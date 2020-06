KANSKJE NY LAGKAMERAT: Håvard Lorentzen måtte seg seg slått av Nederlands gullvinner Kjeld Nuis med noen fattige hundredeler på 1000 meter under Pyeongchang-OL. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lorentzens profftilbud: – Forstår hans dilemma

Håvard Lorentzen (27) risikerer i motsetning til Martin Johnsrud Sundby antakelig ikke å miste privilegier ved Olympiatoppens toppidrettssenter hvis han sier ja til tilbudet fra det nederlandske profflaget Team Reggeborgh.

– Den første forskjellen er at Martin Johnsrud Sundby (35) ikke fikk tilbud om å være med på landslaget. Håvard Lorentzen vil definitivt bli invitert til å være med på landslaget, klargjør Olympiatoppens skøytecoach Roger Gjelsvik.

Norges regjerende OL-mester på 500 meter er sammen med Sverre Lunde Pedersen, OL-gullvinner på lagtempo, eneste skøyteløper med såkalt A-stipend (verdi 120.000 kroner) fra Olympiatoppen siste sesong. Norges idrettsforbunds toppidrettsorgan støtter i prinsippet landslagsutøvere og landslag. Olympiatoppens tilbud innebærer - i tillegg til pengestipendet - blant annet trening ved toppidrettsentrene, helsetjenester og trenerekspertise.

Hvis Håvard Lorentzen sier ja til å bli en del av Team Reggeborgh frem til 2022-OL og flytter til Heerenveen der laget, med blant andre dobbelt OL-gullvinner Kjeld Nuis, har sin treningsbase, er han ikke lenger en utøver på Norges skøyteforbunds landslag - bortsett i forbindelse med verdenscupstevner, EM, VM og OL.

– Olympiatoppen støtter opp under landslaget. Men ingenting er avklart når det gjelder Håvard Lorentzen. Inntil det er det vanskelig å svare noe fornuftig. Det er en prosess mellom ham og skøyteforbundet, som vi (Olympiatoppen) også er involvert i, sier Roger Gjelsvik.

Han skulle tirsdag ha en nye samtale med landslags- og sprintveteranen, som også tok sølvmedaljen på 1000 meter bak Kjeld Nuis i 2018-OL, angående det etter alt å dømme lukrative tilbudet han er forelagt av Team Reggeborgh. Laget er eid av en nederlandsk milliardærfamilie og deres investeringfirma.

– Jeg forstår Håvard Lorentzens dilemma, mellom det trygge og mulighetene på landslaget, og tilknytningen til et slikt lag. Jeg tror vi skal finne en god løsning for ham, sier Olympiatoppens Roger Gjelsvik.

– Hvilke råd vil du gi ham?

– Han er jo privilegert, med kanskje verdens beste sprinttrener (landslagets Jeremy Wotherspoon). Det er ett argument for å velge det trygge. Men dette vil være lettere å svare på litt senere. Det er ikke bestemt hvor vidt dette gjelder et treningsamarbeid og om han skal være en del av landslaget, svarer Roger Gjelsvik.

Antall norske skøyteløpere som har stått utenfor Norges skøyteforbunds elite- og landslagsatsinger er få. OL-gullvinner Ådne Søndrål var i sin tid veldig nær ved å takke ja til et profflag i Nederland, Øystein Grødum gikk for et nederlandsk profflag for 20 år siden og Håvard og Hege Bøkko gikk for et norsk privatlag under trener Peter Mueller.

– Det er så klart spennende for ham å få muligheten til å kjenne på det ordentlig. Vi ønsker at Håvard skal være «sharp» inn mot sesongen og i OL. Han er medaljekandidat og skal forsvare sitt gull i neste OL. Vi ønsker eventuelt å få til en smidig løsning, sier skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre.

