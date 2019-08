ENDRING: I Sverige åpnet man ved nyttår opp for utenlandske spillselskaper gjennom en lisensordning. I Norge er et fortsatt politisk flertall for den såkalte enerettsmodellen, eller monopol. Foto: Julie Jacobson / AP

Svensk spillmonopol opphevet: Mener problemspillerne beskyttes bedre

Svenska Spel, det svenske lotteritilsynet og en svensk professor i økonomi er enige etter et åtte måneder uten spillmonopol: Å tillate utenlandske spillselskaper har vært en suksess.

Det begrunnes både økonomisk og av hensyn til personer med spillproblemer.

– Det var «vill vest» i Sverige før nyttår: Alle de utenlandske spillselskapene hadde markedsført seg overfor svenske kunder i årevis. Lovendringen fungerer, og har vært viktig. Nå betaler de utenlandske selskapene skatt som alle andre, og vi har like regler å forholde oss til, sier administrerende direktør i Svenska Spel, Patrick Hofbauer, til VG.

Mens Norsk Tipping kjemper for å bevare spillmonopolet i Norge, har altså søsterselskapet på den andre siden av grensen en helt annen erfaring.

Det var ved nyttår at spillmarkedet i Sverige ble regulert. Dermed fikk utenlandske spillselskaper tillatelse til å markedsføre seg og operere i landet, sammen med Svenska Spel.

Ferske tall fra Spelinspektionen – som tilsvarer Lotteritilsynet – viser at 86 utenlandske spillselskap nå har lisens til å drive i Sverige. Disse betaler en avgift for å få lisens. I tillegg betaler selskapene både såkalt spillskatt og selskapsskatt til den svenske staten.

Rundt 91 prosent av spill i Sverige foregikk hos selskaper med lisens i 2. kvartal i år. Det anses som høyt, og helt avgjørende for at en lisensordning skal kunne forsvares.

I første halvår fikk den svenske staten inn 1,8 milliarder kroner i skatt fra spillindustrien. Svenske medier har tidligere omtalt at det var dobbelt så mye som forventet, men det skyldes en regnefeil, mener økonomiprofessor David Sundén i Lakevill Consulting.

Det er tvert imot ganske nøyaktig hva han selv regnet ut da han skrev en offentlig utredning til myndighetene i forkant av lovendringen.

– Reguleringen av markedet har vært veldig positiv. Alt peker i riktig retning, sier Sundén til VG.

– Hva er erfaringene etter åtte måneder?

– Man har lyktes med å omregulere dette markedet uten at staten taper penger. Spillselskapene har fått en masse nye regler, tøffe krav, de må forholde seg til. Det betyr ingenting dersom tilsynsmyndigheten ikke er steinharde, men det har de vært i Sverige. Man kan ikke ha bøter på 100.000 kroner. Det må merkes på lommeboken at man har brutt reglene, sier økonomikonsulenten.

Sverige / Norge i tall: * Nettoommsetning (innsatser minus utbetalt gevinst) på det svenske markedet var 6,4 milliarder kroner i 2. kvartal. Det inkluderer Svenska Spel og utenlandske selskaper. * I Norge var tilsvarende tall for hele 2017 på 10,3 milliarder kroner. I tillegg kommer mellom 2 og 3,3 mrd. kroner i omsetning hos utenlandske selskaper. * Rundt 91 prosent av spill i Sverige foregikk i 2. kvartal hos selskaper som har lisens * Markedet hos dem med svensk lisens vokste med 3,2 prosent fra 1. til 2. kvartal i 2019. * Rundt 39.000 svensker har ekskludert seg fra spill gjennom spillpause.se per dags dato. De er da ekskludert fra samtlige 86 selskap med lisens.

Spillgiganten Betsson fikk tidligere i år en bot på 19 millioner kroner for brudd på bonusreglene i Sverige. Selskapets overskudd har også fått seg en knekk etter åtte måneder med tøffe regler i Sverige.

Sundén peker på Ninja Casino, som ble kastet ut av lisensordningen av det svenske lotteritilsynet, etter gjentatte brudd på reglene.

– For et år siden hadde man ikke verktøy til å kaste dem ut, sier han til VG.

– I teorien kan de vel bare fortsette som før utenfor lisensordningen?

– Nei. De er helt avhengige av å markedsføre seg for å få spillere. Uten markedsføring er man død. Og ingen vil annonsere for selskap uten lisens.

– Vil en lisensordning komme problemspillerne til gode?

– Ja ja. Det er mye bedre enn før, da man hadde en masse forbrukere som var kunder hos et selskap på Malta, der reguleringen bare handlet om å tjene penger. Den maltesiske reguleringen blåser jo fullstendig i svenske forbrukere.

SPILLSJEF I SVERIGE: Patrick Hofbauer er toppsjef i Svenska Spel. Foto: Svenska Spel

Når VG ringer kommunikasjonssjef Anders Sims i Spelinspektionen, så befinner han seg på nettopp Malta. Der får han nøkkelopplysninger av myndighetene om selskaper som ønsker seg lisens i Sverige.

Svært mange spillselskaper har base på Malta.

Sims er klar på at Spelinspektionen ikke har politiske meninger om spillpolitikk, men svarer likevel et klart «ja» på om problemspillere får bedre beskyttelse i dag enn før reguleringen.

– Fra å kontrollere mindre enn halve markedet, så har vi nå kontroll på over 90 prosent av markedet i Sverige. Vi kan stille krav med kundenes interesser i fokus. Spillselskapene med lisens har for eksempel nå plikt på å identifisere problemspillere og stoppe dem. Det var én av årsakene til at Ninja Casino mistet sin lisens, sier Sims.

Før jul i fjor hadde 21.000 svenske forbrukere ekskludert seg selv fra å spille hos det statlige selskapet. Men i dag gjelder en selvekskludering hos alle de 86 selskapene som har lisens. Stenger man seg ute ett sted, kan man altså ikke spille videre hos andre selskaper – slik man kunne før lovendringen.

For øyeblikket har 39.000 svensker ekskludert seg selv på nettstedet spelpaus.se.

– Dette hadde ikke vært mulig før lovendringen ved nyttår. Og spillselskapene merker det i regnskapene sine. Det er nok en del gamle storspillere som har sluttet, sier Anders Sims.

Men alt har ikke vært rosenrødt etter lovendringen for åtte måneder siden. Det voldsomme volumet av markedsføring har vært sett på som et problem.

Til forskjell fra etablerte medier i Norge har flere «seriøse» mediehus i Sverige i flere år reklamert for utenlandske spillselskaper – selv før omreguleringen ved nyttår. Men da loven ble endret, eksploderte det hele. Til slutt måtte den ansvarlige statsråden komme på banen og mane til moderasjon.

Alternativet var en tøffere lovregulering.

– Det var mye før, men det kom enda mer etter at markedet åpnet seg og selskapene for alvor dukket opp i sosiale medier, og på Google, sier Anders Sims.

– Har det blitt bedre?

– Ja, vi opplever det. Vi har kommunisert at nivået ikke er OK, og føler at det har roet ned seg i mengde og tone. Vi trodde også at det ville bli voldsomt ved årsskiftet, siden mange ville kjempe for å få en posisjon i markedet tidlig og teste grenser. Hvordan det blir fremover, er det vanskelig å si noe om, sier han.

Patrick Hofbauer i Svenska Spel tror tallet på lisenshavere i Sverige vil falle i fremtiden. Reglene som er innført vil ikke gjøre hverdagen lønnsom for samtlige av dagens 86 selskaper med lisens.

– Vi opplever en tøffere konkurranse, siden flere tilbyr sportsspill. Men vi henter inn en del av det ved å kunne tilby nettcasino. Det kunne vi ikke tilby tidligere, i motsetning til Norsk Tipping, understreker Hofbauer.

– Er du enig med Sundén når han sier at omreguleringen har vært vellykket?

– Det peker i riktig retning, helt klart, sier Svenska Spel-sjefen.

Anders Sims i Spelinspektionen vil ikke gi råd til Norge. Han understreker at han representerer et statlig myndighetsorgan og kjenner heller ikke norske forhold godt nok.

David Sundén har derimot en mening:

– Ta denne tematikken på alvor, og stopp den ideologiske skyttergravskrigen.

