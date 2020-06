STARTET BEVEGELSE: Colin Kaepernick (t.h) gikk ned på kne da den amerikanske nasjonalsangen ble avspilt foran kampen mellom hans daværende lag San Francisco 49ers og Los Angeles Rams i september 2016. Til venstre lagkameraten Eric Reid. Foto: THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kne-forbildet vil spille igjen

Colin Kaepernick (32) - han som først gikk ned på kne - skal være mer motivert for å spille amerikanske fotball igjen «enn noen gang».

Det skiver amerikanske Sports Illustrated onsdag morgen norsk tid.

Magasinet referer til Pro Football Talks Mike Florio som hevder at Colin Kaepernick er veldig god fysisk form og mer motivert for å spille i den amerikanske forballigaen NFL enn han noen gang har vært.

Den tidligere San Francisco 49ers-quarterbacken har ikke vært å finne oppført i en NFL-stall siden 2016-sesongen ble avsluttet.

Det var samme år som hans markering mot politiovergrep og rasediskriminering ble gjenstand for oppmerksomhet, og utartet i den forstand at president Donald Trump fordømte Kaepernick og spillerne som fulgte hans eksempel - og NFLs eiere vendte ham og hans likemenn ryggen.

Colin Kaepernick anklaget formelt sett NFL for dette, noe ligaledelsen tilbakeviste og benektet. Kaepernick fortsatte å få oppmerksomhet for sitt budskap, også via kampanjer via utstyrsprodusenten Nike. Sist november trente han med mål om å bli tilbud en kontrakt med en NFL-klubb. Det skjedde ikke.

Nå har imidlertid NFL-sjefene indirekte vedgått at ligaen begikk en urett mot Colin Kaepernick. Innrømmelsen kom fra NFLs øverste sjef Roger Goodell forrige fredag, etter Kaepernicks protestform ble aktualisert som følge av George Floyds død.

46-åringen døde 25. mai i Minneapolis etter å ha blitt lagt i bakken av en politimann, som presset sitt kne mot George Floyds nakke - uten å ta hensyn til hans rop om hjelp: «I can’t breathe».

Colin Kaepernick publisert følgende på Instagram etter Floyds død: «... opprør er den eneste logiske reaksjonen. Disse ropene om fred vil skylle ned (over oss), og når de gjør det, vil det skje for døve ører fordi volden dere har utøvd har ført til denne motstandskampen. Vi har rett til å slå tilbake! Hvil i «power» George Floyd.»

Kaepernicks veldedighetsorganisasjon «Know Your Rights Camp» står bak et initiativ der den vil engasjere et toppsjikt av forsvarsadvokater til å hjelpe personer som er blitt arrestert etter å ha demonstrert mot politivold i Minneapolis-området.

