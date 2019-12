LETER ETTER SVAR: Martin Johnsrud Sundby møtte pressen i Lillehammer fredag. Han vet ikke hvorfor han ikke er i bedre form. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Sundby vet ikke hva som er galt: - Er nødt til å finne feilen

LILLEHAMMER (VG) Martin Johnsrud Sundby (35) åpner for at han kan ha pushet på for hardt i høst.

Sundby møtte pressen i 14.15-tiden i Lillehammer fredag. Med seg i bagasjen har han en 15. plass fra verdenscupåpningen i Finland. Da hadde han syv nordmenn foran seg på resultatlisten.

– Det har vært ganske ræva. Det er en uvant situasjon å være i, at ting ikke fungerer. Det er litt overraskende, for ting har egentlig vært på stell den siste halvdelen av høsten, sier Sundby.

Under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen ble han nummer 31 på 15 kilometer klassisk, dagen etter brøt han 15 kilometer friteknikk.

– Jeg har ingen supergod forklaring ennå på hvorfor ting har vært så seigt. Det er en eller annen brems som ligger der, som har kommet i løpet av de to-tre siste ukene, som jeg ikke er komfortabel med, sier Sundby.

Forrige vinter ble han verdensmester på 15 kilometer klassisk i Seefeld. Etterpå slet tobarnsfaren litt med motivasjonen. Han kuttet godt i antall treningstimer tidlig i sesongoppkjøringen.

Må finne feilen

Han er veldig spent foran lørdagens 30 kilometer fellesstart med skibytte. Han innrømmer på pressetreffet at et alternativ er at han er overtrent.

– Det er viktig å finne ut hvor feilen ligger. Jeg kan ha pushet litt i overkant mye i høst. Det kan skje. Det har ikke skjedd meg tidligere, men det kan skje, svarer Sundby på et spørsmål fra Nettavisen.

Dette sa Sundby om formen etter verdenscupstarten i Finland:

Rundt 30 mediefolk fra Norge og Sverige var til stede i Lillehammer. Sundby svarte på spørsmål fra pressen i rundt ti minutter. Han virket å være i godt humør, selv om resultatene ikke har vært som ønsket i sesongstarten.

– Jeg tror ikke på mirakler, men jeg har gjort noen tiltak, så får vi se lørdag om det har skjedd noe eller ikke, sier Sundby.

Tester

35-åringen har tatt tester for å finne ut om forklaringen kan være et virus.

SOLSKINNSDAGER: Martin Johnsrud Sundby gratuleres av dronning Sonja og kong Harald etter VM-triumfen i Seefeld i februar. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg er nødt til å finne feilen. Dette har kommet relativt akutt. En ting er at det kan være et virus som ligger i kroppen som kan gi en skikkelig brems. Det er en del prøver som kan gi svar på det, også er det et par andre scenarioer som ligger der som jeg må se på om det er mulig å ta tak i, sier Sundby.

Planen er å gå neste helg i Davos, deretter tar han en lang juleferie. Han skal ikke gå Tour de Ski.

Søndag er det stafetter i Lillehammer.

