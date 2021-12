Carlsen seiret etter kjempedrama i rekordlangt parti: − Aldri opplevd lignende

DUBAI/OSLO (VG) (Magnus Carlsen-Jan Nepomnjasjtsjij 1–0, totalt 3,5–2,5) Det utspilte seg et maratondrama rundt sjakkbrettet i VM i fredagens sjette parti mellom Magnus Carlsen (31) og utfordrer Jan Nepomnjasjtsjij (31). Der fikk nordmannen et gjennombrudd i VM-kampen.

– Var dette en typisk Magnus-seier?

– Jeg vet ikke, det var jo... På den måten at jeg ikke gir opp, litt som jeg pleide å gjøre i gamledager. Det var mye som gikk så som så, men det er ikke så farlig nå, sier Carlsen til VG.

– Hvor viktig var dette?

– Dette er ekstremt viktig, naturligvis. Jeg får gjennombruddet på den første ordentlige sjansen jeg hadde. Nå er det opp til han å slå tilbake, det er veldig, veldig deilig, fortsetter han.

Verdensmesteren hadde hvite brikker mot Jan Nepomnjasjtsjij (31) i partiet, som varte i over 7,5 timer og 136 trekk. I Dubai bikket klokken midnatt før det falt en avgjørelse - norsk seier.

Men det var en lang vei til vinnende stilling, før tidskontrollen på 40 trekk utspilte det seg et enormt tidsdrama.

– Jeg har aldri opplevd lignende, sa sjakkspiller Frode Urkedal, som var gjest i VGs studio.

Etter et tabbetrekk av Nepomnjasjtsjij sto Carlsen i en klart vinnende stilling, men nordmannen hadde knapt tid igjen på tiden og fulgte opp med en tilsvarende stor tabbe. Plutselig var det russeren som skulle spille for seieren.

Men presset tok «Nepo» også, og med fem sekunder igjen på klokken gjorde han trekket som sikret én ekstra time på klokken. Da var stillingen igjen nesten lik mellom VM-duellantene.

– «Nepo» må være veldig misfornøyd nå, oppsummerte Urkedal.

Det tok fullstendig av i studio under tidsnøden:

Carlsen kjempet videre for seier, men slet med å bryte igjennom. Nepomnjasjtsjij spilte svært nøyaktig, men nordmannen nektet å gi seg.

– Dette er den mest spennende kampen Magnus noen gang har spilt, sier den amerikanske stormesteren Mike Klein til VG.

Carlsen presset på i de «uendelige» og tok rekord for tidenes lengste VM-parti.

Den forrige rekorden ble satt i femte parti mellom Karpov og Kortsjnoj i 1978. Det stoppet på 124 trekk. Første VM-kamp ble spilt i 1886, siden den gang er det spilt 1092 partier.

Carlsen forsøkte å utfordre russeren med en uvanlig stilling i åpningen av partiet. Han flyttet frem både d- og g-bonden og la opp til en dobbel fianchetto.

– Dette er uvanlig spill av Magnus, men det er med vilje. Han ønsker å få russeren ut av forberedelsene, forklarte VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Nordmannen tilbydde også en bonde til Nepomnjasjtsjij b-filen, men VM-utfordreren bet ikke på agnet. Men Carlsen klarte aldri å få noe overtak.

– Magnus sin åpning har vært fullstendig mislykket, på tross av vår litt tidlige optimisme, sa Hammer.

Den regjerende verdensmesteren gikk etter hvert over i en fase kalt «nødbrems-Carlsen» av Hammer. Nordmannen ga opp løperparet og styrte ifølge ekspertene mot en remis.

ENORMT DRAMA: Magnus Carlsen – og Jan Nepomnjasjtsjij – havnet i enorme problemer i fredagens parti.

Det gjensto imidlertid mye drama, for etter hvert havnet Carlsen i tidsnød. Han brukte langt mer tid enn motstanderen på hvert trekk og strevde med å finne de riktige forsvarstrekkene. Derfor ble det ekstremt hektisk for Carlsen frem mot trekk 40.

Riktignok gjorde Nepomnjasjtsjij en tabbe som kunne gi Carlsen et overtak, men han klarte ikke å utnytte det. I stedet fikk russeren et lite grep på det. Men også Nepomnjasjtsjij ble presset på tiden, og fordelen fordunstet. Det endte til slutt med at de nådde 40 trekk-grensen omtrent jevnbyrdige.

Dramaet fortsatte da Carlsen presset på for vinst etter trekk 60. Men Nepo forsvarte seg heltemodig.

Både i 2016 og 2018 måtte verdensmesteren kåres i et tiebreak med hurtigsjakk. Carlsen var overlegen både mot Karjakin og mot Caruana.

Carlsen og Nepomnjasjtsjij er begge født i 1990 og spilte mot hverandre første gang allerede i oktober 2002.

Mens Carlsens fire tidligere VM-matcher har gått over 12 partier, er det denne gang 14 partier med klassisk sjakk. Dette er fjerde gang nordmannen forsvarer sin VM-tittel etter at han verdensmester ved å slå Viswanathan Anand i 2013.