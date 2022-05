SKUFFET: Casper Ruud skulle gjøre det store i French Open i fjor, men 4. juni tapte han mot Alejandro Davidovich Fokina og det var slutt i tredje runde.

Dårlige minner for Ruud: − Den største skuffelsen

PARIS (VG) Casper Ruud (23) innrømmer at han er litt stresset foran French Open.

Av Camilla Vesteng

Spillere på 19 og 20 år som leverer på tennisbanen gjør at Ruud føler seg litt stresset og litt gammel, når han skal spille sin første kamp i årets French Open tirsdag.

– Jeg kan ikke si det ennå, for jeg er bare 23 år, men når du ser spillere som (Carlos) Alacaraz og (Lorenzo) Musetti og alle de andre guttene, så begynner jeg å føle meg litt gammel. Det er viktig for meg å ha et godt Grand Slam-resultat i år, for å vite for fremtiden at jeg kan gjøre det samme eller et enda bedre resultat, sier Casper Ruud til Eurosport gjengitt på firstsportz.com før French Open.

Ruud er en av dem som har fått erfare at unge Alcaraz er ekstremt god. De møttes i finalen i Masters 1000 i Miami tidligere i år. Ruud tapte 7–5, 6–4 i en intens finale. I Frankrike blir Alcaraz omtalt som fenomenet.

Ruud tapte også mot Alcaraz på grusen i Andalucia i fjor:

Den spanske 19-åringen vant sin førsterundekamp i overlegen stil, da han slo argentinske Juan Ignacio Londero 6–4, 6–2, 6–0. Alcaraz møter landsmannen Albert Ramos-Viñolas i andre runde.

Info De ti beste tennisspillerne på ATP-rankingen 23 år og yngre: 4. Stefanos Tsitsipas (23), Hellas 6. Carlos Alcaraz (19), Spania 8. Casper Ruud (23), Norge 9. Felix Auger-Alliasime (21), Canada 12. Jannik Sinner (20), Italia 15. Denis Shapovalov (23), Canada 20. Alex de Minaur (23), Australia 28. Alejandro Davidovich Fokina (22), Italia 30. Sebastian Korda (21), USA 31. Miomir Kecmanovic (22), Serbia ** Verdensener Novak Djokovic er 35 år. Vis mer

Ruud har syv ATP 250-titler. Men han har aldri kommet lenger enn til tredje runde i French Open. Alcaraz har allerede spilt en Grand Slam-kvartfinale. Det skjedde i USA Open i fjor, da var han 18 år. Muzetti spilte seg til fjerde runde i French Open i fjor. Da skulle Ruud gjøre det helt store, men det ble stopp etter tre kamper, nok en gang.

– French Open har vært i tankene mine i noen uker allerede, fordi det er en turnering hvor jeg i fjor var litt uheldig og var kanskje den største skuffelsen, sier Ruud.

Han er nå blitt så god at han skal spille førsterundekampen på hovedbanen Court Philippe-Chatrier.

SLO RUUD: Alejandro Davidovich Fokina slo Casper Ruud i tredje runde i French Open i fjor, og knyttet neven for det.

For Ruud tapte mot litt yngre Alejandro Davidovich Fokina i tredje runde. Skuffelsen var enorm.

– Men Davidovich kom til kvartfinalen, som antageligvis var ett av mine store mål det året, sier Ruud til Eurosport.

Ruud kom til Paris med en rykende fersk ATP 250-tittel. Etter en høydramatisk finale tok han sin syvende ATP-tittel. Men han mangler det gode Grand Slam-resultatet. Og han føler altså at det er på høy tid å levere nå.

– Jeg setter det som et veldig stort mål og har store forventninger for dette året. Så jeg håper selvsagt jeg leverer, sier Ruud.

Ruud er ranket som verdens åttende beste tennisspiller. Forventningene er der. Ruud spilte seg til sin første fjerderunde i en Grand Slam i Australian Open tidligere i år. 23-åringen trente i den franske hovedstaden mandag. Det var regn i luften. Men det stoppet ikke autografjegerne som var på plass for å få sitt etter økten.

Første motstander på grusen i det enorme Roland Garros-anlegget for Casper Ruud er den franske veteranen Jo-Wilfried Tsonga. 37-åringen spilte semifinale i French Open i 2013 og 2015. De to har aldri møtt hverandre før.