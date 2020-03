RAMMET: Snowboarderen Michela Moioli (t.v.) og alpinisten Sofia Goggia sjarmerte IOC-kongressen i juli. Nå opplever de stor sorg. Foto: LAURENT GILLIERON / KEYSTONE

OL-mesterne omgitt av død og sykdom: – Det er krig

Da Italia vant avstemningen om OL 2026, fikk disse to kvinnene sin andel av æren for seieren. Åtte måneder senere er de to OL-mesterne omgitt av sykdom og død i Bergamo-området.

Sofia Goggia (27) er OL-vinner i utfor fra Pyeongchang i 2018.

Michela Moioli (24) tok gull i snowboardcross i de samme lekene. Moioli har mistet sin bestemor Camilla etter at hun ble smittet av viruset. Bestefaren Antonio er også smittet og ligger på intensiven.

– Det er krig her hjemme, sier Moioli til nyhetsbyrået AP.

– Byen er helt øde. Det eneste du hører, er kirkeklokker som ringer for dødsfall, og ambulanser.

Kistene står på rekke og rad, klare til å bæres inn i kirkene i Bergamo, nord i Italia. Provinsen med 1,2 millioner innbyggere er så langt den i Italia som har blitt hardest rammet.

Italiensk journalist til VG: «Italia blir aldri det samme»

GULLVINNER: Michela Moioli vinner snowboardcross under OL i Pyeongchang i 2018. Foto: Lee Jin-man / TT NYHETSBYRÅN

Lørdag morgen er det registrert nesten 50.000 smittede i Italia, og over 4000 døde. Ifølge statistikkbyrået Statista kommer over halvparten av disse kommer fra Lombardia, som provinsen Bergamo er en del av.

– Hver eneste familie har minst én person med coronaviruset, sier Moioli.

Se bildespesial: I italienske Bergamo er krematoriet åpent 24 timer i døgnet

ALPIN-STJERNE: Sofia Goggia i tyske Garmisch-Partenkirchen i februar. Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA

Ifølge nyhetsbyrået ANSA er situasjonen så ille i Bergamo at forsvaret er satt inn for å dra rundt og hente døde. Sky melder at minst 93 mennesker er døde i den velstående byen. Mange lik skal ha blitt fraktet til en naboregion, fordi det ikke er kapasitet til å kremere alle i Lombardia.

Goggia og Moioli snakket foran de rundt 100 IOC-medlemmene da OL 2026 skulle avgjøres i juli 2019. De talte varmt for Milano-Cortina d’Ampezzo, som vant. Sverige ble igjen stående som taper i en OL-avstemning.

Nå er de innestengt i sine hjem, ikke så langt fra hverandre i Bergamo. Goggia tvitret torsdag et bilde av en prosesjon med militære kjøretøyer som fraktet bort lik.

– Sykehusene, særlig i Bergamo-området, er i ferd med å falle sammen, skrev Goggia på Instagram.

– Det knuser hjertet mitt å tenke på at så mange eldre mennesker opplever så tøffe tider.

Italiensk corona-studie: 352 av 355 døde hadde underliggende sykdom

Hun skrev om en følelse av «ensomhet og motløshet».

Denne våren skulle ha vært til stor glede for Bergamo sportslig, etter som byens fotballag, Atalanta, var klar for kvartfinalen i Champions League etter å ha slått ut Valencia i åttendedelsfinalen – før all fotball i Europa ble stoppet.

AP skriver at Moioli i slutten av januar måtte forlate hjemmet sitt i Bergamo og flytte inn i militærbrakker i Courmayeur – for å kunne fullføre verdenscupsesongen uten å måtte gå i karantene.

Da Moioli vant siste rennet i Veysonnaz, og dermed også krystallkula, gråt hun av glede etterpå og fortalte at hun hadde vunnet «for min hjemby».

Bare dager senere døde hennes bestemor.

– Begravelsen varte i bare fem minutter. Det var ikke engang tid til å samle hele familien, forteller Moioli.

Publisert: 21.03.20 kl. 08:20

