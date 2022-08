Molde klare for Conference League: − Enorm prestasjon

(Wolfsberger AC – Molde 0–4, 1–4 sammenlagt) Molde er klare for gruppespillet i Conference League etter en solid prestasjon i Østerrike.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Molde er for første gang klare for gruppespillet i Conference League. De gjorde det vanskelig for seg etter å ha tapt det første oppgjøret 0–1, men 4–0-seieren i returoppgjøret sikret avansement for moldenserne.

– De gjør en enorm prestasjon mot et Wolfsberg-lag som var sjanseløse. Over to oppgjør var de ikke i nærheten av Molde-klassen, sa fotballkommentator i VG, Vegard Aulstad.

AVANSEMENT: Sivert Mannsverk og Magnus Wolff Eikrem kunne feire etter et flott angrepsspill.

Molde fikk en drømmestart på oppgjøret. Det tok kun drøye fem minutter før Emil Breivik klinte til utenfor sekstenmeteren.

– Den er strak den vristen der altså, og så er han litt heldig når ballen får en retningsforandring, sa fotballekspert Christian Gauseth, i VG-studioet.

GLIS: Molde hadde mye å glise for i returoppgjøret mot Wolfsberg.

Etter 33 minutter vartet bortelaget opp med en flott kontring. David Fofana og Magnus Wolff Eikrem kombinerte flott og sistnevnte spilte videre ut til Sivert Mannsverk. Fra femten meter brukte han innsiden av foten og plasserte ballen flott i nærmeste hjørne.

– Utrolig godt gjort. Det er Molde som har kjørt den kampen her. Det er litt som forventet. De er bedre enn Wolfsberg, men hjemmelaget er ikke ufarlige de heller, sa Gauseth.

Molde hadde grei kontroll i andre omgang også. Etter drøyt halvspilt omgang danset Markus André Kaasa inne i sekstenmeteren. Hendrik Bonmann ga en enkel retur og der sto Ola Brynhildsen og pirket inn det tredje for kvelden.

– Den var deilig for Ola Brynhildsen, utbrøt Aulstad.

Tre minutter på overtid hadde Wolfsberg de fleste i angrep, og da fikk Brynhildsen mye rom offensivt. Det utnyttet han til det fulle da han satte inn 4–0.

Moldenserne kan med det se frem til Conference League-kamper denne høsten.

Trekningen for gruppene til Conference League er 14.30 på fredag.