TAPTE OMSPILL: Magnus Carlsen i Sinquefield Cup. Foto: Lennart Ootes

Magnus Carlsen tapte på tid: – Jeg var ikke i nærheten

Magnus Carlsen (28) kom i akutt tidstrøbbel i omspillet mot Ding Liren (26) i Sinquefield Cup. Han tapte det første lynsjakkpartiet på tid - så tapte verdensmesteren også det andre da han febrilsk prøvde å utligne.

– Han var mye bedre enn meg i dag. Det var en fullt fortjent seier, sa Carlsen på arrangørens sending.

– Jeg var ikke i nærheten!

Det er første gang Magnus Carlsen taper omspillet om en turneringsseier. Han har tidligere ti seirer av ti mulige. Blant annet avgjorde han VM-matchene både i 2016 og 2018 i omspill.

Carlsen og Ding Liren spilte først to hurtigsjakkpartier uten å få noen avgjørelse - men i lynsjakk avgjorde kineseren - som kanskje står frem som den fremste utfordreren til Carlsen akkurat nå.

– Ding Liren seiler opp som favoritt til å bli Magnus' neste VM-motstander. Han er veldig vanskelig å slå, så det vil kunne bli en stor utfordring i en VM-match, sier sjakk-eksperten Tarjei J. Svensen, mannen bak mattogpatt.no.

– Men først må jeg vinne kandidatturneringen, smilte Ding Liren selv etter seieren torsdag. Kandidatturneringen er VM-kvalifiseringen der vinneren får møte verdensmesteren for å spille om tittelen.

Carlsen hadde vunnet alle de syv turneringene han hadde deltatt i dette året før han dro til St. Louis. Der ble det først en skuffende 6. plass i hurtig- og lynsjakkturneringen - mens han hadde en mirakuløs avslutning i klassisk sjakk - og oppnådde altså omspill mot Ding Liren.

– Jeg hadde ikke ventet å vinne, sa Ding Liren i intervjuet på arrangørens hjemmeside.

– Jeg vet at jeg er den første som slår Magnus Carlsen i et tiebreak.

I det første hurtigsjakkpartiet fikk kineseren et lite overtak, og kommentator Maurice Ashley fastslo:

– Magnus har blitt utspilt!

Men Carlsen - med hvite brikker - klarte å holde kineseren til remis. Likevel kunne Ding Liren smile etter å ha klart uavgjort med svarte brikker.

Kineseren hadde så muligheten med hvite brikker, og Carlsen fant plutselig seg selv i tidstrøbbel. Men også parti to endte i remis.

Deretter var det lynsjakk: Carlsen kom i kjempetrøbbel i det første partiet, der han hadde svarte brikker. Nordmannen kom i akutt tidstrøbbel, men spilte likevel imponerende nøyaktig. Han ble «torturert» av Ding, og tapte til slutt på tid - etter hele 87 trekk.

Dermed kunne kineseren klare seg med remis i det siste lynsjakkpartiet - der han hadde svart. Ding Liren spilte overbevisende og skaffet seg plutselig et stort overtak.

– Det er bare å gi opp for Magnus, fastslo kommentatoren Maurice Ashley.

Magnus Carlsen hadde ni strake remiser i Sinquefield Cup, men slo Wesley So og Maxime Vachier-Lagrave i sine to siste partier. Dermed kom han opp på samme poengsum som Ding Liren, og disse to spilte altså playoff om seieren torsdag.

Nordmannen er vanligvis nesten uslåelig i de raske sjakkvariantene, men hadde en voldsom nedtur i hurtig- og lynsjakkturneringen som gikk i St. Louis rett før Sinquefield Cup. Resultatene der gjorde at han mistet statusen som verdensener i hurtigsjakk til Maxime Vachier-Lagrave og som verdensener i lynsjakk til Hikaru Nakamura.

