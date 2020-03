AVLYST: Birkebeinerrennet 2020 er avlyst. Foto: Geir Olsen/Birkebeinerrennet

Birkebeinerrennet avlyses etter råd fra Folkehelseinstituttet

Birkebeinerrennet følger Folkehelseinstituttets anbefaling om å avlyse årets utgave av det tradisjonsrike rennet. Det fører til en alvorlig økonomisk situasjon for arrangøren.

– Vi tar ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av coronaviruset. Vi lytter selvfølgelig til de pålegg og råd som nasjonale helsemyndigheter gir, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen til VG.

Tirsdag kom meldingen om at Folkehelsesinstituttet (FHI) anbefaler å avlyse arrangementer med 500 deltakere eller mer, og Birkerbeinerrennet har valgt å følge dette.

– Vi har hele tiden hatt dialog med helsemyndighetene, og når deres råd endret seg i dag, velger vi å følge dette, sier Thorbjørnsen, og opplyser at avgjørelsen ble tatt på ekstraordinært styremøte tidligere tirsdag.

Torbjørnsen opplyser at om lag 6400 hadde meldt seg på det virkelige høydepunktet, den 54 kilometer lange traséen fra Rena til Lillehammer. Han kan imidlertid ikke si noe om hvordan disse vil få deltakeravgiftene refundert.

– Nå skal vi summe oss og få oversikt over hva alt dette betyr, og se på hvordan vi skal håndtere dette videre. En refusjonsordning vil være en naturlig del av dette.

Lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen skriver at de mange frivillige ble informert på et møte i Håkons hall i Lillehammer tirsdag kveld. Dermed blir det ingen utgave av det tradisjonsrike rennet, og det vil få økonomiske følger for arrangøren Birken AS.

– For oss er dette en alvorlig økonomisk situasjon. Vi har allerede påløpt oss masse utgifter i forbindelse med skifestivalen, og mister også inntekt fra flere påmeldinger og salg på selve dagen. Akkurat hvor alvorlig situasjon er, skal vi også få oversikt over, sier Torbjørnsen.

«Birken» er ikke det eneste tradisjonsrike norske idrettsarrangementet som blir påvirket av spredningen av coronaviruset. Forrige helg gikk den tradisjonsrike Kollen-femmila for tomme tribuner.

