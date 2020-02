13 er Jarl Magnus Riibers lykketall

Med sin 13. seier for sesongen avgjorde Jarl Magnus Riiber (22) verdenscupen sammenlagt - og skrev samtidig kombinert-historie.

For ingen har tidligere klart å vinne 13 verdenscuprenn på én vinter. Riiber selv og finnen Hannu Manninen sto med 12.

– Jeg hadde sjansen i fjor, men klarte det ikke. Det er godt å gjøre det nå - med en del renn igjen, sa Riiber til NRK.

– Det er utrolig å avgjøre verdenscupen her på hjemmebane.

– Verden har vel aldri sett maken til verdenscupsesong, fastslo Torgeir Bjørn på NRK-sendingen.

– Luken har vært så stor etter hoppdelen at han har kunnet leke seg litt i langrennene denne sesongen.

– Og han har mange år foran seg i kombinertsporten, fortsatte Bjørn.

Jørgen Graabak sa etter å ha blitt nummer to lørdag at han var «best i den menneskelige klassen» - altså bak Riiber.

Magnus Riiber klinket til med et 137 meter langt hopp og hadde dermed 25 sekunders ledelse foran langrennet - som dermed ble en ren formalitet. Han gikk inn til sin 26. verdenscupseier i karrièren.

Espen Bjørnstad og Jens Lurås Oftebro gikk ut henholdsvis 29 og 45 sekunder bak. De sørget for at Norge tapetserte seierspallen i Granåsen denne søndagen - med unggutten Oftebro (19) først av de to. Duoen knappet inn på Riibers forsprang mot slutten og holdt samtidig Jørgen Graabak bak seg. Graabak gikk inn til 4. plass og fullbrakte den norske suksessen. Kombinert er igjen en paradegren for Norge.

– Det var en tung fight mot Jens, men jeg er fornøyd med 3. plass, sa Bjørnstad på NRK-sendingen.

– Jeg er veldig fornøyd med å slå Espen. Jeg tapte mot ham i samme bakke lørdag, sa Jens Lurås Oftebro.

– Det er kult at vi er fire nordmenn på toppen her.

Magnus Krog falt underveis, og på NRK-sendingen ble det antydet at man fryktet brudd i venstrearmen. Han gikk uansett inn til 14. plass - før han ble brakt til lege.

Publisert: 23.02.20 kl. 16:25 Oppdatert: 23.02.20 kl. 16:46

