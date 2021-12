Svensk VM-spiller har stomipose: − Vært tabubelagt å snakke om

CASTELLÓN (VG) Den svenske VM-spilleren Jenny Carlson (26) skiller seg fra de fleste håndballspillere. Nå vil hun inspirere andre ved å vise at det er mulig å være toppidrettsutøver med stomipose.

– Jeg har vært åpen om det fordi jeg føler det har vært tabubelagt å snakke om. At det blir en nyhet at jeg har det, viser for eksempel hvor dårlig kunnskap det er rundt det og da trenger man å snakke om det, sier den svenske landslagsspilleren Jenny Carlson til VG og fortsetter:

– Da jeg fikk det, følte jeg ikke det fantes mye informasjon å hente.

Carlson har valgt å være åpen om sykdommen, og har blant annet opprettet Instagram-kontoen «athletewithstoma» hvor hun deler fra både hverdagen og toppidrettstilværelsen med stomipose.

Stomi er en kunstig åpning i kroppen, hvor tarm eller urinvei er ført ut til overflaten.

JUBEL: Jenny Carlson feirer etter svensk scoring mot Kasakhstan i VM.

– For det meste er det veldig positive tilbakemeldinger, forteller Carlson om åpenheten.

26-åringen spiller til daglig for danske Holstebro. Hun forteller at det ikke er noe problem å være håndballspiller samtidig som man har stomipose.

– Det går helt fint. Jeg synes ikke det er verre enn noen annen håndballskade jeg har hatt. Jeg synes det fungerer kjempebra å være aktiv og jeg er veldig glad for at jeg har fått en positiv opplevelse når det kommer til det, forteller Carlson.

Det var sommeren 2018 hun ble operert og fikk stomipose på magen. Hun fikk diagnosen ulcerøs kolitt allerede som 18-åring. Det er en betennelse i slimhinnen i tykktarm og endetarm. Til slutt førte bivirkninger til at hun måtte operere.

De norske håndballjentene synes det er inspirerende å se hvordan Carlson er åpen og deler av livet med sykdommen på sosiale medier.

– Jeg kjenner flere som har utlagt tarm og som har slitt med overgangen fra å ikke ha det til å ha det. Og det å få vite at man kan komme tilbake og ha et vanlig liv og være toppidrettsutøver, det synes jeg er fint at hun viser, sier Henny Reistad.

– Jeg synes det er helt fantastisk og jeg tror det hjelper ekstremt mange andre som kanskje tenker det hadde blitt problemer ved å drive med idrett. Jeg elsker når folk er åpne og ærlige om sånne ting, så det er fantastisk, sier Camilla Herrem.

Norge møter Sverige til andre kamp i hovedrunden lørdag 20.30. Kampen sendes på TV 3.

– Det blir en tøff kamp. Norge er utrolig dyktige, så nå skal alle krefter frem til den kampen for å vinne den, sier Carlson om kampen mot Norge.