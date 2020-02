Skøytelegenden Per Ivar Moe om: VM-dramaet på Bislett, forholdet til «Kupper’n» og den farlige sykdommen

FROGNER STADION (VG) Han ble hyllet av en hel nasjon for det populære VM-gullet på skøyter i 1965. Men da karrieren egentlig skulle begynne, sluttet den for Per Ivar Moe (75).

Nå nettopp

Bare 20 år gammel bestemte han seg for å legge opp. Den overraskende avgjørelsen forundrer svært mange nordmenn den dag i dag.

Fra andre aviser