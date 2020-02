HENG PÅ PALLEN: Håvard Lorentzen (27) fikk en god åpning av sprint-VM på hjemmebane med 34,90 sekunder på 500 meter og 1.08,95 på 1000 meter (bildet). Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Russerne trekker seg – Lorentzens medaljesjanser øker

HAMAR (VG) Håvard Lorentzen (27) kjenner ikke lenger smerter fra hoften som har plaget ham hele sesongen. Foran finaledagen lørdag snuser Norges regjerende OL-mester på en pallplass sammenlagt i sprint-VM.

Fredag kveld ble det klart at Pavel Kulizjnikov og de andre russiske herrene trekker seg fra VM. BA omtalte saken først, og fikk bekreftet av en russisk talsperson at russerne er ute av startlistene før VMs andre dag, og at Kulizjnikov er influensasyk.

Rett etter løpet, og før beskjeden om det russiske frafallet kom, sa Lorentzen dette om sjansene for pallplass.

– Det tør jeg ikke spekulere i. Men det er bare tre tideler opp til han som har vært best i verden de to siste sesongene (Kulizjnikov jou.anm), svarer Håvard Lorentzen på VGs spørsmål om «Drillo-prosentsjansen» for at han kan ende mesterskapet på pallen lørdag.

500-meteren for sprinterne starter klokken 11.07 lørdag, den avgjørende 1000-meteren klokken 13.59. TV 3 viser sprint og allroundmesterskapet på Hamar.

Kulizjnikovs forfall betyr at Håvard Holmefjord Lorentzen er oppe på 5.-plass og bare 0,140 tidspoeng fra pallplassering.

Sprintlandslagets trener Jeremy Wotherspoon mener Håvard Lorentzen kan gå fortere på 500 og 1000-meteren finaledagen «hvis han har konkurransehodet på plass».

– Jeg synes han var litt «off» på 1000-meteren. Kanskje han overarbeidet noe. Han sa at han ikke fant flyten. Men det var rett etter løpet. Etter å ha fått fordøyd det, behøver det ikke være det, mener Wotherspoon.

– Jeg tror han kan bygge på («build on») dette og gå bedre i morgen (lørdag), sier den tidligere verdensrekordholderen.

Håvard Lorentzen smilte godt etter 500 meteren på 34,90 og 8.plass i Vikingskipet.

Etter 1000-meteren fredag kveld kunne han fortsatt være ganske fornøyd.

– Det var litt mer snert i skyvene på 500-meteren, vedgår han.

I nest siste par mot Tysklands Nico Ihle gikk han på 1.08,95. Det ga 7. plass, seks hundredeler bak Kulizjnikov på 6. plass. Dermed ligger Norges største medaljehåp i det historiske dobbelt-VM - allround og sprint samme sted og tid - på 6. plass sammenlagt halvveis i sprintmesterskapet.

Japans Tatsuya Shinhima satte banerekord og personlig rekord med 1.08,28 og leder sammenlagt etter to løp, foran overraskelsen Laurent Dubreuil fra Canada og Russland gullfavoritt og verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov på 3. plass. Kanadieren tok 5. plass på 1000-meteren.

– Han er med i sjiktet som kan kjempe om medaljene. Det er vi veldig fornøyd med. Det er mer den gamle «Lorry» (Håvard Lorentzen) som gikk der nå, sa landslagstrener Edel Therese Høiseth til VG i pressesonen umiddelbart etter 500-meteren.

På spørsmål om han har smerter i hoften som har plaget ham fra begynnelsen av denne sesongen, svarer Håvard Lorentzen «nei».

– Jeg kjenner det, men det er ikke noe som hemmer meg, slik det gjorde før jul, sier han.

– Det er første gang jeg har sett ham knytte neven etter målpassering, påpeker lagkamerat Henrik Fagerli Rukke - som også gikk sin beste 500 meter denne sesongen med 35,46 (17. plass).

– Det beste løpet jeg har gjort denne sesongen på 500 meter, uttalte Lorentzen til TV 3 og mente samtidig at løpet ikke var perfekt hele veien.

Edel Therese Høiseth påpeker at et knippe av av konkurrentene rundt og foran ham på den foreløpige resultatlisten er 500-spesialister, mens Lorentzens sterkeste distanse per nå er 1000-meteren. Medaljekandidaten Viktor Musjtakov fra Russland kastet inn håndkleet etter å ha gått inn til 6. plass på åpningsdistansen.

KJENTE TAKTER: Håvard Lorentzen under 500-meteren i sprint-VM fredag. Da gjenstod tre løp i sprint-VM, 1000 meter fredag og 500 og 1000 meter lørdag morgen og formiddag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Lorentzen (27) ble sprintverdensmester sammenlagt i Kina for to år siden, et par uker etter at han vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter i Pyeongchang. Forrige sesong gikk det mer trått. I Vikingskipet i begynnelsen av februar 2019 var han langt bak de beste på 500 meter og litt nærmere på 1000 meter.

En uke senere rettet han imidlertid opp innrykket av skral form ved å vinne sølvmedaljen på 500 meter i distanse-VM i Inzell. Alt i alt sluttet sesongen likevel i moll, med 4. plass sammenlagt i sprint-VM i Heerenveen.

Foran hjemme-VM har han vist stigende form og bedre takter, spesielt på 1000 meter.

Programmet i tidenes første dobbelt-VM på skøyter er stritt for sprinterne. Etter mesterskapets første 1000-meter fredag kveld, må de sette alle kluter til for å bli startklare til den andre 500-meteren allerede lørdag morgen - før allroundmesterskapet med Sverre Lunde Pedersen & co starter.

Håvard Lorentzen vet hvordan hans mesterskap ender ved 15.00-tiden samme dag, etter den andre og avgjørende 1000-meteren. Fire sprintløp i løpet av 20 timer med andre ord.

