folk gå den, men for juniorer kan det være litt for tøft, medgir han. Nilsen vedgår at hele den harde bakken er blitt brukt i juniorrenn, selv om arrangøren kunne ha valgt å bare bruke deler av den. – Vi kan nok ta selvkritikk på at løypene vi hadde i 2019 – spesielt sprintstafetten, hvor en del yngre jenter gikk – var for harde, sier rennlederen – som nå varsler at løypene vil modereres før årets sesong. Mye tyder på at det fremover vil skje endringer også andre steder. Et stort felt i bakkene i Lygna under 30 km fellesstart i norgescupen i januar i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

INTRIKAT PUSLESPILL

– Vi har en gyllen mulighet nå, sier Torbjørn Broks Pettersen.

Løypedesigneren har tatt VG med ut i traseene på Lillehammer. Han peker og forklarer:

– Her tenkte vi sånn. Her var vi usikre på det.

Pulsen stiger mens vi trasker oppover de grønne bakkene.

Det er lite som gjør løypedesigneren mer lykkelig enn å vandre rundt i skogen, eller «snike rundt bjørkeleggene», som han sier, og se etter de gode linjene i naturen.

Pettersen beskriver det å lage skiløyper som å legge puslespill. Bit for bit må plasseres riktig.

Han stanser ved en rad med røde plastrør som stikker opp fra jorden. Det er faste opplegg til TV-kabler, forklarer han, sånt som gjør det nesten umulig å endre noe på verdenscupløypene. Da må arrangøren også flytte nedgravde ledninger, strøm og vann, og mye annet.

Men når det gjelder løypene for den yngre garde, har Pettersen selv tenkt å sørge for at det blir tatt grep.

«UNIK MULIGHET»

I løpet av de kommende årene må nemlig en lang rekke av Norges hundrevis av FIS-godkjente skiløyper godkjennes på nytt. Det må de hvert tiende år.

– Jeg mener at nå har vi en unik mulighet når vi først skal reise rundt for å re-godkjenne. Da kan vi også se etter den lettere femkilometeren, og få lagt den inn så den kan brukes på kretsrenn og alt sånt, sier Pettersen.

Han var selv på høstmøtet for to uker siden og hørte på alle bekymringene. Tromsøværingen kunne kanskje følt seg truffet, men i stedet nikket han.

– Jeg er helt enig. Det har blitt litt for mange tøffe løyper i den øvre enden av skalaen, sier Pettersen.

Mye tyder nemlig på at de beste vinner uansett, sier han.

– Men for de på side to på resultatlista kan det bety mye. Og vi må beholde bredden. Ingen vet hvem som er best om fem-ti år.

«MÅ VRI ’HAUET’»

Etter å ha svettet og gått oppover i løypenettet har vi fått utsikt rett mot det største verket. De 72 høydemeterne.

Lillehammer-bakken.

Den nest drøyeste i verdenscupen, kun slått av Monsterbakken i Tour de Ski, men helt innenfor FIS-reglementet. Mange frykter den, men i langrennssporten finnes det utallige som elsker den typen slit.

Grafikken viser høydeprofilen til 5 kilometer-løypen på Lillehammer. Den totale høydeforskjellen er på 204 meter. Lillehammer-bakken starter rett før tre kilometersmerket ut i løypen.

Torbjørn Broks Pettersen elsker langrennssporten. Han har en annen jobb, men tar ut permisjon og bruker nesten alt av ferier på å lage skiløyper og arrangere verdenscup og andre skirenn gjennom hele vinteren.

Det er derfor han vil dette, og det er derfor han mener at han og kollegaene bør gjøre noen endringer.

– Det er fullt mulig å lage FIS-godkjente løyper som er lettere. En må bare vri hauet litt og tenke annerledes, sier løypedesigneren.